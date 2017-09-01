 Военнослужащий СВР задержан на взятке в $2 тыс на Волыни, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В сообщении отмечается: "Оперативниками Управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции совместно с военной прокуратурой Луцкого гарнизона задокументирована противоправная деятельность военнослужащего.
Офицер внешней разведки за 1,5 тысячи долларов США через чиновников Волынского областного военного комиссариата пообещал местному жителю выдать документы относительно отсрочки от прохождения военной службы по призыву.
Фигуранта задержаны при получении неправомерной выгоды. Ему грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины".
1346 68
Материалы по теме: Взяточники
Подполковник СБУ задержан на Волыни на взятке 1,5 тыс.долл.. ФОТО(31)
Землеустроитель на Киевщине попался при требовании взятки $17,5 тыс, - СБУ. ФОТОрепортаж(11)
При попытке дать следователю 500 долл. взятки задержан житель Ривненщины, - Нацполиция(11)
Сотрудник "Укртрансбезопасности" задержан на Закарпатье при получении 6 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО(24)
Свою историю нужно любить, но отрицать не стоит(0)
Старший следователь полиции в Днепре погорел на взятке в $10 тыс.. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(30)
Полицейские Харьковщины, вымогавшие у бизнесмена $10 тыс., задержаны в столице. ФОТО(35)
https://censor.net.ua/photo_news/453726/est_dve_professii_kotorye_polzuyutsya_naibolshim_doveriem_ukraintsev_voennye_i_mediki_poroshenko_foto
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А форум відносно мене вже давно визначився- на дурню час витрачаєте.
Ответить
Отвечу словами классика "НЕ ВЕРЮ", -чтобы руководить строительной фирмой и строчить коменты со скоростью ракеты ( это в строительный сезон) . НЕ ВЕРЮ
Ответить
Просто я вмію робити багато справ одночасно- вчили добре.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в Украине вроде нет призыва. или как?
Ответить
Это не мобилизация.
Ответить
Ответить
армия контрактная но не полностью может 20-30%. Еврейская банда не желает делиться баблом что бы кто то защищал ей заводы, корабли, пароходы. Потому ищут дурачков на шару!
Ответить
Ответить
Знаю только то что к контрактникам относятся как к быдлу. И лозунги типа - " не нравиться? Рапорт на стол и вали нафиг" не редкость. Да и как по мне ЗП маленькая, желающих не очень много на такую ЗП. Человек может терпеть какие то неудобства но надо понимать за что?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати, раньше стоило 300 баксов откосить, но т.к. престиж поднялся, то теперь то ли 2, то ли 1,5 тыщи баксов)
соевые, фас))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мова йде за "офицера СВР"- зрозумів?
Ответить
Ответить
Офіцера "СВР" хрін би впіймали.
Ответить
Ответить
Це не офіцер!
01.09.2017 17:47
ОтветитьМне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Знаешь разницу между подозреваемым и виновным??? Если завтра окажется ( что вполне вероятно) что наш подозреваемый проводил спецоперацию и ни в чем не виноват что тогда? Прыгнешь с моста Бандэры?
Ответить
Офіцери "СВР" не ловляться- бо зловлені вони вже не офіцери "СВР"!
Ответить
Ответить
Крапка!
Ответить
Ответить
Ответить
Уже и не верю, шо поборем.
И ведь берут люди не с самой низкой зарплатой в Украине! Беда...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить