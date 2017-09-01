 Хуг о "школьном перемирии" на Донбассе: Эта пауза свидетельствует, что стороны могут прекратить насилие, когда они этого хотят

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"Заявление на весь мир об обновлении обязательств по соблюдению режима прекращения огня должно сопровождаться соответствующими действиями, которые наполняют ее содержанием и сутью. Если обещали придерживаться подписанных соглашений о прекращении огня, то следует соответствующие условия создать для практической реализации "режима тишины". Эти условия хорошо известны: отведение тяжелого вооружения и разведение сил и средств", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.
А.Хуг сообщил, что в первый день прекращения огня - в прошлую пятницу, 25 августа, - СММ зафиксировала 53-процентное снижение количества нарушений (с 654 до чуть более 300), в субботу, 26 августа было 47 нарушений "режима тишины".
"Эта пауза свидетельствует, что стороны действительно могут прекратить насилие, когда они этого хотят. Это может стать исходной точкой для установления длительного "режима тишины", - сказал замглавы СММ.
При этом по его словам, с 27 августа количество нарушений режима прекращения огня снова стало расти: 27 августа - 151 нарушение, 28 августа - 173 нарушения, 29 августа - 431 нарушение, а в среду - 186 нарушений.
"Сейчас для сторон дела перешли к своему обычному ходу", - сказал он.
Хуг отметил, что на этой неделе СММ ОБСЕ 112 раз выявляла тяжелое вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отведения, из них 47 раз - в подконтрольных правительству Украины районах, и 65 - в неподконтрольных.
Напомним, 31 августа российские наемники 24 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Тебе, рашисту, естественно не нужен Донбасс и Крым в составе Украины... Но украинский народ вернёт силой временно оккупированный Крым и Донбасс, перед этим пустив в расход ставленника пуйла рошенко
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Я не против, но цена в тысячи жизней наших парней? Эти уроды не заслуживают даже одной.
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"худой мир", который якобы лучше "доброй ссоры", за который
ратуют путинско-порошенковские холуи, ведет либо к рабству, либо к гибели тех,
кто на такой "мир" соглашается...
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В Екатеринбурге избили журналиста Первого канала
В российском городе Екатеринбург корреспонденту «Первого канала» Алексею Иванову сломали нос во время съемок репортажа.Как пишет издание E1, журналист снимал сюжет про выделенные полосы на дорогах. Он подошел к авто Mercedes и поинтересовался у водителя, почему тот едет по выделенной полосе для общественного транспорта. Двум мужчинам из легковушки не понравилось, что они попали в кадр, поэтому они и избили Иванова.В Следственном комитете РФ рассказали, что нападавшим могут инкриминировать препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В этом случае они могут получить до 6 лет тюрьмы.Иванов сейчас находится в больнице. У него сломан нос.
https://inforesist.org/v-rossii-izbili-reportera-pervogo-kanala/
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"проблемы Крыма", нет "проблемы Донбасса". Есть
аннексия территории Украины соседним государством и его агрессия под прикрытием
местных уголовников... Решение,
на которое может соглашаться действительно украинское руководство, - полное и
безоговорочное восстановление суверенитета Украины на всей международно-признанной
ее территории... Только
это...
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И видеть сны...
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А тебя устраивает нынешнее положение дел? Смирился с потерей Донбасса и Крыма, как этого хочет Порошенко?
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