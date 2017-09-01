 Депутаты предлагают ввести штрафы за телефонный спам

Как сообщает Цензор.НЕТ, з аконопроектом №7043 предлагается определить, что "спам - это электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения, которые без предварительного согласия (заказ) потребителя умышленно и/или массово направляются на его адрес электронной почты, другие службы передачи сообщений или конечное оборудование абонента".





Операторов мобильной связи обяжут принимать меры по недопущению распространения спама и его блокированию.

Им также запрещается передавать личные персональные данных абонента, в том числе и абонентский номер абонента, без заключения отдельного письменного договора с абонентом.



