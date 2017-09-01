 300 китайцев взяли штурмом паром на Байкале, - РосСМИ

Несмотря на то, что драка произошла еще 29 июля, о ней стало известно только сейчас после сообщения о произошедшем в одном из местных СМИ. Телеканал "Звезда" связался с капитаном парома "Ольхонские ворота" Сергеем Сизиковым, который был непосредственным участником тех событий и сразу после них уволился, а также с компанией "Восточно-Сибирское речное пароходство", которая обслуживает паром, передает Цензор.НЕТ.
Остров Ольхон традиционно является наиболее популярным среди туристов местом на Байкале, которое летом посещают десятки тысяч человек. В этом году на фоне наплыва гостей в июле произошла поломка парома "Семен Батагаев", и на линии между материком и островом остались курсировать только два парома - "Ольхонские ворота" и "Дорожник". На переправе моментально образовались огромные очереди, а на острове остались заблокированными сотни туристов, которые не могли выехать с Ольхона. При этом большинство иностранных туристов были гражданами Китая.
Как рассказал Сергей Сизиков, который на тот момент был капитаном парома "Ольхонские ворота", инцидент произошел, когда он, управляя паромом, пришвартовался к пристани на острове. Сизиков едва успел выгрузить машины и людей, как произошла нештатная ситуация, в которой, по его словам, пострадала его дочь, работавшая на том же пароме мотористом.
"Последняя машина вышла с парома и человек 300 ринулись на паром. Дочь хотела задержать их - у нас то надо сначала машины загнать, а потом нам положено 96 человек пассажиров на паром брать. Так как всего 96 спасательных средств, а их человек 300 ринулось, даже не дали нам машины загрузить. В общем, я начал приподнимать аппарель, а один мужик, среднего возраста ударил дочь по лицу, выбил ей зуб. Они все с баулами, с сумками, хватает сумку, ударяет ей сзади по позвоночнику, вся толпа ринулась", - рассказал Сергей Сизиков "Звезде".
По словам Сизикова, туристом, напавшим на его дочь, был иностранный турист из Китая. После агрессивных действий приезжего капитан, как он сам признался, "дал ему в ответ". После этого Сергей Сизиков поднял аппарель (пологая площадка на паромах для съезда техники) и отплыл на пароме в сторону материка, не загрузившись машинами и людьми.
"А если бы они все зашли, то мы могли бы и утонуть, ну конечно. 300-400 человек - куда? Меня не били, однако дочери досталось, она у меня работала рулевым. И охрана ничего не могла сделать", - объяснил свои действия капитан Сизиков.
По его утверждениям, в момент инцидента на переправе со стороны Ольхона находился полицейский наряд ППС из Братска, но "они стояли в стороне", заявил Сизиков. При этом сам капитан после случившегося в полицию не обращался.
"А чего я буду обращаться в полицию? Они ей дали (ударили дочь. - Ред.) - я им. Не захотели поднимать шум", - прокомментировал Сизиков.
По его словам, наплыв китайцев на байкальский остров Ольхон за последнее время увеличился настолько, что не вписывается ни в какие нормы.
"Мы каждый день сдерживали этих китайцев - но не пойдет на это никто. Это невозможно же. Такое количество их едет - это ужас с самого января и до сих пор все едут и едут. Я хочу, чтобы на будущее делали какие-то накопители. Положено, допустим, 50 человек группу пропустить, все - группа зашла. Но не в таком количестве же заходить на паром", - заявляет капитан.
После инцидента Сергей Сизиков уволился из Восточно-Сибирского речного пароходства. Информацию об этом сайту телеканалу косвенно подтвердила руководитель отдела рекламы и связей с общественностью ведомства Дарья Фатина.
По ее словам, в пароходстве работали сразу пять Сизиковых - все члены одной семьи. С двумя из них прекращен договор по собственному желанию, с кем именно - Фатина не уточнила. В Восточно-Сибирском речном пароходстве также подтвердили сам факт драки на пароме, не раскрывая ее деталей.
"Действительно, драка была. Когда у нас был очень большой поток туристов из Китая. Как выражались очевидцы, туристы брали штурмом паром", - сказала представитель Восточно-Сибирского речного пароходства.
При этом сам Сергей Сизиков заявил, что его якобы заставили уволиться.
"Я 32 года отработал на этих паромах, и меня заставили уволиться. Как собаку выкинули, хорошо, что не как Муму утопили еще", - сказал Сергей Сизиков, не уточнив, почему его якобы заставили уволиться.
В пресс-службе МВД по Иркутской области не стали комментировать случившееся на основании того, что никаких заявлений о случившемся в полицию не поступало.
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