 Более 100 школ не начали работу на подконтрольной "ДНР" территории, - "Новости Донбасса"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ.
Так, по заявлению "министра образования и науки" при группировке "ДНР" Ларисы Поляковой "сегодня 111 школ не смогли открыться по причине того, что они расположены близко к линии разграничения или не восстановлены".
Также сообщается, что учебный год в школах на неподконтрольной территории Донецкой области начнут более 142 тысяч учащихся.
Отметим, украинские власти не признают легитимным учебный процесс в неподконтрольных районах Донбасса.
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Соперником Путина на предстоящих выборах может стать женщина
Ну, сейчас у них )(уйло. Тут всё понятно. А если вдруг ту бабу назначат презиком, то кто она получится?
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#1сентября
радует 5 й класс #Лисичанск.
Вместо русского языка НЕМЕЦКИЙ
Зигуем стоя
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«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 7 вантажних автомобілів від ООН. Транспортні засоби перевозили для жителів Луганської області гігієнічні набори та набори індивідуальні навчальні для раннього дитячого виховання», - йдеться в повідомленні.
За інформацією прикордонників, загальна вага вантажу - більш ніж 41 тонна.
З серпня 2014 року ООН почала надання гуманітарної допомоги для населення України в зоні АТО. У липні зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем у Києві прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні з боку ООН.https://www.radiosvoboda.org/a/news/28709245.html
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Аттестат в крови, по бокам конвой
А меня везут, под сирены вой
И теперь там ждут, друзья новые
А предметы там, уголовные
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