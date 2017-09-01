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 Безопасность школьников - главный лейтмотив правоохранителей, - замминистра МВД Ковальчук. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня для школьников всей страны прозвучал первый звонок, который дал старт новому учебному году. Чтобы помочь детям стать более внимательными и чувствовать себя в безопасности на дорогах, МВД совместно с Национальной полицией и Консультативной миссией ЕС в Украине начали масштабный проект "Будь заметным! Безопасность ‑ превыше всего!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

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Проект охватит более 200 школ в семи регионах Украины. Кроме уроков по безопасности дорожного движения, школьники получат от патрульных полицейских книги и светоотражатели. Такие подарки помогут ученикам стать более осведомленными о рисках на дороге, а также более заметными для водителей.

Безопасность школьников - главный лейтмотив правоохранителей, - замминистра МВД Ковальчук 01

"Мы должны действовать превентивно, чтобы безопасность была путеводителем наших детей. Сейчас такая инициатива доступна первоклассникам семи регионов нашей страны, но в будущем мы масштабирует ее на всю территорию государства", ‑ отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Заместитель министра также выразила надежду, что совсем скоро на законодательном уровне, как в большинстве стран Европы, будет утверждено положение, согласно которому все участники дорожного движения будут использовать светоотражающие элементы на своей одежде и транспорте, чтобы сделать дорожное движение безопасным.

Безопасность школьников - главный лейтмотив правоохранителей, - замминистра МВД Ковальчук 02

Безопасность школьников - главный лейтмотив правоохранителей, - замминистра МВД Ковальчук 03

"МВД обязательно поддержит такую инициативу, ведь все участники дорожного движения, то ли пешеходы или велосипедисты, или водители авто должны нести ответственность за свою жизнь и жизнь других людей", ‑ сказала Татьяна Ковальчук.

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В свою очередь советник Консультативной миссии ЕС по вопросам взаимодействия с общественностью Уильям Брейм подчеркнул, что нет ничего важнее безопасности дорожного движения детей. "Национальная полиция Украины будет давать уроки безопасного движения школьникам из более 200 школ, но мы обращаемся к водителям и просим их быть внимательными, особенно в отношении маленьких граждан", ‑ добавил он.

Безопасность школьников - главный лейтмотив правоохранителей, - замминистра МВД Ковальчук 04

Заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий напомнил, что год назад была введена программа "Школьный офицер полиции", которая направлена на сотрудничество с учебными заведениями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по профилактике правонарушений и действий по безопасности детей в социуме и школьной среде.

Безопасность школьников - главный лейтмотив правоохранителей, - замминистра МВД Ковальчук 05

"Жизнь наших маленьких граждан ‑ самое ценное. Поэтому мы фокусируем внимание на превентивную деятельность, чтобы решить проблемы дорожно-транспортного травматизма детей. Еще год назад мы определили, что нужен качественно новый подход не действовать по результатам, а действовать превентивно, сотрудничать со школьными заведениями и, прежде всего, быть в постоянном контакте с детьми", ‑ отметил Алексей Билошицкий.



Он также добавил, что программа "Школьный офицер полиции" доказала свою эффективность и в ближайшее время будет внедряться еще в пяти областях Украины.
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