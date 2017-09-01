 "Фантом", "Тайпан", "Горлиця", - в "Укроборонпроме" рассказали о новейшем вооружении для ответа на вызовы гибридной войны. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.
"В то время, когда транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинской авиастроительной отрасли России, беспилотный мини-БТР "Фантом" стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса", - подчеркивает пресс-служба концерна.
За это время были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы.
С июля 2014 по июль 2017 года украинскую армию усилили 5 тыс. 281 единица новой и модернизированной техники, 7 тыс. 164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также передано 3 тыс. 458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.
10090 104
В 2014 году количество импортных деталей для БТР-4 составляло 55%, в 2017 - 12%, - "Укроборонпром". ИНФОГРАФИКА(20)
Ракетный комплекс "Корсар" принят на вооружение ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО(258)
ОБСЕ обнаружила 24 танка и 10 гаубиц террористов недалеко от Миусинска, а также 22 танка и 6 ЗРК возле Бугаевки(12)
Эксперт The New York Times Кофман, агитирующий против предоставления Украине оружия, оказался членом Валдайского клуба Кремля, рассказывающим о пользе РФ для США, - "Лига.net"(73)
Ответные меры: Власти США закрыли генконсульство России в Сан-Франциско(0)
Германия находится в центре холодной войны 2.0, - Габриэль(215)
Киев ждет летальное оружие от стран-партнеров, пока помощь предоставила только Литва, - Полторак(96)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить