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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (13682) Харьковщина (1301) админуслуги (14)

 Порошенко открыл ЦПАУ в Харьковской области: "400 видов услуг без очереди, с уважением к человеку"

порошенко

По словам президента, в центре можно будет получить и другие социальные услуги, в том числе оформление субсидий.

Президент Украины Петр Порошенко на открытии нового Регионального центра предоставления административных услуг в Харькове пообещал более 400 услуг, отсутствие очереди и уважение к человеку. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Не надо больше ходить по одному кругу, именно здесь, в этом месте, будет возможность получить более 400 видов услуг без очереди, с уважением к человеку, включая получение услуги по получению биометрического паспорта. Причем, не только для харьковчан, а с любой точки Украины. Если ты приедешь и зайдешь сюда, ты сможешь получить, зарегистрироваться, сделать все необходимые процедуры, биометрический паспорт гражданина Украины", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение СНБО о вводе системы фиксации биометрических данных на госгранице будет обнародовано на днях, - Порошенко

Кроме этого, по словам президента, в центре можно будет получить и другие социальные услуги, в том числе оформление субсидий.
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Боюсь дверь в туалет открыть - открою, а там Петя с "пэрэмогою"
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Весь город сегодня стоял в пробках из-за шоколадника.
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Экий Вы не патриот! Сам президент приехал с патриотично настроенными ножницами, чтоб разрезать патриотично настроенную ленточку и произнести такую же речь. А Вы эвона как...
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Если из ленточек, нарезанных Петей, выложить слово "xyz" - его будет видно из космоса.
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Блин, прочитал "...Из нарезанных Петей выложить слово...".
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открывали не с самого утра на краю города, аеропорт на краю города, а весь центр стоял в пробках, экий ты выдумщик однако.
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Боюсь холодильник открыть, открою, а там Рева "Хватит жрать!"
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С нетерпением ждём когда президент самой большой европейской страны начнёт туалеты открывать....
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да уже все этого ждут! Он мог бы уже и пойти навстречу пожеланиям трудящихся, не томить.
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Шо то вспомнилась Одесса,такой же пафос при открытии,а потом финал печальный
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Мне плевать что оно там открывает,я смотрю в платежку..и фу йею..
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да, на цапии очередное повышение ЖКХ - понимаю )))
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а у нас, типа, тарифы снижаются. Вслед за газом на заправках...
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пЭця все ленточки режет........значит точно выборы не за горами!
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Скоро будет пиариться на открытии водоколонки. Вроде президент должен заниматься внешней политикой и армией, а экономикой - правительство
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оно еще безопасностью должно заниматься, но пока, в основном, бизнес кошмарят...
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Порошенко, от тебя ждут - виновные в Иловайске наказаны, Гонтарева за банкопад и гривня в 3 раза - наказана, СБУ предотвращает теракты, и т.д.
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У нас Президент України чи якесь цабе для піару свого авторитету помноженого на 0-ль?
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Окрывачка президентского масштаба! ТВ камер много было? Это вообще не его вронт действий и ответственности.
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400 услуг , ого ! это какие ? блэк джек и девочки
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Петя ! Мы, Народ Украины уже не успеваем за твоими "открытиями "...
.......можно немного помедленней ? Мы записываем! (с)
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Во сколько обходятся эти вояжи со свитой госбюджету? Пусть местные открывают, или у нас денег не мерено?
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Деньги, особенно бюджетные -- мусор! Главное PR!
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Тебе знову зарадили, танюшка? Как там 318-й Третий Майдна, готовится?
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Сегодня пятница, да еще и 1-е сентября. Вечером будем отмечать. Вино, коньяк купили. Будем ждать президента, так как штопор потерялся.
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было бы смешно, если бы...нет, не грустно, просто бесит!
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"будет возможность получить более 400 видов услуг без очереди, с уважением к человеку"

Даже в этом случае дается голословное обещание. Как и много других до этого.
ЗАЧЕМ??? Никто же за язык не тянет!
Но это, похоже, стандартная модель поведения - не отвечать за свои слова.
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"будет возможность получить более 400 видов услуг без очереди, с уважением к человеку"
Я человек, ко мне с уважением. Во как! И обслужат без очереди. Класссс!!! А другие потерпят, пока меня, человека (!!!) без очереди обслужат?


