 В Москве более 200 тысяч мусульман отпраздновали Курбан-байрам

Более двухсот тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве, сообщили в правоохранительных органах России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

Для празднования Курбан-байрама было перекрыто несколько улиц в районе соборной мечети. В этом году Курбан-байрам совпал с Днем знаний, в связи с чем торжественная линейка в расположенной рядом с соборной мечетью школе номер 2107 перенесена на 4 сентября.

В аннексированном Россией Крыму мусульмане также провели праздничные мероприятия. В связи с празднованием Курбан-байрама день 4 сентября объявлен в Крыму выходным.

Курбан-байрам - один из крупнейших праздников мусульман, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку. Отмечается через 70 дней после праздника Ораза-байрам в память жертвоприношения пророка Ибрагима.