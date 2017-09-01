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 Слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", - Лавров

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", и что таких государств "достаточно много".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказала в ходе общения со студентами МГИМО.

Он отметил, что "многие иностранные аналитические журналы констатируют, что Россия имеет суперсовременную армию и флот".

"Это мы говорим не для того, чтобы кого-то провоцировать на гонку вооружений и не для того, чтобы испытать нас на прочность. Просто ситуаций, когда слабо вооруженная страна становиться реально объектом поглощения не в юридическом плане, не в международно-правовом плане, а в плане самостоятельности, их достаточно много", - заявил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров об отношениях РФ и США: Для танго нужно двое, а наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс

По его словам, в истории много примеров, когда Россию "сдерживали", в том числе военными мерами, а не только санкциями.



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ЦЕ йому товаріщ Мадуро надійслав баночку грибочків з Амазонії.
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Це політика Кремля останні 25 років. Росія ніколи не збиралась будувати рівноправне співробітництво з колишніми республіками СРСР, вона завжди розглядала ці держави як підконтрольну несуверенну територію, на яку РФ в будь яку мить може ввести танки та повісити керівництво! Перший облом наступи в Грузії, де США не дали повісити Саакашвілі і змусили кацапів забратись майже зі всієї території Грузії. Тепер вийшов облом в Україні, виявилось що армії в РФ просто немає як такої, а ті 30 тис. контрактників, а по суті потєшні війська Сердюкова-путіна, яких підготували в рамках військової реформи Сердюкова, бистро закінчились під час реальної війни! Тепер путін готує 400 тис. контрактників і спробує захопити Україну маючи в 10 разів більше професійних військових, ніж на початок агресії, але тут його теж буде чекати сюрприз! Справа в тім що підготовка контрактників має значення до певного рівня бойових дій, коли майстерність військових дійсно може переломити хід битви в ту чи іншу сторону, після певного розростання театру бойових дій однією підготовкою солдат та офіцерів війну не виграєш! В момент розростання театру бойових дій на перший план виходить технологічна спроможність держави забезпечити армію якісним зв'язком та засобами АСУВ автоматизовної системи управління військами, щоб достовірна інформація автоматично потрапляла на вищі щаблі військового управління без затримок та модифікації в штабах. Крім того починає даватись в знаки загальна технологічна відсталість російської армії, відсутність ремонтних підрозділів, слабка та бездарна логістика, слабкість залізничних комунікацій в РФ, які можуть бути легко блоковані диверсійними групами і тим забезпечення фронтів буде повністю зірване. Всі ці фактори ще проявлять себе під час великої війни, але путін того не розуміє, він надіється що всі його злякаються і до великої війни не дійде! Не злякаються! Буде війна і буде ганебна поразка путіна і сотні тисяч полонених російських солдат та офіцерів які будуть наступні 50 років відбудовувати зруйновану Україну в якості військовополонених.
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Они смирились,Беларуси потеряли свою идентичность им без разницы кто ними правит
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Это он себя успокаивает и подбадривает - предчувствуя скорый конец
Вооруженные силы Вейшнории перейдя в контрнаступление будут освобождать народы РФ от фашизма до самого, до Владивостока
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Должно же было уже стать понятно после развала совка, что никакая армия от такой участи не спасет. Методички так и не поменялись в кремле.
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Для полной идилии этой кобыле стоило еще один пункт добавить в своё реномэ:
- Странны, поверившие в нерушимость договоров с рашкой, так же могут служить обьектами поглощения
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Кем,кАзлорылой Кацапией,лошадь ты наша Пржевальского?
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Северная Корея 2.
Скоро россияне будут жрать кору ради Вашего величия?
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Старый шизофреник может поглотить только американский член
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Если вопрос станет "ребром", то достаточно будет заморозить все зарубежные счета рос. власть имущих. И тогда они так "быко́вать" не будут.
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Та да... Особенно флот в Духовноскрепии суперсовременный.
На одного угарного "Кузю", который утопил своих самолетов больше, чем враги, посмотри - и сразу убедишься!
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тонкий намек на то.что Украине срочно нужно ставить ЯО
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я чувствую, шо надо организовывать сбор средств на ЯО - иначе они от нас не отстанут
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И что интересно - когда запад перестал кормить совок - он сразу рухнул, причем громко. И тут запад сделал огромную ошибку - начал кормить россию.
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Это - явная угроза со стороны Раши всем "слабовооруженным странам", которых "достаточно много" - всех завоюем и поглотим - такова наша "национальная идея" - удовлетворение хищнических аппетитов правящей верхушки.
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Вот открытое подтверждение того, о чем здесь тысячи раз писали - лаптестан признает только силу.

