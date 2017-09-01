 Депутаты предлагают ввести штрафы за телефонный спам

Как сообщает Цензор.НЕТ, законопроектом №7043 предлагается определить, что "спам - это электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения, которые без предварительного согласия (заказ) потребителя умышленно и/или массово направляются на его адрес электронной почты, другие службы передачи сообщений или конечное оборудование абонента".
Операторов мобильной связи обяжут принимать меры по недопущению распространения спама и его блокированию.
Им также запрещается передавать личные персональные данных абонента, в том числе и абонентский номер абонента, без заключения отдельного письменного договора с абонентом.
Законопроектом предлагается установить возмещение операторами абонентам прямых и косвенных убытков за спам, а также штраф от 510 до 680 грн. При повтором нарушении штраф увеличивается до (850-1 700 грн).
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Достаточно один раз вызвать такси по телефону - и потом замахаешься всякую хрень получать.
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Вот мне пришла "левая" СМСка и я пересылаю ее оператору и мне на счет падает бабло?!!
Или с телефоном идти в полицию и писать заяву? На кого? На оператора или на отсыльщика? И кто будет разбираться, людишек наберут для обращений миллионов граждан?
Дурной закон, который нет возможности выполнить, им что там в Верховной Зраде заняться больше НЕЧЕМ?
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