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 Экс-директору "Львовского облавтодора" сообщено о подозрении в растрате более 2,8 млн грн, - Нацполиция

дороги

Во Львовской области бывшему директору ДП "Львовский облавтодор", который растратил более 2,8 миллиона гривен бюджетных средств, сообщено о подозрении.

Как рассказали Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики, злоумышленник, пребывая на должности директора госпредприятия, дал незаконные устные указания начальнику и руководителю производственно - технического отдела одного из филиалов компании составить заведомо ложные официальные документы, а именно расчеты на подготовку асфальтобетона, путем внесения в документы завышенных объемов использования энергоносителей.

"На основании указанных расчетов и актов выполненных работ предприятием была выплачена завышенная более чем на 2,8 миллиона гривен сумма", - рассказали в Департаменте защиты экономики.

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Экс-директору сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
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Смишно...это он до обеда понедельника расстратил, или уже после?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-директору "Львовского облавтодора" сообщено о подозрении в растрате более 2,8 млн грн, - Нацполиция
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