Так и не вышли из средневековья лишнехромосомные.
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Всё зависит от окружения, если вокруг орки (мордора), то и сильная армия не гарантирует безопасности (только глобальный военный союз), а если это Монако (то зачем вообще им армия?)!
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подавитесь суки поглощая, Украину уже поглотили так что скрепный понос напал.
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поглощать говно никто не захочет! а вот говно затягивает - это точно!
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вот сразу все стает на свои места и понятна всем становиться пословица - бред сивой кобылы...
правда же?
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А-а-а! Опять эта лошадь заржала! Дайте ей срочно овса!
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Охренеть уже на прямую угрожает. Как там бацька, все еще мышебратит?
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Слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", - Лавров
-------
Лаврушка! Я понимаю, что тебе ссыкотно, когда один американский эсминец за раз может выпустить больше крылатых ракет, чем весь российский флот. И что этим ракетам пофигу, что Земля круглая. Они всё равно попадут куда надо.
Но, не армией и флотом вас будут "поглощать" а сотнями миллиардов долларов, которые в натырили в России, а храните в США.
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Хороший монолог опытного дипломата на месяц приближает получение старых, никому не нужных AGM-84 slam.
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Поглощение ,- ну Может же Правду говорить если Прижмет , Украина в Горле Застряла . Есть два Пути ,- Удавиться или Выплюнуть .
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Лавров подтвердил, что он - классический дебил-для.
Он понимает вооруженность страны как число танчиков - детсад, младшая группа.

И потому Швейцария ммуй ложила (клала) на Путинистан
с его игого-носцами, фанерными танками и прочими ебоголовками
в неэппических количествах.
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А, пока козломордые кроме, как плоскомордых бурятов чукчей и мордвы никого и не захватили. их лапотников самих захватили кадыровцы. Даже буряты убивают с кулака козломордых супер спортсменов.
Если только лукашенко сам булки не раздвинет и даст себя поглотить, а так кацапам и бульбаши навалят по самые помидоры, поглотителей петухов из говнища .
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Lidiya Stafford
Начиная с 1925 года, Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений и конвенций с др. государствами, 45 из которых она нарушила, прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года, были нарушены 10, из которых 4 уже после 1945 года. Из 18 союзнических соглашений - нарушены 15, из них 12 после 1945 года. Уже после войны СССР заключил с 1946 года 6 дorоворов о мире, из которых 30 были нарушены к 1957 г.
Данные приведены канцлером Германии Конрадом Аденауэром, во 2-м Томе воспоминаний
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А что он не так сказал ? Чистая правда.
В дивном современном мире будет быстро и последовательно расти число стран, располагающих тем или иным ОМП и средствами его доставки. Не все государства могут себе позволить обзавестить ЯО; но это не единственная возможность. Есть, например, термобарические бомбы (не подпадающие ни под одно международное соглашение). Причём никого и нигде больше не удастя уговорить на добровольный отказ от ОМП - все будут кивать на Украину и её печальный опыт.
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Вот вам и типичный пример разлагольствования средневекового вояки. Его мир -война и захват. Он пережиток прошлого совка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСлабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", - Лавров
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