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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3014) СНБО (3268) биометрические паспорта (195) Слободян (238)

 Госпогранслужба планирует оборудовать 157 пунктов пропуска аппаратами для считывания отпечатков пальцев

слободян

Этого требует введенное в действие решение СНБО об усилении контроля за пересечением границы иностранцами и лицами без гражданства.

В Украине надо будет оборудовать 157 пунктов пропуска аппаратами для считывания биометрических данных, а также создать систему, которая позволит собирать, обрабатывать и защищать эту информацию. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Этого требует введенное в действие решение СНБО об усилении контроля за пересечением границы иностранцами.

"Нам нужно оборудовать все пункты пропуска необходимой аппаратурой для считывания информации биометрического характера, речь идет об отпечатках всех пальцев. Кроме этого, нужно создать систему, которая бы позволяла оперативно собирать эту информацию, обрабатывать, защищать и чтобы мы могли использовать ее самостоятельно и делиться ею с другими правоохранительными органами по компетенции. У нас 157 основных пунктов пропуска, которые нужно оборудовать необходимой аппаратурой", - сказал Слободян.

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По его словам, предполагается, что новая система будет обрабатывать 1 млн 200 запросов в секунду, а это довольно высокий уровень оперативной работы, что требует соответствующего программного обеспечения.

"Речь идет о том, что иностранцы будут давать нам свои биометрические данные, которые мы в дальнейшем будем использовать... Тесты по отдельным видам аппаратуры уже проводятся. В частности, мы тестируем некоторое оборудование, которое позволяет осуществлять биометрический контроль, например, удаленно от пунктов базирования пограничников, в поездах или на морском транспорте", - уточнил Слободян.
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А это прототип аппарата для считывания отпечатков пальцев у обладателей паспорта с двуглавой курицей.

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"По его словам, предполагается, что новая система будет обрабатывать 1 млн 200 запросов в секунду"

Что он имел в виду? Каких именно запросов?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба планирует оборудовать 157 пунктов пропуска аппаратами для считывания отпечатков пальцев
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