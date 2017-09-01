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 300 китайцев взяли штурмом паром на Байкале, - РосСМИ

байкал

На Байкале толпа из 300 китайских туристов попыталась взять штурмом паром и напала на членов экипажа. Инцидент произошел из-за большого наплыва туристов на остров Ольхон, когда там сломался один из трех паромов, обслуживающий переправу - "Семен Батагаев".

Несмотря на то, что драка произошла еще 29 июля, о ней стало известно только сейчас после сообщения о произошедшем в одном из местных СМИ. Телеканал "Звезда" связался с капитаном парома "Ольхонские ворота" Сергеем Сизиковым, который был непосредственным участником тех событий и сразу после них уволился, а также с компанией "Восточно-Сибирское речное пароходство", которая обслуживает паром, передает Цензор.НЕТ.

Остров Ольхон традиционно является наиболее популярным среди туристов местом на Байкале, которое летом посещают десятки тысяч человек. В этом году на фоне наплыва гостей в июле произошла поломка парома "Семен Батагаев", и на линии между материком и островом остались курсировать только два парома - "Ольхонские ворота" и "Дорожник". На переправе моментально образовались огромные очереди, а на острове остались заблокированными сотни туристов, которые не могли выехать с Ольхона. При этом большинство иностранных туристов были гражданами Китая.

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Как рассказал Сергей Сизиков, который на тот момент был капитаном парома "Ольхонские ворота", инцидент произошел, когда он, управляя паромом, пришвартовался к пристани на острове. Сизиков едва успел выгрузить машины и людей, как произошла нештатная ситуация, в которой, по его словам, пострадала его дочь, работавшая на том же пароме мотористом.

"Последняя машина вышла с парома и человек 300 ринулись на паром. Дочь хотела задержать их - у нас то надо сначала машины загнать, а потом нам положено 96 человек пассажиров на паром брать. Так как всего 96 спасательных средств, а их человек 300 ринулось, даже не дали нам машины загрузить. В общем, я начал приподнимать аппарель, а один мужик, среднего возраста ударил дочь по лицу, выбил ей зуб. Они все с баулами, с сумками, хватает сумку, ударяет ей сзади по позвоночнику, вся толпа ринулась", - рассказал Сергей Сизиков "Звезде".

По словам Сизикова, туристом, напавшим на его дочь, был иностранный турист из Китая. После агрессивных действий приезжего капитан, как он сам признался, "дал ему в ответ". После этого Сергей Сизиков поднял аппарель (пологая площадка на паромах для съезда техники) и отплыл на пароме в сторону материка, не загрузившись машинами и людьми.

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"А если бы они все зашли, то мы могли бы и утонуть, ну конечно. 300-400 человек - куда? Меня не били, однако дочери досталось, она у меня работала рулевым. И охрана ничего не могла сделать", - объяснил свои действия капитан Сизиков.

По его утверждениям, в момент инцидента на переправе со стороны Ольхона находился полицейский наряд ППС из Братска, но "они стояли в стороне", заявил Сизиков. При этом сам капитан после случившегося в полицию не обращался.

"А чего я буду обращаться в полицию? Они ей дали (ударили дочь. - Ред.) - я им. Не захотели поднимать шум", - прокомментировал Сизиков.

По его словам, наплыв китайцев на байкальский остров Ольхон за последнее время увеличился настолько, что не вписывается ни в какие нормы.

"Мы каждый день сдерживали этих китайцев - но не пойдет на это никто. Это невозможно же. Такое количество их едет - это ужас с самого января и до сих пор все едут и едут. Я хочу, чтобы на будущее делали какие-то накопители. Положено, допустим, 50 человек группу пропустить, все - группа зашла. Но не в таком количестве же заходить на паром", - заявляет капитан.

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После инцидента Сергей Сизиков уволился из Восточно-Сибирского речного пароходства. Информацию об этом сайту телеканалу косвенно подтвердила руководитель отдела рекламы и связей с общественностью ведомства Дарья Фатина.

По ее словам, в пароходстве работали сразу пять Сизиковых - все члены одной семьи. С двумя из них прекращен договор по собственному желанию, с кем именно - Фатина не уточнила. В Восточно-Сибирском речном пароходстве также подтвердили сам факт драки на пароме, не раскрывая ее деталей.

"Действительно, драка была. Когда у нас был очень большой поток туристов из Китая. Как выражались очевидцы, туристы брали штурмом паром", - сказала представитель Восточно-Сибирского речного пароходства.

При этом сам Сергей Сизиков заявил, что его якобы заставили уволиться.

"Я 32 года отработал на этих паромах, и меня заставили уволиться. Как собаку выкинули, хорошо, что не как Муму утопили еще", - сказал Сергей Сизиков, не уточнив, почему его якобы заставили уволиться.

В пресс-службе МВД по Иркутской области не стали комментировать случившееся на основании того, что никаких заявлений о случившемся в полицию не поступало.
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"СибирНАШ" и ПОХ!... и НАХ! (где мой узкоглазый смайлик?)
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И не западло вам "Звезду" цитировать? Они ж пропагандисты.
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и правда кацап - как всегда эта ваша Звязда всё преуменьшила...
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Будущие уборщики и дворники взяли паром штурмом))
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не будущие уборщики и дворники, а будущие хозяева
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это они ещё до тебя кацап не добрались...
как доберутся - тогда и писать здесь не будешь...
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Китайцы едут на свою законную землю, всё логично
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Началось отвоевывание Сибири у северных захватчиков!
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Ошибка в статье. Не туристы, а хозяева. И шо то с рузским духом случилось? Там китайцы гнобят, здесь чечены с дагами...
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Это была лишь легкая прелюдия ) жесткий секс будет потом
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А по мне пусть хоть всех поубивают, лишь бы не было войны
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Тю. Зліпіть паром з гівна. І не потоне, і китайці побрєзгують.
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Уже совсем немного осталось, как китайское народное ополчение объявит Дальневосточную Народную Республику и присоединится к Китаю. Оружие купят в местном "Военторге", это обязательно.
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"А чего я буду обращаться в полицию? Они ей дали (ударили дочь. - Ред.) - я им. Не захотели поднимать шум"

Бей бабу по е...лу
Я в ах...е, дорогая редакция
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китайцы осматривают свои новые территории, как и крымнашисты из парашки
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починається розбір паРаші на запчастини
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следующая партия "туристов" будет вежлива и с автоматами
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Китайцы и лузкие один налод. Китайцы ездят выбирать себе участки для своего будущего жилья.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом300 китайцев взяли штурмом паром на Байкале, - РосСМИ
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