 Порошенко - докторам: "Кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Кто знает, как трудно учиться на врача. 6 лет в университете, затем - интернатура. И постоянно нужно обновлять свои желания. И уровень доходов должен быть соответствующий. Но тот, кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает. И поэтому медицинская реформа, которую я хочу провести, она должна быть такой, чтобы она восстановила справедливость в отношении зарплаты", - сказал он.
Кроме этого, президент намерен провести пенсионную реформу, чтобы избежать несправедливости.
"Очень важная реформа, которую мы сейчас будем проводить, это пенсионная, чтобы избежать несправедливости. Почему человек, проработавший 5 лет и человек, проработавший 40 лет получают одинаковую заработную плату? Это нечестно. Нечестно, в первую очередь, по отношению к пенсионеру. И когда мы с правительством отметили, что мы сейчас повышаем минимальную заработную плату, странно, но мы подверглись сокрушительной критике... А доходы Пенсионного фонда, которые мы получили в результате повышения минимальной заработной платы, должны быть распределены пенсионерам. Впервую очередь тем, которые имеют стаж. Если ты проработал 35 лет, ты должен получать больше", - подытожил президент.
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Поэтому имеет счёт в Панаме,
Правда это отразилось на уровне жизни в Украине,но то такэ
54th Street, Marbella
Panama, Rep. of Panama
Tel: (507) 205.5888
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По моєму в нас інакше - хто при владі,той краще та більше краде!!!
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