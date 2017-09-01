 Слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", - Лавров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказала в ходе общения со студентами МГИМО.
Он отметил, что "многие иностранные аналитические журналы констатируют, что Россия имеет суперсовременную армию и флот".
"Это мы говорим не для того, чтобы кого-то провоцировать на гонку вооружений и не для того, чтобы испытать нас на прочность. Просто ситуаций, когда слабо вооруженная страна становиться реально объектом поглощения не в юридическом плане, не в международно-правовом плане, а в плане самостоятельности, их достаточно много", - заявил Лавров.
По его словам, в истории много примеров, когда Россию "сдерживали", в том числе военными мерами, а не только санкциями.
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Вооруженные силы Вейшнории перейдя в контрнаступление будут освобождать народы РФ от фашизма до самого, до Владивостока
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- Странны, поверившие в нерушимость договоров с рашкой, так же могут служить обьектами поглощения
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Скоро россияне будут жрать кору ради Вашего величия?
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На одного угарного "Кузю", который утопил своих самолетов больше, чем враги, посмотри - и сразу убедишься!
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Так и не вышли из средневековья лишнехромосомные.
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правда же?
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Лаврушка! Я понимаю, что тебе ссыкотно, когда один американский эсминец за раз может выпустить больше крылатых ракет, чем весь российский флот. И что этим ракетам пофигу, что Земля круглая. Они всё равно попадут куда надо.
Но, не армией и флотом вас будут "поглощать" а сотнями миллиардов долларов, которые в натырили в России, а храните в США.
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Он понимает вооруженность страны как число танчиков - детсад, младшая группа.
И потому Швейцария ммуй ложила (клала) на Путинистан
с его игого-носцами, фанерными танками и прочими ебоголовками
в неэппических количествах.
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Если только лукашенко сам булки не раздвинет и даст себя поглотить, а так кацапам и бульбаши навалят по самые помидоры, поглотителей петухов из говнища .
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Начиная с 1925 года, Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений и конвенций с др. государствами, 45 из которых она нарушила, прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года, были нарушены 10, из которых 4 уже после 1945 года. Из 18 союзнических соглашений - нарушены 15, из них 12 после 1945 года. Уже после войны СССР заключил с 1946 года 6 дorоворов о мире, из которых 30 были нарушены к 1957 г.
Данные приведены канцлером Германии Конрадом Аденауэром, во 2-м Томе воспоминаний
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В дивном современном мире будет быстро и последовательно расти число стран, располагающих тем или иным ОМП и средствами его доставки. Не все государства могут себе позволить обзавестить ЯО; но это не единственная возможность. Есть, например, термобарические бомбы (не подпадающие ни под одно международное соглашение). Причём никого и нигде больше не удастя уговорить на добровольный отказ от ОМП - все будут кивать на Украину и её печальный опыт.
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