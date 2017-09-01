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 Политика Украины, Общество
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Все про:оккупация (7280) школа (1806) Донбасс (15925)

 Более 100 школ не начали работу на подконтрольной "ДНР" территории, - "Новости Донбасса"

днр

На оккупированной территории Донецкой области не открылись 111 школ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ.

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Так, по заявлению "министра образования и науки" при группировке "ДНР" Ларисы Поляковой "сегодня 111 школ не смогли открыться по причине того, что они расположены близко к линии разграничения или не восстановлены".

Также сообщается, что учебный год в школах на неподконтрольной территории Донецкой области начнут более 142 тысяч учащихся.

Отметим, украинские власти не признают легитимным учебный процесс в неподконтрольных районах Донбасса.
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так школы как раз и существует, чтоб штамповать и создавать новых рабов! не было бы счастья, да несчастье помогло! кто ищет знаний, тот самостоятельно их может получить.
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А как они по вашему, научатся считать сколько раз поклонились барину или сколько оброка платить
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Детей отправят в военные лагеря муштровать для будущего ополчения против хунты и фошиздов. Нах та школа
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Там вчать як ненавидити Україну, так що це добре.
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Новости из Дурдома.

Соперником Путина на предстоящих выборах может стать женщина

Ну, сейчас у них )(уйло. Тут всё понятно. А если вдруг ту бабу назначат презиком, то кто она получится?
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Urusskih schitajetca otlicnoi obrazovanijem, jesli znajesh lom,kuvalda i kokojeto ,,mat,, .
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Вантажівки з гуманітарною допомогою від ООН проїхали у п'ятницю на підконтрольну проросійським бойовикам частину Луганської області. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 7 вантажних автомобілів від ООН. Транспортні засоби перевозили для жителів Луганської області гігієнічні набори та набори індивідуальні навчальні для раннього дитячого виховання», - йдеться в повідомленні.
За інформацією прикордонників, загальна вага вантажу - більш ніж 41 тонна.
З серпня 2014 року ООН почала надання гуманітарної допомоги для населення України в зоні АТО. У липні зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем у Києві прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні з боку ООН.https://www.radiosvoboda.org/a/news/28709245.html
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Более 100 школ не начали работу на подконтрольной "ДНР" территории :Более 100 школ не начали работу на подконтрольной "ДНР" территории, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 7605
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Для дітей Донбасу у кацапів підготована інша роль.
Более 100 школ не начали работу на подконтрольной "ДНР" территории, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 9615
Более 100 школ не начали работу на подконтрольной "ДНР" территории, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 2049

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А зачем им школа? Бухать, курить и материться там и так научат:

Аттестат в крови, по бокам конвой

А меня везут, под сирены вой

И теперь там ждут, друзья новые

А предметы там, уголовные
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12% российских горожан живут без канализации, 20% - без горячей воды, в 8% домов нет центрального отопления, а более 30% городского жилищного фонда до сих пор не газифицировано. 27,5% российских семей имеют систематические проблемы с подачей электроэнергии. 37 % граждан сидят без света чаще, чем раз в неделю. Речь идет вовсе не о глухих деревнях и селах, где «удобства на улице» испокон веков являлись нормой, а о городах. Поэтому ничего удивительного в этом нет, что закрыты школы. Россия своих не учит, нет денег и желания, и не собирается учить детей каких-то полурусских шахтеров
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Выполняют заветы Вовеле Гнойсмана! Нахрена им образование. Хватит и "математики" на пальцах рук и ног.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 100 школ не начали работу на подконтрольной "ДНР" территории, - "Новости Донбасса"
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