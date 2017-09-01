 Бюджет на следующий год будет достаточен для перевооружения и продвижения в реформе ВСУ, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Бюджет на следующий год будет достаточным для того, чтобы сделать важный шаг вперед и достичь максимальных результатов в реформировании Вооруженных сил, перевооружении, оснащении, подготовке", - подчеркнул С.Полторак в пятницу во время рабочей поездки во Львов.
"Сейчас происходит процесс формирования этого бюджета и те данные, которые у меня есть, очень оптимистичны. У нас будет возможность развивать учебно-материальную базу", - добавил он.
Также глава оборонного ведомства сообщил, что сейчас создается современная инфраструктура учебных полигонов, центров по всей Украине, которые отвечают стандартам НАТО с возможностями обучения, отдыха, подготовки.
"Все что сегодня есть в Украине, направлено на то, чтобы армия была сильной", - отметил С.Полторак.
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