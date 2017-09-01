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 Политика Украины
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Все про:граница (3155) Порошенко (13682) СНБО (3266) биометрические паспорта (193)

 Решение СНБО о вводе системы фиксации биометрических данных на госгранице будет обнародовано на днях, - Порошенко

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Система фиксации биометрических данных лиц, пересекающий государственную границу Украины, заработает в пограничных пунктах пропуска с начала 2018 года, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу заявить, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропусков через государственную границу, которая должна заработать с 1-го января 2018 года, даст (возможность. - Ред.) полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства", - заявил президент в ходе открытия центра предоставления административных услуг в Харькове.

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По словам главы украинского государства, для реализации данных услуг большое внимание уделяется Центрам административных услуг.

"Больше никто не подделает украинский паспорт, больше никто не создаст угрозу безопасности, и нашими решительными усилиями мы сделаем шаги по повышению уровня безопасности нашего государства", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу.
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Как оно боится Саакашвили,из штанов своих ХХХL размера выпрыгивает
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Эту картинку показывали на Россия 24,говорили ,что у Путина костюмчик лучше сидит
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Все равно, что там кацаперды показывали. Картинка - факт.
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Зазвичай так шьють китайці. Не вставляють клин внизу, ось і виходить що штани затягує в сраку.
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Высрался порохобот и пошёл далее топить за Барыгу на других ветках )))
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А сейчас одинаково,шо сми ,тв,тролли кацапские в унисон с нашими про михо,их объединила срачка
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Да он нахер никому не уперся. Это для свинособак делают
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Сейчас русское мудачье завоет о нарушении их прав. Хотя на границе с Монголией они давно уже фотографируют иностранцев и снимают отпечатки пальцев в электронном виде.
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Петя,ну нельзя так Мишаню боятся,тебя не Саакашвили вышибет с кресла а народ Украины,ты в этом даже не сумневайся.
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Он бриться,так как Михо может много рассказать,как Петя дружит с Вовой
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Ну так они братья,как им не дружить...
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Да такой как вышибет .Смотри чтобы тебя из штанов не вышибло.
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Кто есть такой и при чём здесь мои штаны??? Лечиться не пробовал???
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Давно это нужно было сделать, но лучше позже, чем никогда
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Мне лично не интересен пиар однотурового,плевать что он там побывал на вводе в эксплуатацию общаги первым,Гройсманский вертолет тихоходнее,а вот урезонить зарвавшихся Оллигархов с их аппетитами на э/ресурсы не мешало бы харанту а еще навести порядок не в интернете так все и так неплохо а в Судах,которые продолжают быть средством обогащения,навести порядок с качеством продуктов , коммуналки и остановить их рост цен.Остановить разгул преступности а то 90 е уже возвратились.
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Порох опять со своими полумерами - где визовый режим с агрессором?
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Фиг его знает, биометрика иногда лучше визового .
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Если бы так было в США все ездили бы без виз
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Это лучше чем визовый режим. Гораздо меньше бюрократии. Всё решается на месте, безо всякого документооборота и задержек.
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Ну хотя бы это . С деньгами на забор куда-то Сеня ускакал .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение СНБО о вводе системы фиксации биометрических данных на госгранице будет обнародовано на днях, - Порошенко
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