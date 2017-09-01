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 Политика Украины, Общество
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Все про:образование (1598) Порошенко (13677) Харьков (4386) Харьковщина (1300) школа (1806)

 Порошенко открыл современную школу на Харьковщине: "В заведении есть лифты, пандусы, специальная мебель, комната психологической разгрузки"

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии школы в поселке Песочин Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Мне кажется, в октябре или в ноябре 2015 года здесь еще ничего не было. Первые автомобили, первая строительная техника пришла в конце 2015 года, а 1 сентября 2017 мы с вами открываем, возможно, лучшую школу в Украине. Школа, которая претендует на звание лучшей, открывается не в Киеве и даже не в Харькове, а у вас здесь (в пос. Песочин, - ред.). И не случайно сегодня столько людей собралось для того, чтобы это отпраздновать. И дождь не является препятствием, потому что дождь в начале доброго дела - очень хороший признак", - отметил президент.

По его словам, учебное заведение оснащено всем необходимым. В ней имеют возможность учиться и дети с особыми потребностями.

"Школа полностью соответствует всем новейшим требованиям. В заведении есть лифты, пандусы, специальная мебель, комната психологической разгрузки, спортивный, актовый зал, библиотека, столовая, зона отдыха. Все, что я перечислил, приспособлено для детей с особыми потребностями. И я высоко ценю усилия тех, кто работает над решением вопросов о доступе к образованию всех детей с особыми потребностями", - добавил Порошенко.

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Также он поделился тем, какое количество средств было потрачено на строительство данной школы. Президент подчеркнул, что правительству удалось сэкономить с помощью контроля расходов, электронных процедур и т.д.

"78 млн грн было запланировано для строительства этой красавицы, из них 49 млн - это средства государственного бюджета, которые демонстрируют, что это приоритет для нас и государственной собственности. Но я хочу привлечь ваше внимание, я не хочу, чтобы мы очень концентрировались на цифрах, но это важно, 78 млн было запланировано, а сколько потрачено? Обычно мы привыкли, что смета всегда перерасходуется. На сегодняшний день школа готова, а потрачено около 74 млн. 4 млн мы сэкономили через электронные процедуры, контроль расходов, прозрачность, борьбу с коррупцией. Уверен в том, что это тот путь, который мы будем исповедовать и в дальнейшем", - подытожил он.
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Ліфти в школі можуть бути тільки якщо це школа для дітей з обмеженими можливостями! Діти мають бігати по сходах, бо вони діти і їм це потрібно! Ліфти дуже небезпечні і тому використання ліфтів в дитячих закладах може бути тільки за наявності ліфтера, який контролює дітей і не дає їм отримати травму. Ліфти дуже дорогі в експлуатації і школа не може собі дозволити постійні ремонти та перевірки ліфтового хозяйства! Можна сказати що ліфти в школі це нецільове використання коштів та створення небезпеки для дітей!
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воровство это зрада, воровство во время войны это мародёрство
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не воруй и будет тебе счастье, и пете это передай
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Официально окружение Порошенко признало, что он ведёт дискуссии в соцсетях под вымышленными именами и никами... Порошенко, а ну ка покажи ещё всем тут свой уровень.
Порошенко, гавкни ещё. )
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а ты уверен, что твоя значимость настолько велика, что порошенко на тебя гавкать станет?
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Вместо того ,чтобы заводы открывать ,спускать на воду авианосцы и подводные лодки а оно скоро туалеты открывать начнёт.
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когда он открывал завод, ты тоже ныла а перестанешь наверное только когда он тебе ремонт в квартире сделает.
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сука, это не достижение и не "спец", это ОБЫЧНАЯ НОРМАЛЬНАЯ ШКОЛА должна быть такой. КАЖДАЯ!!!!
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Комната психологической разгрузки - это бар?
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однотуровый открыватель, последняя стадия....
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Лифт - это хорошо! Чтоб было на чем кататься ученикам... Не по лестнице же им подниматься...
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Видел фото в интернете,там снайперы на крыше школы,блюдут безопасность тела,с теми небось винтовками что Пэдро Армии подарил.
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В моём дворе в далёком 1986 году школу открывали прораб стройки и директор школы. Никаких членов райкома, депутатов не было, никто не пиарился. А тут сам гарант открывает школу в селе. Он что, приложил к строительству какие-то усилия. Кирпичи подавал, раствор месил? Ему занятся нечем? Это задача власти сделать так, что-бы как можно больше школ современных строилось, старых ремонтировалось и не пиарится на этом. Пускай гарант поведает о том, как перед каждыми выборами он а позже его сынок обещают в селе Сосонка Винницкого района в 1100 дворов достроить школу и построить детский сад. Уже третьи выборы....
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о. а я где был? только узнал что Порох уже третий срок президентит.
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Я я про выборы прэзика не упоминал, уважаемый. До своего прэзитенства данная высокопоставленная особь баллотировалась у депутаты по округу, который захватывал вышеуказанный населённый пункт, по которому нынче дэпутирует сынок высокопоставленный особи.
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-Куме, Президент страны, экономика которой находится в глубокой заднице, вместо разработки плана экономического прорыва ездит в турне по стране, открывать: мостик, антену, какой-то переход?!
- Кум, мы еще увидим, как он будет открывать платный туалет в каком-нибудь райцентре, как единственный сохранившийся работающий бизнес в стране его успешных реформ
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То там гайку закрутят то болт прикрутят или просто "схему" замутят,процесс идет ,Боты 33 серебренника уже потратили,пыхтят с новой силой пля..
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Осталось только оснастить кабинками для онанизма и коитуса!
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хотя, возможно, "комната психологической разгрузки" вполне сойдёт для этих потребностей!
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Песочин подмарафетили к приезду нормально так,совок неубиваем,ну а школа конечно классная,сегодня буду порохоботом,выиграл у сестры 3 л вискаря,она два месяца назад показывала мне эту школу,малого собиралась переводить,так мы забились,шо на открытия прибудет пьотр и я выиграл
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко открыл современную школу на Харьковщине: "В заведении есть лифты, пандусы, специальная мебель, комната психологической разгрузки"
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