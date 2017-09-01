EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Общество, Здоровье
  604  26
Все про:медицина (1607) Порошенко (13676) роддом (42) Харьковщина (1300)

 Порошенко - докторам: "Кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает"

порошенко

Сегодня на открытии перинатального центра в Харьковской области президент Украины Петр Порошенко рассказал, кто в Украине может зарабатывать больше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Кто знает, как трудно учиться на врача. 6 лет в университете, затем - интернатура. И постоянно нужно обновлять свои желания. И уровень доходов должен быть соответствующий. Но тот, кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает. И поэтому медицинская реформа, которую я хочу провести, она должна быть такой, чтобы она восстановила справедливость в отношении зарплаты", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко открыл современную школу на Харьковщине: "В заведении есть лифты, пандусы, специальная мебель, комната психологической разгрузки"

Кроме этого, президент намерен провести пенсионную реформу, чтобы избежать несправедливости.

"Очень важная реформа, которую мы сейчас будем проводить, это пенсионная, чтобы избежать несправедливости. Почему человек, проработавший 5 лет и человек, проработавший 40 лет получают одинаковую заработную плату? Это нечестно. Нечестно, в первую очередь, по отношению к пенсионеру. И когда мы с правительством отметили, что мы сейчас повышаем минимальную заработную плату, странно, но мы подверглись сокрушительной критике... А доходы Пенсионного фонда, которые мы получили в результате повышения минимальной заработной платы, должны быть распределены пенсионерам. Впервую очередь тем, которые имеют стаж. Если ты проработал 35 лет, ты должен получать больше", - подытожил президент.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А кто лучше врёт и ворует тот и становится президентом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Президентом стає той кого мафія обирає на сходняках у Відні. Але хай медики не переймаються, ще буде трибунал і по мафіозному пануванню в Україні протягом 25 років і цей кадр за все буде відповідати і Ви його ще згадаєте його слова, коли він буде конати в тюремній лікарні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто больше берёт (на лапу), тому лучше и живётся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напомнил Медведева,который в России учителю предложил идти в бизнес
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А лучше всех работает Петя,
Поэтому имеет счёт в Панаме,
Правда это отразилось на уровне жизни в Украине,но то такэ

54th Street, Marbella
Panama, Rep. of Panama
Tel: (507) 205.5888
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не хитайте будку ! Одні агенти кремля кругом.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це він про країну,в якій президент є головою корупції?
По моєму в нас інакше - хто при владі,той краще та більше краде!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера была новость о фонде Порошенко, который миллионы раздает армии. Кто-то в комментариях его назвал Петро Щедрый. Сегодня новость о его медреформе и справедливой оплате труда медиков. Стало быть, к титулу Петро Щедрый добавляется еще и Петро Справедливый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пословица:"Не наипеш-не праживешь" имеет очень много скрытых толкований.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вечером 31 августа, в здании Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко и лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко. "Кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шуфрич в очередной раз плюнул в украинскую медбратву, вызвав израильских врачей в Киев. И не в галимую районную поликлинику, а крутую коммерческую клинику "Борис".Он неправ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прикольно. Один лікар вилікував гастрит шлунку, а інший - не зміг вилікувати рак легень, - який з них краще працює?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко боится лечится у этих докторов,его врачи в Израиле.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко - докторам: "Кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти