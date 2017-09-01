 Порошенко о лишении Саакашвили гражданства: "Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается дальнейших действий, думаю, эти вопросы находятся в компетенции Министерства внутренних дел, миграционной службы и пограничной службы, и вы должны этот вопрос задавать им", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Харькове, отвечая на вопрос, как, по его мнению, должны действовать украинские пограничники, если М.Саакашвили, как обещал, попытается вернуться в Украину.
Президент подчеркнул, что не мог не подписать указ о лишении М.Саакашвили гражданства после получения информации от Государственной миграционной службы Украины.
"Когда Государственная миграционная служба предоставила в Комиссию по вопросам гражданства документы, которые свидетельствовали о том, что при получении гражданства была подана недостоверная или сфальсифицированная информация, я должен был действовать в соответствии с законом и Конституцией. Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью. Поэтому в соответствии с представлением Государственной миграционной службы и Комиссии я подписал указ точно так же, как это распространяется на других граждан Украины, в документах на получение гражданства которыми были найдены фальсификации или недостоверная информация", - сказал П.Порошенко.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Скорее из пидоРашки так въезжают...
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один фиг, он кроме склок - ничего не создавал...
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И расстрелять тех, кто назначил на должность человека в международном розыске с только что полученным фальшивым гражданством.
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