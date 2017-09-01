 "Чем больше мы разорвем зависимостей от РФ, тем быстрее мы прекратим войну", - Бутусов о введении биометрического контроля при пересечении госграницы

Об этом главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.
"Да! Да! Да! Свершилось! Этот день войдет в учебники истории! Украина с 1 января 2018-го фактически разрывает соглашение о безвизовом режиме пересечения границы Украины гражданами России! Очередная историческая веха, равнозначная безвизовому режиму с Евросоюзом. Теперь, чтобы попасть в Украину, гражданин РФ должен иметь в наличии биометрический паспорт либо фиксировать свои биометрические данные на границе", - отметил журналист.
"Три степени контроля: во-первых, подать предварительную заявку на посещение Украины, во-вторых, отметить пересечение границы на пограничном контроле с указанием пункта, в котором будет находиться россиянин в Украине, и в третьих - зарегистрироваться по прибытии в указанное место в ближайшем пункте регистрации граждан РФ и граждан других стран, которые представляют угрозу для Украины. Не получил отметку, либо если орган регистрации принял решение - и гудбай - чемодан-вокзал-Лубянка. Ве-ли-ко-леп-но! Надеюсь, что Кремль примет ответные меры, и также максимально осложнит въезд в РФ. Безвизовый режим с РФ - это петля на шее независимости, и с этой удавкой советского прошлого пора кончать", - подчеркнул Бутусов.
"Наконец-то мы начинаем принимать стратегические решения, которые обеспечат нашу безопасность и сейчас и в перспективе. Чем больше мы разорвем зависимостей от РФ, тем быстрее мы прекратим войну. Цель войны для Путина - вернуть Украину в сферу влияния Кремля. Цель войны для Украины - перестать быть марионеткой кремлевской банды, разорвать все контакты между государствами по максимуму, и таким образом защитить свободу и независимость страны. Мы с вами - участники и современники исторических событий, которые навсегда изменят развитие Европы - мы создаем независимое государство, и завершаем ликвидацию Российской и Советской империй! Следующий важный политический шаг - надо в одностороннем порядке демаркировать государственную границу с РФ и Беларусью, и построить на всем протяжении хотя бы простейший забор-сетку, контрольно-следовую полосу, видеокамеры и сигнализацию", - резюмировал журналист.
Как сообщалось ранее, сегодня Президент Петр Порошенко подписал Указ №256 / 2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".
Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу.
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Президент Петр Порошенко подписал Указ №256 / 2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания в Украине"
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новина зібрала всіх небайдужих..)
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Трамп все больше разочаровывается в госсекретаре Рексе Тиллерсоне, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к окружению главы Белого дома. Они утверждают, что он все чаще раздражается из-за действий своих помощников, советников и членов кабинета. Недовольство Трампа шагами соратников за прошлый месяц только возросло, говорится в статье.
По словам одного из собеседников издания, в частности, Трамп и глава Госдепа не сошлись при обсуждении численности войск США в Афганистане, а также по вопросам блокады Катара и Кубы.
Кроме того, рассказали источники, Трамп часто "кипит от негодования" из-за "личной нелояльности" директора Национального экономического совета Гэри Кона, который недавно раскритиковал позицию президента США по беспорядкам в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).
Комментируя беспорядки, Трамп призвал участников столкновений объединиться. Критики президента обвинили его в недостаточно жесткой реакции на ситуацию и заподозрили, что глава государства приравнял националистов к их противникам. Некоторые политики заявили, что Трамп виноват в радикализации общества, так как заигрывал с националистами на этапе предвыборной кампании.
"У него очень тяжелые времена. Ему не нравится, как СМИ обращаются с ним. Ему не нравится, как глава аппарата Белого дома Джон Келли обходится с ним", - сообщил один из источников.
По данным WP, Трамп по-прежнему советуется с независимыми консультантами и бывшими соратниками. Так, он постоянно общается с бывшим главным политстратегом Белого дома Стивеном Бэнноном, который недавно покинул свой пост.
Ранее бывший заместитель помощника президента Себастьян Горка рассказал, что Трамп с приходом Келли на должность главы аппарата Белого дома стал чувствовать себя изолированным из-за введенных им новых порядков.
Тиллерсону пресса неоднократно предрекала отставку. В частности, об этом в конце июле сообщил телеканал CNN. По его данным, Тиллерсон и раньше имел разногласия с Трампом, но в последнее время противостояние с президентом резко усилилось.
Как рассказали источники, так, глава Госдепа раскритиковал публичные упреки Трампа в адрес главы Минюста Джефа Сешнса. Трамп назвал "несправедливым" то, что Сешнс отказывался от всех решений, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы.
Впрочем, официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт сразу же опровергла сообщения о грядущей отставке Тиллерсона. Позже и сам госсекретарь заявил, что не собирается уходить со своего поста.
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ФСБ приступила к захвату имущества УПЦ в оккупированном Крыму. Ранен архиепископ
В ходе захвата храма Украинской православной церкви в Крыму банда ФСБ ранила архиепископа Климента в руку.
Налет произошел утром 31 августа. Банда ФСБ заблокировала храм князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.
Банда ФБ ворвалась на территорию церкви, взломала помещение первого этажа, были взломаны двери алтаря на втором этаже, доступ верующим христианам перекрыт.
Директор государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун сообщил, что имущество украинского храма в Крыму подверглось порче.
«Сорваны замки, варвары ворвались в храм, ломают алтарь, конфискуют иконы», - сообщил Щекун. Архиепископ Климент пострадал в стычке с русскими оккупантами. Ему буквально выломали руку.
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Абсолютно согласен.
И для этого, помимо введения фактически визового режима, необходимо максимально избавляться от экономической зависимости от мордора.
А в этом отношении делается чуть больше, чем ничего.
1. Практически все распределительные и транспортные сети в руках "...энерго", которые прямо или косвенно подконтрольны мордору.
2. 2 крупнейших оператора мобильной связи и "Укртелеком" прямо или косвенно подконтрольны мордору.
3. Огромное количество промпредприятий - прямо или косвенно подконтрольны мордору.
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Всегда уважал Бутусова, а после этих слов он вырос в моих глазах до небес. Человечище!
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