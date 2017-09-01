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 Политика Украины
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 Кардинальное изменение системы военного образования остается приоритетом: в этой сфере еще многое придется менять, - Полторак

полторак

Приоритетом руководства Министерства обороны Украины остается изменение системы военного образования, направленное на отказ от устаревших и неэффективных методик.

Об этом говорится в поздравлении главы Минобороны Степана Полторака ко Дню знаний, передает Цензор.НЕТ.

"Горжусь юношами и девушками, которые вступают в военные учебные заведения в условиях внешней агрессии, чтобы стать защитниками Родины. Приятно, что с каждым годом количество желающих поступающих существенно возрастает. Нашим приоритетом остается кардинальное изменение системы военного образования. В этой сфере еще многое придется менять. Нам нужно решительно избавляться от старых неэффективных учебных методик. Необходимо прекратить практику, когда обучение проходит в аудиториях и классах и делать акцент на практических занятиях. На сегодня чрезвычайно важным является формирование у курсантов и слушателей лидерских качеств и патриотического отношения к Украине, к прохождению службы, готовности к принятию решений. Только так удастся воспитать новых командиров, которые будут авторитетом для личного состава, которых будут уважать и ценить", - заявил Полторак, акцентировав на том, что преподаватели военных учебных заведений должны анализировать и изучать все удачные и неудачные решения, которые были приняты во время проведения боевых действий на Востоке Украины, проблемные вопросы.

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А вот это образование должно быть бесплатным. Вообще, обучение за счет государства, надо привязать к службе. Отслужил по контракту - государство оплатит. Нет, плати сам.
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на сьогоднішній день , якщо ви АТОшник можете йти вчитися безкоштовно в любий заклад.
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И это правильно. Но почему ты можешь это сделать если ты не АТОшник?
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я не про конкретных людей, а про ситуацию. Почему "откосивший" может получить то же самое?
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якщо людина йде на контракт- 99% вона піде в АТО. далі отримує убд.і може безкоштовно вчитися.
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Это супер. Я спрашиваю, почему она может учится бесплатно, если не идет на контракт???
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вона вчиться на військового.автоматично далі піде у війська. а якщо відмовиться йти на контракт то повинна заплатити за своє навчання. але на жаль я не знаю чи є таке.
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Полторак в нас кандидат педагогічних наук і більше ні в чому не розуміється крім навчання. Тому реформа військової освіти це його найулюбленіша тема! В той час поки українській армії та флоту потрібні негайні реформи, міністр оборони марить реформами військової освіти! А де реформи армії? Де створення нових видів збройних сил? Де створення військ безпілотних засобів? Сучасна війна вимагає надпотужне застосування безпілотників в небі, на землі, на морі, під водою! Саме ударні безпілотники можуть невілювати перевагу ворога в засобах ураження як в повітрі, на суші, так і на морі! Що зроблено за 3,5 роки у напрямку створення нового роду військ? Нічого! Потрібно реорганізувати війська зв'язку в війська безпілотних засобів та зв'язку і створити бригади безпілотних засобів, які будуть нести бойове чергування в АТО та по кордонам України і постійно будуть тримати в повітрі тисячі безпілотних апаратів для миттєвого моніторингу ситуації та миттєвого нанесення удару по ворогу ще до того як ворог почне стріляти по нашим позиціям!
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Учить нужно пан министр будущих офицеров особенно ----- не " истории партии " --- а реальным владением оружием -- минимум три полигона в неделю -- и максимальной физнагрузкой -- от рукопашного боя -- до владения реального -- а не "теоретического" оружием и техникой . Пан министр -- учите воевать будущих офицеров с первого дня после принятия Военной присяги и до последнего дня пребывания на службе . Не должен ком полка ехать на УАЗе ( Козаке , Хамере ) -- за полком --когда полк бежит -- а должен впереди личным примером показывать как надо . А пока в армии ничего не изменилось --- все по советски -- " ты начальник --- я дурак , я начальник -- ты дурак " .
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Главное в военном образовании украинцев, что- бы поскорее переселилась в мир иной всякая генеральско - СССРовская гниль, с большевистскими постулатами ,,измерение у кого псюнчик больше,, и самодурством типа ,,зализяку на пузяку,,!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКардинальное изменение системы военного образования остается приоритетом: в этой сфере еще многое придется менять, - Полторак
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