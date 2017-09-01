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Все про:Луценко (7092) Николаев (1320) ОПГ (173) Сарган (206)

 Луценко в понедельник проведет в Николаеве прием граждан, пострадавших от ОПГ Титова (Мультика), - Сарган

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник, 4 сентября, посетит с рабочим визитом Николаевскую область, где, в частности, проведет личный прием граждан, потерпевших от действий группировки Михаила Титова, известного в криминальной среде как Мультик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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"В программе визита с 14.00 до 16.00 - личный прием граждан, пострадавших от противоправных действий организованной преступной группировки задержанного в области М.Титова или располагающих конкретными фактами преступной деятельности этой группировки", - написала Л.Сарган на странице в Фейсбуке в пятницу.

Кроме того, генпрокурор даст брифинг для СМИ.


Луценко в понедельник проведет в Николаеве прием граждан, пострадавших от ОПГ Титова (Мультика), - Сарган 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве. ВИДЕО

Напомним, 29 августа по результатам спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержаны Михаил Титов, известный как "Мультик", бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.

В качестве обвинений в документах фигурируют поставка наркотиков и оружия из зоны АТО; хищения бюджетных средств; мошенничество; вымогательство.

"НикВести" уточняют, что Алексей Пелипас является бизнес-партнером сына экс-мэра Николаева Владислава Чайки и соучредителем ООО ЮФ "Претор", ООО "Бизнес Реал", ООО "Центральный 1", ООО "Забота". Во времена мэрства Владимира Чайки Алексей Пелипас был членом исполнительного комитета Николаевского городского совета.


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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 29 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании криминального авторитета Титова (Мультика) и его подельников в Николаеве.
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