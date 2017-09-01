 Суд по перестрелке в Княжичах перенесли на 4 сентября

Как передает Цензор.НЕТ, суд перенесли в связи с заменой судьи.
Известно, что судья Наталья Васильева во время заседания пожаловалась на плохое самочувствие. Как известно, суд должен избрать меру пресечения еще двум другим подозреваемым.
1 сентября суд успел взять под домашний арест подозреваемого Леонида Куряту.
Напомним, ранее стало известно, что суд отказался брать под стражу экс-главу уголовного розыска Нацполиции Киева Леонида Куряту.
Как известно, ГПУ объявила подозрение трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.
309 10
Материалы по теме: Трагедия в Княжичах
В деле о смерти пяти полицейских в Княжичах вручено три подозрения работникам Нацполиции, готовится вручение еще восьми, - Луценко(19)
Трагедия в Княжичах: экс-главу уголовного розыска Киева Куряту прокуратура подозревает в умышленном убийстве. ФОТО(33)
В деле о стрельбе в Княжичах обязательно будут приговоры, - Геращенко. ВИДЕО(44)
"Данное дело характеризует структурный хаос в полиции", - Луценко поведал подробности перестрелки в Княжичах(43)
Закон чи профанація? Конфлікт інтересів на місцях(0)
Для завершения экспертиз по перестрелке в Княжичах нужно еще как минимум 2 месяца, - ГПУ(12)
Князев о трагедии в Княжичах: Мы провели служебное расследование, дальше ГПУ расставляет все на свои места(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
нет? вот и я не понимаю...
Ответить
Ответить
(ПМС) - сложный циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2-10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою очередь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни
может баб из судейства гнать надо, а то надавят с верху шуфричика отпустить, а на васе отиграетеся по полной
Ответить