 Украина имела все основания выдворить российскую пропагандистку Курбатову, - заместитель постпреда при международных организациях Лоссовский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в Вене заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский, комментируя реакцию России и ОБСЕ в связи с выдворением c украинской территории российской пропагандистки Анны Курбатовой.
"Украина твердо предана защите и продвижению свободы слова и свободы СМИ в стране согласно соответствующим обязательствам ОБСЕ и международным стандартам", - подчеркнул украинский дипломат.
В то же время он отметил, что сегодня против Украины ведется информационная война со стороны подконтрольных Кремлю российских СМИ, которые имеют целью подорвать мир и безопасность в Украине.
"Антиукраинские фальсификации российскими медиа нарушают нормы журналистской этики и человеческой морали. Российские государственные СМИ широко используются российским руководством для распространения пропаганды, включая насилие, продвижение агрессивного национализма и шовинизма, что противоречит принципам и обязательствам ОБСЕ", - подчеркнул Лоссовский.
Как сообщалось, 30 августа СБУ задержала и выдворила с территории Украины журналистку российского государственного "Первого канала" Анну Курбатову.
В спецслужбе объяснили, что деятельность этого человека вредила национальным интересам Украины.
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Террористы "ДНР" цинично почтили память ими же убитых школьников, - Казанский. ФОТО(33)
"Было темно и холодно. Меня вышвырнули на границе. Издевались и смеялись. СБУ до сих пор мерещится", - депортированная пропагандистка Курбатова о "зверствах" спецслужб Украины. ВИДЕО(239)
Еврокомиссия о выдворении журналистов из Украины: "Такие решения должны тщательно обдумываться, учитывая права на свободу высказываний"(98)
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слышал там видосики разные
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Английская пресса обнаружила в Twitter чекистского тролля, выдающего себя за сторонника Партии независимости (UKIP) и подданного Британии.
Чекист занимается прокремлевской пропагандой в соцсети. Анализ твитов, публикуемых под именем @DavidJo52951945, показал, что их размещают в рамках дезинформационной кампании (элемента гибридной войны), сообщает газета The Times. После разоблачения аккаунт чекистского тролля был переведен в приватный режим.
Аккаунт Дэвида Джонса набрал более 100 тысяч подписчиков, среди них видные британские правые, а его публикации регулярно ретвитят члены английской партии UKIP с тысячами подписчиков. С 2013 года этот аккаунт распространил 130 тысяч твитов против ЕС, против миграции и в поддержку Brexit, говорится в статье.
Журналисты, проведя анализ недавних твитов, установили, что почти все они размещены между 5 и 17 часами по британскому времени, то есть между 8 и 20 часами по Москве. В связи с этим газета напоминает громкий скандал с "фабрикой троллей" в Петербурге, где нанятые агенты как раз работают 12-часовыми сменами.
В частности, британские журналисты обратили внимание на то, что в стратегически важные моменты Дэвид Джонс продвигал кремлевские тезисы - к примеру, выражал сомнение в том, что Россия замешана в катастрофе пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2014 году, и критиковал Турцию, когда ВВС страны сбили российский истребитель в 2015 году.
Внимание интернет-пользователей привлекли характер и частота появления постов Джонса в соцсети, а также то, насколько они согласуются с надеждами России, говорится в еще одной статье в The Times. Любопытный тренд - появление твитов в московские офисные часы - обнаружил американский исследователь данных, у которого зародились сомнения по поводу этого аккаунта.
Твиты публикуются каждые несколько минут семь дней в неделю, что может указывать на то, что аккаунт является проектом, предполагающим полную занятость людей, работающих по сменам. Анализ также выявил, что профиль Джонса, по всей видимости, - часть сети тысяч аккаунтов со схожими именами, многие из которых продвигали темы кремлевской повестки.
Эксперт по русской информационной войне в лондонском аналитическом центре Chatham House Кир Джайлс заявил, что прекрасное владение английским языком и сложность затрагиваемых тем делают этот аккаунт "одним из самых изощренных" среди прокремлевских проектов в соцсетях.
С одной стороны, работа тролля с 8 до 20 по Москве дает повод для шуток, пишет The Times в третьей статье, указывая, что, "возможно, это серьезный аргумент для того, чтобы Кремль ввел гибкий график работы". С другой стороны, редакция газеты предостерегает от легкомысленной реакции на это разоблачение, напоминая, что в соцсетях царит хаос, создающий плодородную почву для дезинформации.
