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Все про:Беларусь (2725) Польша (4053) Россия (72090) учения (1973) Мацеревич (44)

 Учения "Запад-2017" несут серьезную угрозу. Они имеют вовсе не оборонный, а опасно агрессивный характер, - Мацеревич

беларусь учения 2017 запад

Российско-белорусские учения "Запад-2017", несмотря на заявления Москвы и Минска, впервые носят настолько агрессивный характер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в пятницу, 1 сентября, в Гдыне, что на севере Польши, министр национальной обороны РП Антоний Мацеревич.

"Они (учения), несмотря на то, что пробует объяснять российская сторона, несут серьезную угрозу... Учения впервые имеют настолько агрессивный характер. Вовсе не оборонный, а опасно агрессивный характер", - подчеркнул Мацеревич.

Он отметил, что в военных маневрах примут участие намного больше военнослужащих, чем это разрешается Венской конвенцией и чем это декларируют сами россияне - 12,5 тысячи.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов "Точка-У", - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"По информации, которой мы владеем, мобилизация на эти учения касается около 100 тыс. солдат", - подчеркнул Мацеревич.

Он выразил опасение, что часть этих войск останется в Беларуси после завершения учений. "Это значительно изменит баланс сил, расстановку сил на восточном фланге НАТО. Поэтому, мы действительно воспринимаем эти учения как большую опасность", - констатировал глава МНО Польши.

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Учения "Запад-2017" состоятся 14-20 сентября на территории Беларуси.
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Ну так проводите скрытую мобилизацию и готовьтесь. В чем проблема?
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Не сцы, пшек, пока границу не перешли!
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Он намекает что эти учения могут быть чем угодно. В отличии от нас украинцев пшеки под НАТО и имеют выделенные на случай войны 130млрд долларов бюджетных
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орда психует, ведь жизнь и без нее налаживается, только ей и остается теперь зубы скалить, угрожая наброситься
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Чим більше кацапня витрате бабла на різні навчання,тим краще. А потім приїде дімон,і скаже-денег нєт,но ви дєржитесь...
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бабла мало, от того и опасения, с чего вдруг такое пиршество?
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Вот именно. Выбросить столько бабэл на учение.
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По моему это будет проба для подготовки НАТО и дискредитация Беларуси перед ЕС
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А я думаю что идет подготовка к оккупации Белоруссии перед выборами президента РФ. Крымнаш, уже воспринимается с подтекстом, а народу РФ нужна пабеда!
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Я тоже так считал. Но в реалиях Беларусь и так оккупирована давным давно
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тільки холоднокровній Германії, схоже, по барабану, в них на кацапії теж торгові партньори, не мозги, а клєйстєр в голові
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Полякам очень не комфортно будет. Может меньше будут гадости на Украину говорить и своим радикалам нацикам на зарплате у кремлядей прикрутят хвосты и стерилизацию произведут, 5-я колонна однако.
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Ну дык на учениях никто и не планирует обучение отступлению , бегству и сдаче в плен.
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Ага, поэтом у вас уже в транспорте зелёные человечки катаются без нашивок, а белорусы спрашивают - Что, уже началось?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУчения "Запад-2017" несут серьезную угрозу. Они имеют вовсе не оборонный, а опасно агрессивный характер, - Мацеревич
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