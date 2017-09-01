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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13682) Россия (72090) СНБО (3266) биометрические паспорта (193)

 Введение биометрического контроля для граждан из стран, представляющих угрозу для Украины, целиком оправдано, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко называет решение ввести биометрический контроль для граждан РФ, въезжающих в Украину, абсолютно оправданным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что это распространенная практика и в условиях, когда страна является объектом агрессии со стороны Российской Федерации, эта практика целиком оправдана", - сказал Порошенко на брифинге в Харькове в пятницу.

Он отметил, что решение СНБО о введении въезда по биометрическим паспортам из стран, представляющих угрозу для Украины, будет обнародовано в ближайшие часы.

"В ближайшие часы должно быть обнародовано решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает, что с 1 января 2018 года пересечение границы из стран, которые представляют риски для Украины (перечень этих стран утверждается Кабинетом министров Украины) должен происходить по биометрическим паспортам или - для тех, у кого их нет - должна быть фиксация биометрических данных на границе. Это не означает, что будет запрет, но пункты пересечения границы должны быть оснащены соответствующим оборудованием и это будет обеспечивать фиксацию", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО поручил Кабмину, СБУ и Нацбанку внести предложения по расширению санкционного списка против РФ, - Турчинов

По его словам, порядок предусматривает также фиксацию иностранца в том месте, куда он направляется.

"Будет 3 этапа. Первый - ты можешь подать предварительно уведомление, что собираешься пересечь границу и пограничники, база будут подготовлены для этого. Второй - фиксация на границе. И третий - фиксация в том месте, где ты планируешь находиться. Если ты едешь из Российской Федерации в Харьков, ты должен зарегистрироваться в том месте, где будешь находиться", - сказал П.Порошенко.

Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу.
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Безвиз с биометрическим контролем от Европы - это сближение с европейской семьей, а безвиз с биометрическим контролем для кацапов - шаг против агрессии?

Не верю!
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Ще б їм лоб зеленкою при перетині кордону мазати.
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Прокажених треба помічати, як в давнину, шоб звичайні люди близько не підходили.
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Хватает вживлять лампы накаливания с функцией бить током при мычании фраз "мышебратья", "адиннарот", "братишки" и т.д.
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Ето типа как безвиз с Европой?
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да еще столько пиара на пустом месте.
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Так Саакашвили же из Польши будет въезжать или поляки уже тоже не совсем друзья?
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шел 4-й год войны с кацапами и Петю сегодня осенило с бодуна...
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І обов"язково на кордоні знімати відбитки рогів та копит...
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Если овечек считать по-парно, то уснешь в два раза быстрее.
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а если так - 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191 - то моментально.
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А що там з стіною від кацапні? Рабіцею догородили за лярди з бюджету?
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Абсолютно согласен - не только оправданно, но и НЕОБХОДИМО.
Странно только, что понимание этого пришло через 3 с лишним года.
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Да, нужно всех пересчитать, всех пометить, ко всем влезть в личную жизнь, чтоб все исполняли все по "вказивкам" и линии "партии"(бепепе, и лично ПАПы)!
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Та чего ты разволновался? Ну снимут у винторогих отпечатки копыт на границе. Им же лучше. Легче потом будет опознавать русский груз 200.
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А кто собирается всех считать и лазить в частную жизнь?Не слышал о таком.Давай ссылку
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Вообще, кацапов лучше всех не впускать в Украину.
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Шо сделать,что бы дипконсульства кацапские,рассадники гебни закрыли в Одессе,Харькове и Киеве,может михо через забор перекинуть
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А граждан Турции пускать по внутренним паспортам - это нормально? Учитывая сколько сирийских беженцев имеют новенькие турецкие паспорта и сколько ИГИЛовцев может быть среди обладателей паспортов Турции?
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А ещё кацапам на границе нужно одевать намордники, чтобы мы видели что что заехал к нам холоп.
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давно пора!кацапо-фашистов вообше пускать не нужно!
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Визы надо было вводить платные, хоть деньги в бюджет Украины. Какой безвиз во время агрессии. Всегда изобретают велосипед в Украине, а нужно брать исторический опыт других государств.
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Европа настоятельно попросит принять "беженцев" и даст денежку, и кого спрашивать будут, хотите или нет черномазых тут?
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А почему просто не ввести визы для рашистов? Пуйло запретил Порошенко это делать?
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Потому что просто виза не предусматривает сбор биометрической информации на границе.То что вводят,намного круче любой визы.
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И это правильно-мало того,передвигаясь по Украине рашкаван надо обязать иметь при себе ЖПС маячок,как для собак.Чтобы в любой момент можно было увидеть,где оно и что делает.То что этого не вводят-недоработка СНБО.Введение биометрического контроля для граждан из стран, представляющих угрозу для Украины, целиком оправдано, - Порошенко - Цензор.НЕТ 591
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Ну вы странные. Для въезда мужчин 16 - 60 (в возрастах не уверен) с территории РФ уже года два нужно приглашение от гражданина Украины примерно как с безвизом: цель визита, билеты, все дела. Всё это переписывается на границе, учёт ведётся. Или вы думаете, что те, кто едут повоевать, едут через официальную границу с тротилом в сумках и флажками ЛДНР в руках?
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Каждый въезжающий из РФ должен съесть снегиря
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я бы по другому поступил, никаких биометрических паспортов, ща я вам фишку расскажу, кацапъе ездит сюда по внутренним паспортам, но погранец усталый может не пустить по желанию левой пятки, подозрительный и отказать во въезде, при этом паспорт находится в руках инспектора и он размашисто в расиянский паспорт лепит во въезде отказано, по законам параши паспорт рашки имеющий отметки иностранных государств является недействительным, и кацапюра звездует домой менять свой аусвайс, я бы всем москалям такую отметку ставил, и нефиг мне втирать про биопаспорта
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение биометрического контроля для граждан из стран, представляющих угрозу для Украины, целиком оправдано, - Порошенко
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