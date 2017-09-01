 Общину УПЦ КП в оккупированном Крыму преследуют исключительно за проукраинскую позицию,- УГКЦ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель УГКЦ заявил в комментарии проекту Радио Свобода, сайту Крым.Реалии.
"Скорбь приходит из-за таких событий, которые происходят в аннексированом Крыму против украинской церкви только потому, что она украинская. Не думаю, что там есть какие-то другие причины для того, чтобы забирать имущество, блокировать доступ или запрещать священную службу", - сказал Яцив.
Он напомнил, что исторически вмешательство в жизнь церкви со стороны власти "приносило печальные последствия как для церкви, так и для самой власти".
"На нашей земле, на нашей территории, несправедливо аннексированной, происходит гонение на христиан только потому, что они являются христианами-украинцами со своей позицией и принадлежности. В истории было много примеров: чем больше преследования церкви, тем сильнее и, современным языком, успешней она становится. Жаль, что об этом забывают те, кто называет себя властью в Крыму", - добавил протоиерей.
Как известно, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.
После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.
Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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