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Здесь главный момент - неудержимая тяга раздавать обещания, которые не собираешься, а зачастую, и не можешь в принципе выполнить. И тут же о них забывать...
Отвратительная черта характера, как по мне.
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Зрадаботы такие однообразные и всё одни и те же на манеже.
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По словам президента - 400. Но зато с уважением. И, кстати, без очереди.
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хорошо бы перед выборами, а то, не дай бог, еще 2 года слушать...
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Какие выборы клоун? Любишь круги пускать?
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Исчо раз спрашиваю. Какие выборы? Или ты просто по инерции сблевануло, ипанутое создание? Ну то так и скажи а не носись со сракой
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Вчора довелось поїхати в Київ в бориспільський аеропорт а сьогодні рано повернувся. Перше що вразило що до Житомира доріг немає бо все розбито в плавунах фурами,друге це сірість та убогість як сіл і міст та самого Киева , а трете те що старому терміналі чомусь всюди вивіски та реклами на еврейській мові. Порівняв з Польшею і жахнувся в величезній різниці. Там люди живуть а тут виживають.
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В то, що ти тут ляпаєш, х-лосос, повірять хіба твої мокшанські земляки. Коли ти останній раз їхав по житомирській трасі? Я вчора.
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Мірку, не кіпішуй, людина з польськими дорогами порівнює, а не з Жашковом.)
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Скоро в новостях, вчера президент открыл бутылку водки и 2 вина. Тоже открытие.
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ахахаха, раз 500 уже пошутили про порошено и открытие или бутылки или туалета, у вас там одна методичка на всех?
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Инстинктивно, как футболисты перед пенальти, прикрываюсь, когда вижу, что президент что-то собирается снова открывать с ножницами в руках.
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Зрадоботы поют в унисон с кацапами. Одна лексика, одни темы, один хозяин?
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Зрадобыдло открыло свои свинособачьи пасти... Гавкайте клоуны. Украинский караван идет дальше..
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Петр Алексеевич! Тут идут горячие споры о том, что вы начали серийно, как маньяк, открывать больницы, мосты, садики, школы, радиовышки и т. д. Народ уже хочет вас приглашать на свадьбы. Ну там, поздравить молодых, выпить, закусить… Спеть при надобности. Но это такое, под настроение.
😀😀
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парашенко ОТКРЫЛ И ПООБЕЩАЛ!!! А обещанного,раньше 3 года ждали,сейчас 2 срока ждут(не дай бог).открывачка барыжная.Да,и в графе "перемога"не забудь галку поставить.
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Пусть эта гнида чоколадная своё уважение в жопу себе засунет, урод.
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хороший почин. Еще бы законодательно закрепить функцию чиновника как деятельность по устранению противоречий из области ему подответственной, в целях исключения противоречивых для людей ситуаций. И контролировать эффективность деятельности гос. органов и органов местного самоуправления исходя из показателя допущенных чиновниками противоречивых ситуаций, у кого их больше - гнать в шею. И была бы кра-со-та по всей Украине, в конце-концов национальная идея украинского народа в том и заключается, чтобы противоречия устранять, эту идею Киев олицетворяет с момента своего основания на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия устранялись ради дела переправы. да мы могли бы быть народом, который на деле смог стать образцом здравомыслия, а не как сейчас - полигоном для сумасшедших идей.
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Кто все эти психически больные люди? Отличная новость - но нет, и здесь нашли повод включить говномёты. Да и не выключали никогда. Вечно ноющее неблагодарное быдло. «Ы шо? Ы где, сука, мой личный компот?» Тупая биомасса. Перегной для будущего счастливого человечества. Если оно, бялть, вообще вырастет на таком перегное.
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Харош уже открывать,пора крупу пшеничную(гречка дорогая) раздавать и консервы дешовые.А то вдруг на "открывалках" облом будет.
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кортеж на леваде пролетел только что. походу он....а где кста открыли???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко открыл ЦПАУ в Харьковской области: "400 видов услуг без очереди, с уважением к человеку"
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