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 За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, - спикер АТО

мотузяник

За прошедшие сутки в зоне АТО никто из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий украинские войска потерь не понесли: ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сообщил он.

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Напомним, 31 августа российские наемники 24 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.

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Так вчера тоже говорили что не было погибших и раненных, а оказывается все таки погиб наш воин. Или у нас такая страна большая или связь так плохо работает что херштаб узнает о погибших только через два дня?
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Проблема в том, что спикер говорит о подразделениях ВСУ и НГУ в зоне АТО.

УДА, боец которой погиб позавчера, не входит ни в ВСУ ни в НГУ. Это уже далеко не первый случай, когда погибшие или раненные бойцы УДА не упоминаются в сводках штаба АТО.
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Ви різницю між "війсковослужбовець" та "воїн" розумієте?
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Не ну я догадывался что на фронте сейчас только воины, а военнослужащие охраняют жопы Сабакова и Барыги. Плохо только что воинов у нас не считают за людей.
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UA 5 копійок
Це досягнення
======
Цэ хорошая новость.....
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Під новиною про відсутність загиблих і поранених можна і лайк покласти, але є загиблі в УДА .
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Статистика по раненым практически никогда не сходится со словами Лысенко и Мотузяныка, уже за 3 года замечено десятки раз косяки. И борты летают ночные, но это явно не простуда.
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А потери добровольцев которые воюют за Украину я смотрю в вашу статистику не входят..
.....я понимаю что для вас - добровольцев там нет.....суки вы !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, - спикер АТО
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