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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22927) законопроект (1901) штрафы (740) спам (1)

 Депутаты предлагают ввести штрафы за телефонный спам

спам

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия телефонному спаму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, законопроектом №7043 предлагается определить, что "спам - это электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения, которые без предварительного согласия (заказ) потребителя умышленно и/или массово направляются на его адрес электронной почты, другие службы передачи сообщений или конечное оборудование абонента".

Операторов мобильной связи обяжут принимать меры по недопущению распространения спама и его блокированию.

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Им также запрещается передавать личные персональные данных абонента, в том числе и абонентский номер абонента, без заключения отдельного письменного договора с абонентом.

Законопроектом предлагается установить возмещение операторами абонентам прямых и косвенных убытков за спам, а также штраф от 510 до 680 грн. При повтором нарушении штраф увеличивается до (850-1 700 грн).
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поддерживаю, а еще надо запретить разносить рекламу и всякую куйню в почтовые ящики, задрали эта вонючая макулатура
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и втюхивание буклетов на улицах запретить надо бы,включая сраные "сторожевые башни". и запретить собирать и клянчить бабло на улице.
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усраться чем вас свидетели иеговы которые с повозкой стоят и никого не трогают не угодили?)))
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ну если стоят с тачкой-пусть стоят.но если подходить тыкать свои бумажки мне- будет получать в пятак. втыкивание бумажек в руки- это тоже спам.и он бесит
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Лучше ввести штрафы за политический треп. Ох и пополним бюджет! Дефициты всех фондов просто испарятся
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Если честно - я за такой закон.

Достаточно один раз вызвать такси по телефону - и потом замахаешься всякую хрень получать.
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Очень нужный закон! Задолбали! Когда с номера - блокануть можно, а когда с сайта льется...
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Особенно этим страдает Киевстар. Правда в последнее время хоть ночью СМСки не присылает, а роботы помогающие как взять кредит уже задолбали. И "подарки с выгодным горячим летним тарифом" задрали. У меня уже в черном списке номеров почти столько и в контактах
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пипец актуально. вот прям все бросить и этой херней заниматься. а ничего более насущного для депутатов нет что ли?
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Угу, а эти презервативы штопаные, которые ukrrudprom.com(org, net, biz - не счесть их числа и айпишников) еще имеют наглость звонить сисадмину и угрожать за то, что он забанил их спам!
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Интерсно а КАКОЙ механизм взыскания штрафа?
Вот мне пришла "левая" СМСка и я пересылаю ее оператору и мне на счет падает бабло?!!
Или с телефоном идти в полицию и писать заяву? На кого? На оператора или на отсыльщика? И кто будет разбираться, людишек наберут для обращений миллионов граждан?

Дурной закон, который нет возможности выполнить, им что там в Верховной Зраде заняться больше НЕЧЕМ?
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зато можно выборочно трусить и получать откаты. Законы ж для этого и придумываются.
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как вы это выполните уроды??? занимайтесь страной, со спамом я сам поборюсь, видимо какомуто мандалаю из депутатов когда он был с бодуна пришла смс из супермаркета он и взбесился, гниды не надо думать про спам думайте про страну, козлопасы конченые
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Давно пора. Поддержат подавляющее большинство людей, страдающие от этого. Личный мобильный номер - это мой номер. Не нормально, и противозаконно, когда без твоего ведома используют твои персональные данные. Достали рассылать всякую фигню. И главное, что ты сделать ничего не можешь.
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У нас масса законов правильных, тока не работают они...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты предлагают ввести штрафы за телефонный спам
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