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Все про:дети (3331) Львов (3675) награда (1238) Нацполиция (8558) школа (1807)

 Патрульные Львова наградили школьников, которые спасали жизни и предотвращали преступления

полиция полицейский нацполиция

Патрульные Львова наградили учеников, которые во время летних каникул спасали жизни, предотвращали кражи и выявляли нетрезвых водителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное управление Нацполиции, торжественные линейки для восьми учеников львовских школ стали не такими как всегда. Патрульные Львова привезли благодарности и подарки для детей, проявивших свою правосознание и общественную позицию.

Перед всеми родителями и учениками награды получили двое учеников Львовской лингвистической гимназии Нестор Ворончак и Матвей Троян за то, что нашли кошелек с деньгами в парке культуры, вызвали патрульных и благодаря этим ученикам его вернули владельцу.

За то, что заметили попытку кражи несовершеннолетними и предотвратили ей благодаря вызову патрульной полиции отличия получили Демьян Скакун из Львовской академической гимназии и Александр Комарницкий из СОШ N34 им. М.Шашкевича.

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Трое учеников, Руслан Бассараб из Львовской общеобразовательной школы-интерната №1, Владислав Андрушко и Назар Коваленко с СШ №57 за то, что обнаружили нетрезвого водителя и пока не приехала патрульная полиция сопровождали его на велосипедах и бежали за ним.

Еще один ученик, а именно Максим Закоморний школы №98, который вместе со своими друзьями уже неоднократно обращался к патрульным полицейским, в частности, во время непогоды когда дерево упало и перекрыло проезжую часть, они регулировали движение, до приезда экипажа, получил награду за спасенную жизнь. Дети подбежали к патрульным и сообщили им, что стали свидетелями попытки самоубийства человеком. Он хотел броситься под трамвай, однако они ему помешали и начали общаться с ним. Мужчина убежал от них. Вместе инспекторами пострадавшего нашли, он сидел в отчаянии и сообщил, что хочет прыгнуть с моста и уже оставил родственникам прощальную записку. Благодаря детям и патрульной полиции, мужчину от этого поступка удалось отговорить.
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складывается впечатление, что школьники сделали больше, чем полиция...
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складывается впечатление, что зрадофилы даже в любой позитивной новости могут найти говно
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мнение каждой нулёвки является для меня важным и авторитетным...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПатрульные Львова наградили школьников, которые спасали жизни и предотвращали преступления
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