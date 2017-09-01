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 "Фантом", "Тайпан", "Горлиця", - в "Укроборонпроме" рассказали о новейшем вооружении для ответа на вызовы гибридной войны. ИНФОГРАФИКА

За последние три года ГК "Укроборонпром" создал десятки новейших образцов вооружения, которые являются достойным ответом Украины на вызовы гибридной войны.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

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"В то время, когда транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинской авиастроительной отрасли России, беспилотный мини-БТР "Фантом" стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса", - подчеркивает пресс-служба концерна.

За это время были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы.

Фантом, Тайпан, Горлиця, - в Укроборонпроме рассказали о новейшем вооружении для ответа на вызовы гибридной войны 01

С июля 2014 по июль 2017 года украинскую армию усилили 5 тыс. 281 единица новой и модернизированной техники, 7 тыс. 164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также передано 3 тыс. 458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

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Фантом, Тайпан, Горлиця, - в Укроборонпроме рассказали о новейшем вооружении для ответа на вызовы гибридной войны 02
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Какой может быть ответ у этой мрази Порошенко, на кол гниду .
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Как понять слова в заметке : "полная независимость украинской авиастроительной отрасли России". То есть украинская авиастроительная отрасль принадлежит России? Заметил, что очень часто в принципиальных местах на Цензоре вкрадываются смысловые ошибки. Вроде как специально, чтобы было неоднозначно. Неужели нельзя пригласить вдумчивого технического редактора?
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Бутусову пох на смысл новости ему главное рейтинг и бабло. Поетому и заголовки с новостями провокационные. Сейчас модно орать "ЗРАДА ВСЕ ПРОПАЛО" Вот он и старается.
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то, что "Укроборонпром" не в состоянии публиковать сравнительные характеристики техники, которой занимается как раз и выдает его слабость, делу могло бы помочь профильное печатное издание, но на это или нет специалистов, или на специалистов не хватает
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Цензор.НЕТНовостиТехнологии"Фантом", "Тайпан", "Горлиця", - в "Укроборонпроме" рассказали о новейшем вооружении для ответа на вызовы гибридной войны. ИНФОГРАФИКА
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