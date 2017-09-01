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 В суд переданы дела против четырех помогавших оккупантам депутатов ВР Крыма, - прокуратура АРК

суд фемида

Прокуратура АР Крым продолжает работу по привлечению к ответственности лиц, действия которых привели к временной оккупации полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлены в суд обвинительные акты в отношении 4 бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 г. указаны депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации полуострова. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - рассказали в ведомстве.

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Указанным обвиняемым лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

В настоящее время следователями и прокурорами прокуратуры АР Крым направлены в суд 53 обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.


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Странные вещи происходят :на фоне борьбы власти с оппонентами они совсем не обращают внимания на "контру" поднимающей голову в Украине.Легше разгромить офис Добродомова чем урезонить мажора Шухрыча младшего,вобщем цирк,честный Суд арестовал вместо сына его "Бэнтли",на том и разошлись,или вот утром читаю в одном И-нетиздании фото из оккупированного Иловайска (это как раз в канун битвы,верней резни наших военных в котле) так вот с какой ностальгией это изданьице пишет,мол вот школа туда попал "неприятельский " снаряд,ее восстановили,так а кто нерприятели,это выходпит мы с вами,потом они пошли дальше,дом Гиви крупным планом со звездой на балконе,это уже верх цинизма,они бы еще цветочки туда принесли.И ведть эта братва сидит прямо в центре Киева а что ж Луценко,пожурил их и асе,звать их СтранаЮ эй,вернее страна ДНР.
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