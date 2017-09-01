 За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий украинские войска потерь не понесли: ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сообщил он.
Напомним, 31 августа российские наемники 24 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.
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УДА, боец которой погиб позавчера, не входит ни в ВСУ ни в НГУ. Это уже далеко не первый случай, когда погибшие или раненные бойцы УДА не упоминаются в сводках штаба АТО.
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UA 5 копійок
Це досягнення
======
Цэ хорошая новость.....
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.....я понимаю что для вас - добровольцев там нет.....суки вы !
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