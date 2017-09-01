 Лавров об отношениях РФ и США: Для танго нужно двое, а наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО.
"Что касается еще одного нашего соседа, Соединенных Штатов, как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам, и искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной",- сказал Лавров.
"Но как вы знаете, для танго нужно двое, пока, по-моему, наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс", - добавил он.
По мнению главы МИД РФ, закрытие Соединенными Штатами российских диппредставительств напоминает болезненный припадок.
"Мы наблюдаем какие-то пароксизмы (болезненный припадок), связанные с той самой исключительностью, которую президент Обама постоянно подчеркивал, высокомерно указывая на их место, которые должны занимать все остальные страны", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, что в последнее время США используют российскую дипсобственность в качестве разменной монеты.
Напомним, США закрывают генконсульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение американской дипмисии.
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кто дэвушку кормил, тот ее и танцует.
Вопрос:
Назачем америка кормила кацапов? Неужели хотели танго сплясать?
)))
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Лавров: "Если не прекратите эту свою русофобию эту, я назло всем отгрызу свои подковы! Вот!"
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Читал комменты, дошел до этого, аж подпрыгнул на стуле от испуга!
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вспомнилась "Полицейская академия" и музыка в ресторане "Голубая устрица"
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Ответ: вы конченные!
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Давно хотел тебя спросить, лавруха:
ну и в чем квинтэссенция концептуальной основы вашей весьма одиозной парадигмы политической амбивалентности?
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Конь и кобыла.
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..совместный труд, для моей пользы, он объединяет!
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кацапы хотють танго с пендосами
. Чойта оно и без пендосов, у кацев хреново палучаецца. А вот пляски "плахому танцору и танго мешаеть" не для парных танцев
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