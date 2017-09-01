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Все про:лицей (38) Львовщина (1609) военнослужащие (3943) Полторак (936)

 Через год будет открыт военный лицей в Червонограде на Львовщине, - Полторак

полторак лицей

Военный лицей в г. Червоноград Львовской области будет открыт уже 1 сентября 2018 года.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"При поддержке руководства государства и Львовщины принято решение создать военный лицей в Червонограде, где будут воспитываться будущие курсанты и офицеры Вооруженных сил Украины… Сейчас проводится организационная работа по началу его деятельности. Надеюсь, лицей станет мощным резервом для Национальной академии сухопутных войск", - сказал С.Полторак во Львове в пятницу.

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По его словам, лицей в Червонограде откроет свои двери уже в следующем году с 1 сентября.

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Это кстати, сыграло определенную роль в данной войне. Практически все военные ВНЗ были не на Западной Украине. В тяжелые 90-е, учились где поближе. В результате, офицерский состав, был тоже не с Западной. Отсюда, низкий уровень патриотизма, крымские предатели, подражание и восхищение кацапской пропагандой... Только война начала менять мировозрение.
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Таки да- тільки війна. Мирні роки до неї міняли усе тільки в гіршу сторону.
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а шо на Львівшині ще є такі назви? а як же декомунізація?
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була колись в часи князівств на теренах Галичини Червона Русь , то були не комуністи
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Військових Україні мало не буде у найближчий час- бо в такі часи живемо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез год будет открыт военный лицей в Червонограде на Львовщине, - Полторак
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