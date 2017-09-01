 Экс-директору "Львовского облавтодора" сообщено о подозрении в растрате более 2,8 млн грн, - Нацполиция

Как рассказали Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики, злоумышленник, пребывая на должности директора госпредприятия, дал незаконные устные указания начальнику и руководителю производственно - технического отдела одного из филиалов компании составить заведомо ложные официальные документы, а именно расчеты на подготовку асфальтобетона, путем внесения в документы завышенных объемов использования энергоносителей.
"На основании указанных расчетов и актов выполненных работ предприятием была выплачена завышенная более чем на 2,8 миллиона гривен сумма", - рассказали в Департаменте защиты экономики.
Экс-директору сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
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