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Все про:Лавров (1485) МИД РФ (1052) Россия (72086) США (13319)

 Лавров об отношениях РФ и США: Для танго нужно двое, а наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс

лавров

В Москве не ищут ссоры с Вашингтоном и открыты к конструктивному взаимодействию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО.

"Что касается еще одного нашего соседа, Соединенных Штатов, как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам, и искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной",- сказал Лавров.

"Но как вы знаете, для танго нужно двое, пока, по-моему, наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс", - добавил он.

По мнению главы МИД РФ, закрытие Соединенными Штатами российских диппредставительств напоминает болезненный припадок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров о решении США по визовым процедурам: Срывать зло на американских гражданах мы не будем

"Мы наблюдаем какие-то пароксизмы (болезненный припадок), связанные с той самой исключительностью, которую президент Обама постоянно подчеркивал, высокомерно указывая на их место, которые должны занимать все остальные страны", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, что в последнее время США используют российскую дипсобственность в качестве разменной монеты.

Напомним, США закрывают генконсульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение американской дипмисии.

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Лавров старая лошадь с глистами,с которой не хотят танцевать
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Танго з бикуватою бомжихою ніхто танцювати не буде.
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как можно с лошадью танцевать танго?! лавров с дуба рухнул?
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Танго у вас хорошо выходит только с фашистами!

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ТОчна..... Из сказанного Лавров - адназначна ... ПИИНДОРАСС. А амеры просто толковые уличные реперы. Хмм. .... наверное из Бруклина.
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Американские влпстьимущие заканчивали Гарвард,а российские ПТУ
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Ця кобила забула, що Трамп заборонив служити в армії своїм підо.асам , а танцювати з такими з ху?лостану це вже аморально...
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а поєму, амери в односторонньому порядку ісполняют капоейро по ябалу кацапів
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Танцевать с бандиткой, воровкой и коварной блядью - себя не уважать!
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Лошадь, иди лучше калинку-малинку захерячь. Танцевальный критик, блядь.
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Ця кобила учасник нової програми Раша тб "Нас танцюють усі".
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как же с вами, придурками, танцевать если вы обрыгались и ноги своим партнерам оттаптываете немытыми копытами!??
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Древняя мудрость:
кто дэвушку кормил, тот ее и танцует.

Вопрос:
Назачем америка кормила кацапов? Неужели хотели танго сплясать?
)))
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Привыкайте рашисты, что вас на западе, за людей не считают
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БАЙКАЛЬНЯШЬ!Около 300 китайских туристов штурмовали паром на Байкале и избили члена команды
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Усе абижають прэкрасную расею! Дружить не хатять!
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танго с обрыганой бомжихой рашкой? а у них нехеровое самомнение
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Какое тебе танго пидooрок педальный? В кремле будет только балет, лебединое озеро где ты и Хуйло в колготках.
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Карочче. Переведу с лошадиного на человеческий.
Лавров: "Если не прекратите эту свою русофобию эту, я назло всем отгрызу свои подковы! Вот!"
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Да тут ламбада....россия спереди,США сзади....
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шо это лошадю на танцы пробило? никто не ангажирует с такой мордой?
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Индивидуальный брэйкданс)))). Соло или дуэт)))
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Лучше танцевать БРЕЙК-ДАНС в одиночестве -- чем иметь такого УРОДА партнера как Россия сегодня и от которого еще трупами сильно воняет от детей школы Беслана ( 186 -- Царство им Небесное -- убитых спецназами России при штурме безобразном школы ) --до детей убитых сегодня в моем родном Донбассе -- от Славянска и пригородов Донецка до Луганска и Мариуполя .
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Дожили. Скрэпные кацапы уже стали называть партнерами так ненавистных им пиндосов которых обещали сжечь в радиоактивный пепел... Видать хорошо Госдеп кремлю на яйца наступил.
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Наступил 100 % -- где ж теперь Кремлевские ГЕМОРРОИ лечить и внепапочные беременности --- своим то кремлевские не доверяют --считают их ну ОЧЕНЬ тупыми .Свои для быдла РаШИ .
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тим часом, Трамп закриває генконсульства педерації в Сан-Франциско, Вашингтоні і Нью-Йорку... машка в шоці від цього геноциду
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"Машка-трипер!, просто и гениально! так и порешили...
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та ну тебя!!
Читал комменты, дошел до этого, аж подпрыгнул на стуле от испуга!
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Унылая лошадь в отместку злым пиндосам может исполнить партию соло на собственной кожаной флейте, расслабиться и закурить...
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для танго нужно двое.......(с)
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вспомнилась "Полицейская академия" и музыка в ресторане "Голубая устрица"
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Коняко, вони вас просто мають трохи нижче спини.
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кацапы, конь говорит, что вы открыты для переговоров. Вопрос: почему с вами никто не хочет никаких переговоров?
Ответ: вы конченные!
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Вообще то брейкданс исполняет Раша, хотя больше это похоже на эпилептический припадок.
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Хорошо зафиксированное тело в предварительных ласках не нуждается. Нафига эти танцевальный прелюдии.
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не надо было рашисту в украинском Крыму и Донбассе,Сирии и Осетии начинать "танец умирающих лебедей"
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"Но как вы знаете, для танго нужно двое, пока, по-моему, наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс" Источник: https://censor.net.ua/n453686
Давно хотел тебя спросить, лавруха:
ну и в чем квинтэссенция концептуальной основы вашей весьма одиозной парадигмы политической амбивалентности?
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Лавров об отношениях РФ и США: Для танго нужно двое...

Конь и кобыла.
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цілуйте за все хутіна пуя, це з його легкого копита у вас таке щастя, продовжуйте і далі танцювати під його балалайку-отримаєте більше, хай щастить вам у ваших проблемах
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При чём здесь танго? Для секса тоже нужны двое. И даже если россии не нравиться её позиция, это уже ничего не решает.
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Даже в жопу трезвый человек такого бы не сказал.
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дядю лошадь в пору уже учить гопака танцевать, а он все про брейк-дансы...
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Сделают кацапам эмбарго на нефть и отключат от SWIFT, будут кацапы ламбаду раком танцевать.
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Спикер МИД РФ Мария Захарова с немытой головой исполняет пародию на калинку-малинку в немытой России для иностранцев. В одиночестве. Вопросы?

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"открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам"



..совместный труд, для моей пользы, он объединяет!



Лавров об отношениях РФ и США: Для танго нужно двое, а наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс - Цензор.НЕТ 4974

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Лавров об отношениях с США: Для танго нужно двое, а наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс
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кацапы хотють танго с пендосами

Лавров об отношениях РФ и США: Для танго нужно двое, а наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс - Цензор.НЕТ 5150 . Чойта оно и без пендосов, у кацев хреново палучаецца. А вот пляски "плахому танцору и танго мешаеть" не для парных танцев
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Оголошення: "Висококваліфікований хірург допоможе поганому танцюристу".
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Кстати, а почему в Украине российские консульства в Киеве, Одессе, Львове и Харькове? Многовато будет как для страны-оккупанта. У нас в Украине кто-то за такую внешнюю политику отвечает? Пора что-то решать.
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А ковырялочка в исполнении Захаровой? Где там место для партнеров?
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Для сочного подцррачника тоже нужно двое.
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Лавров тебя же мама учила с мальчиками не танцевать.
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хоца потанцевать танго с мужиками? в "Голубую устрицу"!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров об отношениях РФ и США: Для танго нужно двое, а наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс
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