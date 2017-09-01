 Через год будет открыт военный лицей в Червонограде на Львовщине, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"При поддержке руководства государства и Львовщины принято решение создать военный лицей в Червонограде, где будут воспитываться будущие курсанты и офицеры Вооруженных сил Украины… Сейчас проводится организационная работа по началу его деятельности. Надеюсь, лицей станет мощным резервом для Национальной академии сухопутных войск", - сказал С.Полторак во Львове в пятницу.
По его словам, лицей в Червонограде откроет свои двери уже в следующем году с 1 сентября.
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