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Все про:Москва (2971) Россия (72086) мусульмане (248) Курбан-Байрам (8)

 В Москве более 200 тысяч мусульман отпраздновали Курбан-байрам

ислам мусульмане

Многотысячные молитвы прошли в центре Москвы.

Более двухсот тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве, сообщили в правоохранительных органах России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

Для празднования Курбан-байрама было перекрыто несколько улиц в районе соборной мечети. В этом году Курбан-байрам совпал с Днем знаний, в связи с чем торжественная линейка в расположенной рядом с соборной мечетью школе номер 2107 перенесена на 4 сентября.

В аннексированном Россией Крыму мусульмане также провели праздничные мероприятия. В связи с празднованием Курбан-байрама день 4 сентября объявлен в Крыму выходным.

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Курбан-байрам - один из крупнейших праздников мусульман, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку. Отмечается через 70 дней после праздника Ораза-байрам в память жертвоприношения пророка Ибрагима.

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чуваш. твой дагестанский хозяин разрешил тебе посетить Цензор?
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Поздравляю москвичей с их праздником!!!
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Исполнение "Лезгинки" на площадях Москвы и празднование Курбан-Байрама становятся народными рашистскими ритуалами. С праздником, кацапы - вот кто ваши настоящие братья!
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эх, всем Москва хороша, одно плохо, еще очень много славянских лиц на улицах....
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Полукровок ещё пока много на улицах московии,но чистокровные русснявые быстро исчезают как вид.
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В 2008 году в Московской школе (метро Проспект Мира) только в одном классе учились 14 кыргызских детей. Убирайтесь из нашего города вонючие рузке оккупанты, Москва наша не резиновая, нет места в нашем городе вонючим алкашам.
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Так Москва еще православная или уже окончательно правоверная?
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Хер там их поймёшь,вот даже Лошадь, свою настоящую фамилию Исковеркала....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Москве более 200 тысяч мусульман отпраздновали Курбан-байрам
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