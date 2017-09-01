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 Военнослужащий СВР задержан на взятке в $2 тыс на Волыни, - Нацполиция

сбу свр измена наливайченко

Оперуполномоченного по особо важным делам Службы внешней разведки Украины задержали правоохранители во время получения неправомерной выгоды в сумме 1 500 долларов США. За указанную сумму офицер пообещал "откупить" призывника от призыва в армию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Оперативниками Управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции совместно с военной прокуратурой Луцкого гарнизона задокументирована противоправная деятельность военнослужащего.

Офицер внешней разведки за 1,5 тысячи долларов США через чиновников Волынского областного военного комиссариата пообещал местному жителю выдать документы относительно отсрочки от прохождения военной службы по призыву.

Фигуранта задержаны при получении неправомерной выгоды. Ему грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины".

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Повна деградація спецслужб за 25 років панування мафії в Україні. Потрібно все створювати з нуля.
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Оце в.о. Голови Служби зовнішньої розвідки України Разінков Ігор Прокопович "дорулився"!!! Співробітник зовнішньої розвідки = корупціонер. Капець!..
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количество задержанных как в 1937. а количество осужденных по прежнему 0
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В вашем случае запятая после слова "казнить".
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Вы уже переходите на оскарбления,теперь я ещё больше начинаю понимать глубину "вашего ума" .
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Не обращайте внимания на дрыщика , он ляпает лижбы бы ляпнуть.
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А по темі новини в тебе є що сказати? Чи ти заради мене на форумі "працюєш"?
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Я "уважаемый" зарабатываю свой хлеб на стройках , а последние дни (пока у меня в регионе идёт дождь), я хочу показать форумчанам , кто Вы есть на самом деле.
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А в мене власна фірма по декоративному оздобленню- Венеціанська штукатурка то Оточенто про щось говорить?
А форум відносно мене вже давно визначився- на дурню час витрачаєте.
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А в мене власна фірма по декоративному оздобленню- Венеціанська штукатурка то Оточенто про щось говорить?

Отвечу словами классика "НЕ ВЕРЮ", -чтобы руководить строительной фирмой и строчить коменты со скоростью ракеты ( это в строительный сезон) . НЕ ВЕРЮ
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Та мені начхати на твою "вєрю/нєвєрю".
Просто я вмію робити багато справ одночасно- вчили добре.
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Люди більше букв зазвичай знають- та хто на що вивчився...
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Офицер Внешней разведки брал взятки.Как это? Для чего?
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Для улучшения материального благосостояния!!!
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Потому что лох и мало попросил!!! Вот попросил бы лимон и вывел сразу в офшор тогда был бы уважаемым человеком!
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Не было у него советчика опытного такого , как вы
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Да... беда... у него нет такого как я у меня такого как он. Вот так и бедствуем он в турме я в бедноте, а все через то что кто то слишком жадный
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офицер пообещал "откупить" призывника от призыва в армию.Источник: https://censor.net.ua/n453733

в Украине вроде нет призыва. или как?
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Осенний призыв срочников.
Это не мобилизация.
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Призыв есть от 20 до 25 лет.
армия контрактная но не полностью может 20-30%. Еврейская банда не желает делиться баблом что бы кто то защищал ей заводы, корабли, пароходы. Потому ищут дурачков на шару!
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Нууу... тут все сложно. Все зависит от ситуации на "передке".
Знаю только то что к контрактникам относятся как к быдлу. И лозунги типа - " не нравиться? Рапорт на стол и вали нафиг" не редкость. Да и как по мне ЗП маленькая, желающих не очень много на такую ЗП. Человек может терпеть какие то неудобства но надо понимать за что?!
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для защиты заводов лучше нацгвардию использовать.
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ммм... Так она же и состоит из призовников Ну частично дак точно.
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так для них есть страшилка. или завод защищай или в ато отправим.
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В заголовке 2 тыщи, в статье 1,5 тыщи. Так сколько сегодня стоит откос от армии, служба в которой такая престижная. Про престиж не я, то пэтя промололо.
Кстати, раньше стоило 300 баксов откосить, но т.к. престиж поднялся, то теперь то ли 2, то ли 1,5 тыщи баксов)
соевые, фас))))
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Не понимаю. как у вас флажки каждый день меняются
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они меняются чаще. Просто меня тут банят каждый день. Ну, "люблю" я пэтю, а тут этого не любят)))
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Вы пишите вас банят- то есть .много народа или много админов вас не любят?
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сколько тебе годков, немец? дети в 4-ре года знают кто может банить на сайте
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Саша ты так не спеши на человека говорить, а то еще окажется что Рафик ниучом не виыноват!
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Аргументувати, чи сам зрозумієш?
Мова йде за "офицера СВР"- зрозумів?
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Тобто не зрозумів.
Офіцера "СВР" хрін би впіймали.
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Та я тя "прошу" не разноси чушь о великом и прекрасном! Он такой офицер как моя собака.
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Ты так ничего и не понял? Решаешь не ты! Решает суд... так что ты так не спеши.
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Суд визначить вину, а я визначив його професійну придатність- маю на це право.
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Так, а если суд скажет что Рафик таки не виноват? Тогда придется тебя судить за клевету...
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Логика пока в том что ты балабол и оскорбляешь подозреваемого!
Знаешь разницу между подозреваемым и виновным??? Если завтра окажется ( что вполне вероятно) что наш подозреваемый проводил спецоперацию и ни в чем не виноват что тогда? Прыгнешь с моста Бандэры?
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Капець...
Офіцери "СВР" не ловляться- бо зловлені вони вже не офіцери "СВР"!
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Офицер он или нет решит только суд, а не Саша Крест. Рассказать тебе о судах Украины как они "решают" или ты так в теме?
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! Ну и что? Напишет: Вот это офицер! (Ему что наступать бежать, что отступать бежать).
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Бля, как эту раковую опухоль побороть!
Уже и не верю, шо поборем.
И ведь берут люди не с самой низкой зарплатой в Украине! Беда...
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какое отношение к призыву имеет Оперуполномоченного по особо важным делам Службы внешней разведки ?
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оперативник внешней разведки , и контакты? сразу гнать, это запрещено
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий СВР задержан на взятке в $2 тыс на Волыни, - Нацполиция
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