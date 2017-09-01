 ГПУ официально отказала РФ в выдаче воина АТО из Грузии Церцвадзе: мы создали прецедент, - адвокат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Буквально на этой неделе мы получили решение об отказе в выдаче. То есть Генеральная прокуратура Украины не выдает России Гию…Мы создали прецедент и не выдали государству, с которым сейчас идет война - назовем честно - гражданина, который воевал за Украину, на стороне Украины", - сказала адвокат на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
Она отметила, что теперь Г.Церцвадзе может легально находиться на территории Украины.
При этом К.Проконова пояснила, что остается список стран, в которые ему нежелательно ездить, потому что они "выполняют все поручения Российской Федерации об экстрадиции". К.Проконова добавила, что в числе таких стран Египет и Турция.
Кроме того, адвокат сообщила, что в планах - просить о предоставлении Г.Церцвадзе украинского гражданства. Она спрогнозировала, что эта процедура может занять около года.
В свою очередь сам участвующий на пресс-конференции Г.Церцвадзе поблагодарил всех, кто в Украине и Грузии оказывал ему поддержку в истории с возможной экстрадицией в Россию.
"Хочу сказать спасибо всем людям, которые верили мне и сделали все, чтобы этот процесс закончился именно так, как он закончился", - сказал он, добавив: "Буду продолжать заниматься тем, для чего я приехал".
Напомним, Г.Церцвадзе, разыскиваемый по запросу России Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан 15 января 2017 года в аэропорту "Киев" (Жуляны), после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток. 23 января защита Г.Церцвадзе обжаловала его арест. 27 января в прокуратуре Киева рассказали, что отменили временный арест Г.Церцвадзе по поручению Генеральной прокуратуры Украины. В этот же день он был освобожден из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве. 30 января заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Киев до сих пор не получил от российской стороны запрос на экстрадицию Г.Церцвадзе, поэтому экстрадиционная проверка еще не начиналась. 1 февраля Г.Церцвадзе заявил, что обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему и его семье политическое убежище.
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29 серпня о 20:14 ·
Сьогодні, в день страшної трагедії Іловайського котла в Київі суддя відмовив Vano Nadiradze у проханні не депортувати його з України , поки вирішується спір з Державною міграційною службою щодо тимчасового проживання в Україні.
Егор Соболев :
"Люди, які сьогодні прийшли підтримувати Вано, пройшли Іловайськ та Дебальцево. Вони з гранатометами і автоматами йшли в контратаку на російські танки. Вони поховали багатьох побратимів - Людей з великої літери. І вони не розуміють, чому під час Війни за Незалежність ми всі маємо терпіти бариг, які під прикриттям судів та поліції роблять відверті диверсії проти цієї Незалежності. "
Я особисто знаю Вано і знаю якою ціною він зі своїми побратимами виборює нашу Незалежність .
І як що ці "народні " судді вирішили нашого Народного Героя депортувати , де його очікує щонайменше довгі роки ув'язнення , то я не здивуюсь , що через деякій час і нас усіх , хто підтримував та допомогав добровольцям , які власною кров'ю зупинили натиск ворога у страшному 2014 р , притягнуть до відповідальності.
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Экс-мэр Славянска Неля Штепа заявила, что ее избили в Харьковском СИЗО, и обратилась к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой назначить служебную проверку
"Хочу сообщить Вам о нечеловеческих условиях содержания в Харьковском УИН-27. 24 июня 2017 года офицер ХУИНа меня избил
"В камере, в которую меня перевели… черные полы, черные стены, от сырости и от того, что в камере содержится 14 человек, все курят, вытяжки нет, полы песочно-земляные, тараканы, мыши, вонь из свалки, которая находится в 3-х метрах от женского корпуса… В камере напротив находится 4 заключенных с открытой формой туберкулеза. И мы вместе с ними дышим одним воздухом".
http://interfax.com.ua/news/general/445606.html
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Певно, так само як Маріуполь кожного місяця по тричі здають.
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Смерть кацапстану.
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Xenia Lihodeeva
Грузинські воїни, які захищають Україну!!
Дякуємо!
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У вас нет других проблем, как по заявлению "страны" - АГРЕССОРА!
Сажать ЗАЩИТНИКОВ Украины!!!!!!
Пан Луценко и Пани Луценкова!
Ещё один такой "косяк":
И Пан станет - екс.
И Пани станут - екс.
А вот тогда на Пана и Пани, ГПУ заведёт дела. И посадят. И есть за что!
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