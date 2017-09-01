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 Суд по перестрелке в Княжичах перенесли на 4 сентября

курята

Печерский суд перенес заседание по делу о стрельбе в Княжичах на 4 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, суд перенесли в связи с заменой судьи.

Известно, что судья Наталья Васильева во время заседания пожаловалась на плохое самочувствие. Как известно, суд должен избрать меру пресечения еще двум другим подозреваемым.

1 сентября суд успел взять под домашний арест подозреваемого Леонида Куряту.

Напомним, ранее стало известно, что суд отказался брать под стражу экс-главу уголовного розыска Нацполиции Киева Леонида Куряту.

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Как известно, ГПУ объявила подозрение трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.


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Вся страна знает,что полицейских расстреляли свои же и Аваков с наглой рожей рассказывает сказки,откуда вылезли это жлобье?В США давно бы вылетел с должности
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А чому заступників та керівників Нацполіції України не притягнути до кримінальної відповідальності! Розстріл поліцейських силами поліцейського спецназу - це катастрофа! Такого ніколи не було! Як так сталось що менти стали злочинцями і в них потрібно було стріляти? А як же ж переатестація? Менти зловили ментів і були розстріляні ментами, а потім ще було вбито керівника групи Корду! В цьому жахливому та чисельному вбивстві має бути сказана правда! Хто був злочинцем в цій ситуації? Корд зупиняв злочинців чи допомагав злочинцям? Поліція охорони мала підстави перебувати біля цього будинку чи це були грабіжники? Чи всі були грабіжниками і Корд перестріляв всіх щоб відібрати мільйони доларів, вкрадені в будинку? Сісти мають всі!
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Знаешь, после того как у нас главным прокурвором Украины стал уголовник с не погашенной судимостью и без соответствующего юридического образования, о каком то адеквате и законе и тем более чести уже не приходится и говорить.
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Что-то мутят с этим судом,то прокурор,то судья.А кто-же следит за судовым процессом в стране???Переносы судовых разберательств,отводы,неявка,плохое самочувсвие и так далее.В судах,что хотят,то творят.
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наверное договариваются, только в цене , пока, не смогут сойтись
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понимаете почему им хотят повысить зарплаты?
нет? вот и я не понимаю...
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- Никак пароль не вспомнят, перебирают вручную.
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сто пудов подумал про пароль, кстати по поводу здоровъя что мне в мою больную голову стукноло
(ПМС) - сложный циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2-10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою очередь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни

может баб из судейства гнать надо, а то надавят с верху шуфричика отпустить, а на васе отиграетеся по полной
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд по перестрелке в Княжичах перенесли на 4 сентября
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