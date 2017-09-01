 Омбудсмен РФ Москалькова отправила запрос о состоянии украинца Клыха в ФСИН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Сегодня я подписала на основании ее (уполномоченного по правам человека Украины Валерии Лутковской) запроса по Клыху запрос во ФСИН: где он находится, нужна ли ему медицинская помощь", - заявила Москалькова.
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой определить местонахождение Станислава Клыха.
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