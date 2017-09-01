Гройсман о переформатировании Кабмина: "Правительство работает. У каждого министра есть задание. Возможно, кто-то хочет раскачивать ситуацию".

Об этом он сообщил в ходе торжеств по случаю Дня знаний в учебно-воспитательном комплексе "Эрудит" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Гройсман утверждает, что разговорами об отставке глав отдельных министерств кто-то хочет "раскачать ситуацию".
"Правительство сегодня работает. У каждого министра есть задание. Мы должны работать в штатном режиме. Я знаю и понимаю, что, возможно, кто-то хочет раскачивать ситуацию. Пользоваться логикой - это же святое дело у нас, как у некоторых маргиналов исповедовать принцип "чем хуже - тем лучше". А для меня чем лучше - тем лучше. Я считаю, что мы должны сконцентрироваться на принятии реформ, на изменениях, на повышенные пенсий, на развитии национальной экономики, на принятии около 50 законов, которые нам нужны для украинского государства, которые находятся в парламенте", - заявил он.
Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко рассказала о совещании с Гройсманом, где "речь шла о перезагрузке Кабмина за счет новых министров".
Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал его в Верховную Раду 23 мая. А 31 мая заявление об отставке с должности по состоянию здоровья написал министр информационной политики Украины Юрий Стець.
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И это не прошло и месяца! Он склеротик или тому-що-послідовний?
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В АП встреча продлилась около часа - с 20 до 21.
Во-первых, Ляшко и Порошенко проговорили голосование фракции радикалов по ключевым законопроектам, выносимым на сессию.
Во-вторых, обсудили участие Ляшко в кампании по дискредитации Саакашвили.
В-третьих, сверили позиции по другим темам - лишение депутатов неприкосновенности и перестановки в правительстве, включая информационную атаку на премьера Гройсмана, которая сейчас разворачивает Банковая (в последнее время усилились противоречия между президентом и премьером).
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Ото лучше бы вы не работали, для Украины было бы намного больше пользы.
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посадить його треба, шоб знав
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Хорошая, такая мысль и однозначная.
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У людей денег нет, а они работают)
Работа Грйосмана - это закупка для ГПУ тачек по 1.2 ляма...!
ЖИТТИ ПО НОВОМУ
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Страна пожинает плоды глупости, наивной надежды, что достаточно
покричать, сжечь несколько покрышек, поменять шило на мыло и все будет
хорошо... Не будет!
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