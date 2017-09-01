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 Политика Украины
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Все про:армия (8099) бюджет (4338) реформы (2787) Полторак (936)

 Бюджет на следующий год будет достаточен для перевооружения и продвижения в реформе ВСУ, - Полторак

полторак

Бюджет на следующий, 2018 год, будет достаточным, чтобы сделать важный шаг вперед в реформировании Вооруженных Сил, перевооружении, оснащении, подготовке.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Бюджет на следующий год будет достаточным для того, чтобы сделать важный шаг вперед и достичь максимальных результатов в реформировании Вооруженных сил, перевооружении, оснащении, подготовке", - подчеркнул С.Полторак в пятницу во время рабочей поездки во Львов.

"Сейчас происходит процесс формирования этого бюджета и те данные, которые у меня есть, очень оптимистичны. У нас будет возможность развивать учебно-материальную базу", - добавил он.

Также глава оборонного ведомства сообщил, что сейчас создается современная инфраструктура учебных полигонов, центров по всей Украине, которые отвечают стандартам НАТО с возможностями обучения, отдыха, подготовки.

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"Все что сегодня есть в Украине, направлено на то, чтобы армия была сильной", - отметил С.Полторак.
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Это намек что ты новую дачу построишь?
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я так понял что реформируем ВСУ в следующем году так же как и в этом !? т.е. по сути никак..
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неужели патроны и снаряды начнут производить?
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27 августа 1760 года императрица Елизавета Петровна (эта которая основала Кировоград) издала указ о запрете взяточничества госчиновников.
Никто не в курсе,когда закон вступит в силу?
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Судя по его пике, шо всё шире с каждым годом войны, этому легко поверить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБюджет на следующий год будет достаточен для перевооружения и продвижения в реформе ВСУ, - Полторак
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