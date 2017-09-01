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 Хуг о "школьном перемирии" на Донбассе: Эта пауза свидетельствует, что стороны могут прекратить насилие, когда они этого хотят

хуг

Снижение количества обстрелов на Донбассе в ходе "школьного перемирия" было временным и сейчас стороны перешли к обычному положению дел

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Заявление на весь мир об обновлении обязательств по соблюдению режима прекращения огня должно сопровождаться соответствующими действиями, которые наполняют ее содержанием и сутью. Если обещали придерживаться подписанных соглашений о прекращении огня, то следует соответствующие условия создать для практической реализации "режима тишины". Эти условия хорошо известны: отведение тяжелого вооружения и разведение сил и средств", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Хуг сообщил, что в первый день прекращения огня - в прошлую пятницу, 25 августа, - СММ зафиксировала 53-процентное снижение количества нарушений (с 654 до чуть более 300), в субботу, 26 августа было 47 нарушений "режима тишины".

"Эта пауза свидетельствует, что стороны действительно могут прекратить насилие, когда они этого хотят. Это может стать исходной точкой для установления длительного "режима тишины", - сказал замглавы СММ.

При этом по его словам, с 27 августа количество нарушений режима прекращения огня снова стало расти: 27 августа - 151 нарушение, 28 августа - 173 нарушения, 29 августа - 431 нарушение, а в среду - 186 нарушений.

"Сейчас для сторон дела перешли к своему обычному ходу", - сказал он.

Хуг отметил, что на этой неделе СММ ОБСЕ 112 раз выявляла тяжелое вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отведения, из них 47 раз - в подконтрольных правительству Украины районах, и 65 - в неподконтрольных.

Напомним, 31 августа российские наемники 24 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.

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Украине нужен украинский Донбасс... Какие стороны?...
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Порошенко заявил, что не будет ни при каких обстоятельствах отвоёвывать Донбасс у рашистских оккупантов. Он уже отдал Донбасс рашистам и лишь выполняет волю пуйла по разрушению территориальной целостности Украины. Про возврат Крыма шоколадный уже даже не вспоминает.
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нуууу. Мне самому эти данбосяне, на... не надо.
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Рашист, тонко пробуешь подменить понятия. Но не катит. Не удастся тебе защитить ставленника пуйла Порошенко и оккупацию рашистами Донбасса и Крыма...
Тебе, рашисту, естественно не нужен Донбасс и Крым в составе Украины... Но украинский народ вернёт силой временно оккупированный Крым и Донбасс, перед этим пустив в расход ставленника пуйла рошенко
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Я вообще знатный защитник Пеци, можешь у Саши Крещатика спросить
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А тогда при чём тут данбосяне? Сегодня они там, а завтра их не будет. Главное территория. Территориальная целостность Украины... А часть данбасян, смоются, если начнуться реальные боевые действия по освобождению Донбасса, а часть будет молчать и не пикать, ибо покорятся сильному (армии Украины)
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И завтра они там. Рашисты сбегут, но куда денутся тупые прокацапские идиоты? Они будут ходить на выборы и определять будущее твоих детей? Неааа, я против. Даунбасяне и крысяне нам нужны, что бы уничтожить империю кацапов. А уж после этого, мы будем думать что делать с ними, и иными нашими исконно историческими землями, временно оккупированными кацапами в разные периоды истории.
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Их не будет критическая масса. Ещё раз повторяю, дофига их смоется в рашку при первом же серьёзном шухере, и смоются навечно... ибо чувствуют за собой вину... и будут боятся репрессий со стороны Украины, украинского народа... Так, что территория Донбасса будет немного почищена от ваты.
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Депилов, у нас и тут, почти критическая масса, а уж там, они всегда были в подавляющем большинстве...
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То есть, ты за подрыв территориальной целостности Украины?
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нет, я за использование сложившейся ситуации для уничтожения РФ. Если там надо создать заповедник идиотизма, на 5 - 10 и даже более лет, а почему нет? Они этого заслужили.
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и что значит за подрыв. если она и так подорвана. Против возврата, это более корректно.
Я не против, но цена в тысячи жизней наших парней? Эти уроды не заслуживают даже одной.
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а что ты для этого делаешь сам? Обличаешь Порошенко на Цензоре?
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рашисты добровольно никогда не вернут Донбасс и Крым Украине... Значит Донбасс и Крым можно вернуть только военным путём. Кто против этого, тот рашист и желает смерти Украине.
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ты записался добровольцем? Или теоретик военного дела?
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Ну как же не надо? А кто будет говорить, что кормит Украину? - нужно срочно отвоевывать даунбасян!
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Так называемый
"худой мир", который якобы лучше "доброй ссоры", за который
ратуют путинско-порошенковские холуи, ведет либо к рабству, либо к гибели тех,
кто на такой "мир" соглашается...
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Оккупанты как и прежде стреляют, вот только не попадают. Вот и вся суть перемирия...
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Что он бормочет??? Когда это подконтрольная рашке биомасса воюющая против нас хотела "прекратить насилие??"
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Та это он видать вчера русской водки пережрал - вот и снился всякий бред. А он нам его пересказывает.
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в кацапии открыт сезон охоты на журнашлюх))))))))
В Екатеринбурге избили журналиста Первого канала



