 Порошенко открыл современную школу на Харьковщине: "В заведении есть лифты, пандусы, специальная мебель, комната психологической разгрузки"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Мне кажется, в октябре или в ноябре 2015 года здесь еще ничего не было. Первые автомобили, первая строительная техника пришла в конце 2015 года, а 1 сентября 2017 мы с вами открываем, возможно, лучшую школу в Украине. Школа, которая претендует на звание лучшей, открывается не в Киеве и даже не в Харькове, а у вас здесь (в пос. Песочин, - ред.). И не случайно сегодня столько людей собралось для того, чтобы это отпраздновать. И дождь не является препятствием, потому что дождь в начале доброго дела - очень хороший признак", - отметил президент.
По его словам, учебное заведение оснащено всем необходимым. В ней имеют возможность учиться и дети с особыми потребностями.
"Школа полностью соответствует всем новейшим требованиям. В заведении есть лифты, пандусы, специальная мебель, комната психологической разгрузки, спортивный, актовый зал, библиотека, столовая, зона отдыха. Все, что я перечислил, приспособлено для детей с особыми потребностями. И я высоко ценю усилия тех, кто работает над решением вопросов о доступе к образованию всех детей с особыми потребностями", - добавил Порошенко.
Также он поделился тем, какое количество средств было потрачено на строительство данной школы. Президент подчеркнул, что правительству удалось сэкономить с помощью контроля расходов, электронных процедур и т.д.
"78 млн грн было запланировано для строительства этой красавицы, из них 49 млн - это средства государственного бюджета, которые демонстрируют, что это приоритет для нас и государственной собственности. Но я хочу привлечь ваше внимание, я не хочу, чтобы мы очень концентрировались на цифрах, но это важно, 78 млн было запланировано, а сколько потрачено? Обычно мы привыкли, что смета всегда перерасходуется. На сегодняшний день школа готова, а потрачено около 74 млн. 4 млн мы сэкономили через электронные процедуры, контроль расходов, прозрачность, борьбу с коррупцией. Уверен в том, что это тот путь, который мы будем исповедовать и в дальнейшем", - подытожил он.
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Порошенко, гавкни ещё. )
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- Кум, мы еще увидим, как он будет открывать платный туалет в каком-нибудь райцентре, как единственный сохранившийся работающий бизнес в стране его успешных реформ
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