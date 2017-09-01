 Кардинальное изменение системы военного образования остается приоритетом: в этой сфере еще многое придется менять, - Полторак

Об этом говорится в поздравлении главы Минобороны Степана Полторака ко Дню знаний, передает Цензор.НЕТ.
"Горжусь юношами и девушками, которые вступают в военные учебные заведения в условиях внешней агрессии, чтобы стать защитниками Родины. Приятно, что с каждым годом количество желающих поступающих существенно возрастает. Нашим приоритетом остается кардинальное изменение системы военного образования. В этой сфере еще многое придется менять. Нам нужно решительно избавляться от старых неэффективных учебных методик. Необходимо прекратить практику, когда обучение проходит в аудиториях и классах и делать акцент на практических занятиях. На сегодня чрезвычайно важным является формирование у курсантов и слушателей лидерских качеств и патриотического отношения к Украине, к прохождению службы, готовности к принятию решений. Только так удастся воспитать новых командиров, которые будут авторитетом для личного состава, которых будут уважать и ценить", - заявил Полторак, акцентировав на том, что преподаватели военных учебных заведений должны анализировать и изучать все удачные и неудачные решения, которые были приняты во время проведения боевых действий на Востоке Украины, проблемные вопросы.
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