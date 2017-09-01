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 В Киеве и области 3 сентября ограничат движение из-за соревнований по велосипедному спорту

день велопробег независимости

Ограничение будет действовать 3 сентября с 7:00 до 15:00.

В воскресенье, 3 сентября, в Киеве временно ограничат движение всех видов транспорта в связи с проведением Четвертых международных соревнований по велосипедному спорту "Киевская Сотка", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба КГГА.

Так, движение будет ограничено по маршруту: ул. Николая Ушакова, 2 (Академгородок) (старт) - ул. Николая Ушакова - ул. Победы - Брест-Литовское шоссе - с. Стоянка (ул. Лесная) - г. Ирпень (ул. Независимости, ул. Соборная) - г. Буча (ул. Вокзальная, ул. Яблунська) - пгт Ворзель (ул. Яблунська, ул. 1-го Мая) - с. Михайловка-Рубежовка (ул. Школьная, ул. Киевская, ул. Житомирская, ул. Хуторская, ул. Восточная) - с. Лесное (Брест-Литовское шоссе) - с. Николаевка - с. Хмельная - с. Козинцы - пгт Немешаево (ул. Мичурина) - пгт Ворзель (ул. Березовая, ул. Котляревского, ул. Крылова, ул. Тюльпанова, ул. Стражеско, ул. Курортная, ул. Шевченко, ул. Яблунська) - г. Буча (ул. Яблунська, ул. Вокзальная) - г. Ирпень (ул. Соборная, ул. Счастливая, ул. Университетская) - трасса Р-30 - г. Киев (ул. Генерала Наумова, ул. Академика Булаховского, ул. Осенняя, Осенний переулок, ул. Академика Ефремова, ул. Николая Ушакова, ул. Феодоры Пушиной, просп. Академика Палладина, просп. Победы, ул. Шолуденко, ул. Борщаговская, ул. Академика Янгеля я, ул. Политехническая (корпус 18 КПИ) (финиш).

Ограничение будет действовать 3 сентября с 7:00 до 15:00.

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