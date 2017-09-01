 Луценко в понедельник проведет в Николаеве прием граждан, пострадавших от ОПГ Титова (Мультика), - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"В программе визита с 14.00 до 16.00 - личный прием граждан, пострадавших от противоправных действий организованной преступной группировки задержанного в области М.Титова или располагающих конкретными фактами преступной деятельности этой группировки", - написала Л.Сарган на странице в Фейсбуке в пятницу.
Кроме того, генпрокурор даст брифинг для СМИ.
Напомним, 29 августа по результатам спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержаны Михаил Титов, известный как "Мультик", бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.
В качестве обвинений в документах фигурируют поставка наркотиков и оружия из зоны АТО; хищения бюджетных средств; мошенничество; вымогательство.
"НикВести" уточняют, что Алексей Пелипас является бизнес-партнером сына экс-мэра Николаева Владислава Чайки и соучредителем ООО ЮФ "Претор", ООО "Бизнес Реал", ООО "Центральный 1", ООО "Забота". Во времена мэрства Владимира Чайки Алексей Пелипас был членом исполнительного комитета Николаевского городского совета.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 29 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании криминального авторитета Титова (Мультика) и его подельников в Николаеве.
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