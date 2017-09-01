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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (882) Россия (72086) санкции (6412) Гройсман (3345) Всемирный конгресс украинцев (69) SWIFT (17)

 Окончательное вступление в силу соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС - значительный успех, - Чолий

санкции

Глава Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий заявляет, что окончательное вступление в силу соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом является значительным успехом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в пятницу.

"Хочу вас заверить, что мы будем дальше предпринимать все возможные меры, чтобы санкции (против России. - Ред.) были более жесткими, включительно с выключением в Российской Федерации системы SWIFT", - сказал он.

Председатель ВКУ отметил, что также организация намерена способствовать принятию США решения о предоставлении Украине летального вооружения.

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Вместе с тем, он подчеркнул важность и приоритетность продолжения борьбы с коррупцией в Украине.

Е.Чолий отметил, что окончательное вступление в силу соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом является значительным успехом.

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В свою очередь В.Гройсман поблагодарил украинскую диаспору за поддержку, добавив, что государство намерено более активно сотрудничать с организациями украинцев за рубежом.

Напомним, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, англ. Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) - международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей.


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США закривають три дипломатичних об'єкта Росії на американській території
Скільки дипломатичних об'єктів країни-окупанта закрив Порошенко з початку анексії Криму?
- жодного
http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/dip-in-ukraine/missions-list/96
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Ну, SWIFT - то такое. Без него можно прожить. Вон Иран сколько лет жил.
А вот взять и конфисковать все сотни миллиардов (если не триллионы) баксов, что )(уйло со товарищи наворовал и распихал по нычкам на Западе - вот оно в самый раз.
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давайте давити парашу всім світом, хай платять дорого за вкрадені території і вбивства людей
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Признайтесь, кто-нибудь действительно прочитал это соглашение (и вник в суть), проанализировал, просчитал выгоды и убытки и с чистой совестью и полной ответственностью может дать объективную оценку этому соглашению?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОкончательное вступление в силу соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС - значительный успех, - Чолий
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