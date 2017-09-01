 Порошенко открыл ЦПАУ в Харьковской области: "400 видов услуг без очереди, с уважением к человеку"

Президент Украины Петр Порошенко на открытии нового Регионального центра предоставления административных услуг в Харькове пообещал более 400 услуг, отсутствие очереди и уважение к человеку. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Не надо больше ходить по одному кругу, именно здесь, в этом месте, будет возможность получить более 400 видов услуг без очереди, с уважением к человеку, включая получение услуги по получению биометрического паспорта. Причем, не только для харьковчан, а с любой точки Украины. Если ты приедешь и зайдешь сюда, ты сможешь получить, зарегистрироваться, сделать все необходимые процедуры, биометрический паспорт гражданина Украины", - сказал он.
Кроме этого, по словам президента, в центре можно будет получить и другие социальные услуги, в том числе оформление субсидий.
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.......можно немного помедленней ? Мы записываем! (с)
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Даже в этом случае дается голословное обещание. Как и много других до этого.
ЗАЧЕМ??? Никто же за язык не тянет!
Но это, похоже, стандартная модель поведения - не отвечать за свои слова.
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Я человек, ко мне с уважением. Во как! И обслужат без очереди. Класссс!!! А другие потерпят, пока меня, человека (!!!) без очереди обслужат?
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Отвратительная черта характера, как по мне.
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😀😀
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