Российские тролли, действующие в англоязычном сегменте Сети, часто связаны с чекистскими каналами русской пропаганды, такими как Russia Today и "Спутник". "Их стратегия необязательно напрямую предусматривает изменение мнения отдельных людей. Создавая шум и повторяя одно и то же, они преследуют цель изменить и дестабилизировать поле дебатов", - говорится в статье.
О "фабрике троллей", о которой упоминается в статье The Times, впервые стало известно в 2013 году. С тех пор СМИ, в том числе иностранные, неоднократно сообщали о работе штаба троллей. В частности, британская газета The Guardian, которая жаловалась на троллинг в комментариях, общалась с сотрудниками "фабрики троллей".
Корреспондент The New York Times два года назад раскрыл сеть чекистских троллей из России, которые пишут о несуществующих катастрофах в США, и обвинил их в провокациях.
Журналисты The Washington Post также писали о найденных ими следах чекистских троллей в комментариях к публикациям в New York Times, CNN и The Huffington Post. Издание указывало, что их финансирует компания связанная с Кремлем.
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https://www.thechicagocouncil.org/publication/american-opinion-us-russia-relations-bad-worse?utm_source=gi&utm_campaign=rpt18&utm_medium=email&utm_term=russia-relations&utm_content=CNN&org=1364&lvl=100&ite=41&lea=75143&ctr=0&par=1&trk=
Восприятие России как врага, против которого следует использовать армию США, - это выдающееся достижение Путина
Новый соцопрос Чикагского Совета по внешней политике показал, что 39% американцев поддерживают применение армии США, если Россия нападет на неоккупированную Украину, и 52% - если Москва нападет на страны Балтии. Об этом пишет в своем блоге бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.
Чикагский Совет по внешней политике опубликовал результаты недавнего социологического опроса жителей США относительно американо-российских отношений.
Вот его основные результаты:Теперь большинство (53%) американцев полагают, что США должны действовать, чтобы ограничить международное влияние России, - вместо того, чтобы сотрудничать с Россией (43%); это очевидный разворот по сравнению с 2016 годом, когда 58% американцев предпочитали сотрудничать с Россией, а 39% считали, что США должны сдерживать Россию.
Удельный вес американцев, считающих военную мощь России критической угрозой, вырос с 23% в 2002 году до 43% в 2017 году.
Впервые в социологических опросах Чикагского Совета по внешней политике большинство американцев поддерживает использование войск США для защиты стран Балтии - членов НАТО, если эти страны подвергнутся нападению России (52%).
Большинство американцев (79%) поддерживает либо сохранение санкций против России (41%), либо их усиление (38%).
44% американцев полагает, что российское вмешательство в американские выборы является критической угрозой для США.
Вопрос: В отношениях с Россией США должны проводить политику дружественного сотрудничества и взаимодействия или активно действовать, чтобы ограничивать российское влияние?Варианты ответов 20162017
Проводить политику дружественного сотрудничества и взаимодействия 5843
Активно противодействовать российскому влиянию 3953
Вопрос: Вы полагаете, что Россия действует в целях подрыва американских мощи и влияния в мире или же осуществляет дружественное сотрудничество и взаимодействие с США?Варианты ответов 20162017
Подрывает позиции США 7174
Дружественно сотрудничает с США 2422
Вопрос: Если Россия нападет на такого члена НАТО, как Эстония, Латвия, Литва, или если Россия нападет на оставшуюся часть Украины, поддержите ли Вы использование войск США (процент поддержки)?Варианты ответов 201420152017
Если Россия нападет на Эстонию, Латвию, Литву 444552
Если Россия нападет на оставшуюся часть Украины 303139
Вопрос: Экономические санкции против России должны быть: усилены, ослаблены, оставлены такими же, сняты полностью?Варианты ответов 2017
Усилены38
Оставлены такими же
41Ослаблены
7Сняты полностью10
Вне всякого сомнения, радикальное изменение отношения американцев к России и теперешнее ее восприятие в качестве не партнера для сотрудничества, а врага, против агрессии которого следует использовать войска США, - это выдающееся достижение политики Владимира Путина и его администрации.
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А теперь и сами им уподобились, бо можем творить такой же беспредел и быть такими же животными!
Ура...
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