 В суд переданы дела против четырех помогавших оккупантам депутатов ВР Крыма, - прокуратура АРК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлены в суд обвинительные акты в отношении 4 бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 г. указаны депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации полуострова. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - рассказали в ведомстве.
Указанным обвиняемым лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
В настоящее время следователями и прокурорами прокуратуры АР Крым направлены в суд 53 обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.
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