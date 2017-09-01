 Введение биометрического контроля для граждан из стран, представляющих угрозу для Украины, целиком оправдано, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я считаю, что это распространенная практика и в условиях, когда страна является объектом агрессии со стороны Российской Федерации, эта практика целиком оправдана", - сказал Порошенко на брифинге в Харькове в пятницу.
Он отметил, что решение СНБО о введении въезда по биометрическим паспортам из стран, представляющих угрозу для Украины, будет обнародовано в ближайшие часы.
"В ближайшие часы должно быть обнародовано решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает, что с 1 января 2018 года пересечение границы из стран, которые представляют риски для Украины (перечень этих стран утверждается Кабинетом министров Украины) должен происходить по биометрическим паспортам или - для тех, у кого их нет - должна быть фиксация биометрических данных на границе. Это не означает, что будет запрет, но пункты пересечения границы должны быть оснащены соответствующим оборудованием и это будет обеспечивать фиксацию", - сказал Порошенко.
По его словам, порядок предусматривает также фиксацию иностранца в том месте, куда он направляется.
"Будет 3 этапа. Первый - ты можешь подать предварительно уведомление, что собираешься пересечь границу и пограничники, база будут подготовлены для этого. Второй - фиксация на границе. И третий - фиксация в том месте, где ты планируешь находиться. Если ты едешь из Российской Федерации в Харьков, ты должен зарегистрироваться в том месте, где будешь находиться", - сказал П.Порошенко.
Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу.
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Странно только, что понимание этого пришло через 3 с лишним года.
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