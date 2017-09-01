 Учения "Запад-2017" несут серьезную угрозу. Они имеют вовсе не оборонный, а опасно агрессивный характер, - Мацеревич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в пятницу, 1 сентября, в Гдыне, что на севере Польши, министр национальной обороны РП Антоний Мацеревич.
"Они (учения), несмотря на то, что пробует объяснять российская сторона, несут серьезную угрозу... Учения впервые имеют настолько агрессивный характер. Вовсе не оборонный, а опасно агрессивный характер", - подчеркнул Мацеревич.
Он отметил, что в военных маневрах примут участие намного больше военнослужащих, чем это разрешается Венской конвенцией и чем это декларируют сами россияне - 12,5 тысячи.
"По информации, которой мы владеем, мобилизация на эти учения касается около 100 тыс. солдат", - подчеркнул Мацеревич.
Он выразил опасение, что часть этих войск останется в Беларуси после завершения учений. "Это значительно изменит баланс сил, расстановку сил на восточном фланге НАТО. Поэтому, мы действительно воспринимаем эти учения как большую опасность", - констатировал глава МНО Польши.
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Учения "Запад-2017" состоятся 14-20 сентября на территории Беларуси.
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