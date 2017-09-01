 Решение СНБО о вводе системы фиксации биометрических данных на госгранице будет обнародовано на днях, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хочу заявить, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропусков через государственную границу, которая должна заработать с 1-го января 2018 года, даст (возможность. - Ред.) полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства", - заявил президент в ходе открытия центра предоставления административных услуг в Харькове.
По словам главы украинского государства, для реализации данных услуг большое внимание уделяется Центрам административных услуг.
"Больше никто не подделает украинский паспорт, больше никто не создаст угрозу безопасности, и нашими решительными усилиями мы сделаем шаги по повышению уровня безопасности нашего государства", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу.
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