В российском городе Екатеринбург корреспонденту «Первого канала» Алексею Иванову сломали нос во время съемок репортажа.Как пишет издание E1, журналист снимал сюжет про выделенные полосы на дорогах. Он подошел к авто Mercedes и поинтересовался у водителя, почему тот едет по выделенной полосе для общественного транспорта. Двум мужчинам из легковушки не понравилось, что они попали в кадр, поэтому они и избили Иванова.В Следственном комитете РФ рассказали, что нападавшим могут инкриминировать препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В этом случае они могут получить до 6 лет тюрьмы.Иванов сейчас находится в больнице. У него сломан нос.
https://inforesist.org/v-rossii-izbili-reportera-pervogo-kanala/
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В данном случае просто бытовуха. У нас тоже пойди сделай замечание почему на клумбе паркуется или на выделенной полосе едет - то же самое может быть. Наша полиция точно так же ловит автохамов как и срусская полиция.
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Слепое ОБСЕ заипало...опять про обе стороны!? Это те которые после 18-00 бухают в кабаках...а сейчас раньше темнеть будет так и с 16-00......
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Нет
"проблемы Крыма", нет "проблемы Донбасса". Есть
аннексия территории Украины соседним государством и его агрессия под прикрытием
местных уголовников... Решение,
на которое может соглашаться действительно украинское руководство, - полное и
безоговорочное восстановление суверенитета Украины на всей международно-признанной
ее территории... Только
это...
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Ещё раз об этом. Порошенко дал понять, что пока он является президентом, рашистские оккупанты могут спать спокойно на Донбассе. Порошенко сказал, что не допустить никогда освобождения оккупаированного Донбасса от рашистов силовым вариантом. А других вариантов не было и нет.
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Любимый город (Донецк, Луганск) может спать спокойно...
И видеть сны...
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Порошенко - гарант оккупации рашистами части Украины... Вот сколько Порошенко будет в кресле президента, столько времени будет длится оккупация рашистами Донбасса и Крыма.
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ага, а уйдет с кресла - и оккупация прекратится. Мне кажется, Вы дебил.
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По крайней мере, будет шанс, что новый верховный главнокомандующий отдаст приказ армии освободить донабасс от рашистских оккупантов...
А тебя устраивает нынешнее положение дел? Смирился с потерей Донбасса и Крыма, как этого хочет Порошенко?
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а кто смирился? Был такой полководец, Барклай де Толли, все его ругали, а он был не дурак. И того же Кутузова ругали, а он тоже был не дурак.
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От даун, вова сказал своим уебкам вот они и сидят пару дней молча.., причём здесь могут-немогут хотят-не хотят..??
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Хуг, иди на хуг. Стреляет только одна сторона. Мы отвечаем.
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интересно сколько в миссии ОБСЕ "наблюдателей" из рашки? И какое это по счёту "перемирие". А главное что дальше тупик в минских соглашениях.
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Когда надо срочно вызвать рвоту то не нудно пальцы в рот совать. Достаточно раза три сказать ОБСЕ.....
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Ну конечно, если взять под контроль, а лучше избавиться от неадекватов, бухарей, самочинных гетьманов с обеих сторон.
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имитация войни на Донбасе с целью достроить мост в Криму - договорняк
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Ватниге..и русские могут вывести войска с Дампасса..если захотят..не думал?..не заявлял??
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про які сторони йде мова, а то нічого, що це НАША земля і ми маємо її відвойовувати, хоче хтось того чи ні, значить направ, містер Хуг, свої стопи до кацапів і уважно дивись де і що вони приховують, це ж нада мати нахабство, щоб казати, що українці нарушують пєрєміріє, коли наші солдати змушені відбиватися від ординської навали, до чорта ваші дурні правила
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХуг о "школьном перемирии" на Донбассе: Эта пауза свидетельствует, что стороны могут прекратить насилие, когда они этого хотят
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