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 Политика Украины
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 Гройсман о переформатировании Кабмина: "Правительство работает. У каждого министра есть задание. Возможно, кто-то хочет раскачивать ситуацию"

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что какие-либо перестановки в правительстве не планируются и все министры останутся на занимаемых должностях.

Об этом он сообщил в ходе торжеств по случаю Дня знаний в учебно-воспитательном комплексе "Эрудит" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Гройсман утверждает, что разговорами об отставке глав отдельных министерств кто-то хочет "раскачать ситуацию".

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"Правительство сегодня работает. У каждого министра есть задание. Мы должны работать в штатном режиме. Я знаю и понимаю, что, возможно, кто-то хочет раскачивать ситуацию. Пользоваться логикой - это же святое дело у нас, как у некоторых маргиналов исповедовать принцип "чем хуже - тем лучше". А для меня чем лучше - тем лучше. Я считаю, что мы должны сконцентрироваться на принятии реформ, на изменениях, на повышенные пенсий, на развитии национальной экономики, на принятии около 50 законов, которые нам нужны для украинского государства, которые находятся в парламенте", - заявил он.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко рассказала о совещании с Гройсманом, где "речь шла о перезагрузке Кабмина за счет новых министров".

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал его в Верховную Раду 23 мая. А 31 мая заявление об отставке с должности по состоянию здоровья написал министр информационной политики Украины Юрий Стець.
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Трамп намерен уволить начальника Госдепа Рекса Тиллерсона...
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Все недовольные -это шатуны ,качуны и агенты кремля !!!
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не работать, а зарабатывать. В этом разница!
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Чем бы они занимались, если бы не было "реформ"?...
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Ваше заданіє ми відчуваємо на собі кожен день.
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С кроликом так само начиналось,готовься вован,где то не угодил,на подходе крепкие хозяйственники рыги,уже можно,ахметова он соевые захвалили ,прям нимб цепляй
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Перестаньте раскачивать лодку. Дайте Гройсману показать, как надо управлять страной.


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Гройсмэн войдет в историю не только Украины но и мира, как величайший демагог затмивший свими глаголами демагогов древней Греции и Гитлера с Гебельсом вместе взятых: ( Я знаю и понимаю, что, возможно, кто-то хочет раскачивать ситуацию. Пользоваться логикой - это же святое дело у нас, как у некоторых маргиналов исповедовать принцип "чем хуже - тем лучше". А для меня чем лучше - тем лучше ) Источник: https://censor.net.ua/n453680
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стесняюсь спросить, как кабинет министров во время войны может работать в штатном режиме? или у вас все збс? ситуация в стране нормальная? бандюки закончились? вот вам и все отношение власти к сегодняшнему моменту, все ок работаем в штатном режиме, козел
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Вечером 31 августа, в здании Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко и лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.
В АП встреча продлилась около часа - с 20 до 21.
Во-первых, Ляшко и Порошенко проговорили голосование фракции радикалов по ключевым законопроектам, выносимым на сессию.
Во-вторых, обсудили участие Ляшко в кампании по дискредитации Саакашвили.
В-третьих, сверили позиции по другим темам - лишение депутатов неприкосновенности и перестановки в правительстве, включая информационную атаку на премьера Гройсмана, которая сейчас разворачивает Банковая (в последнее время усилились противоречия между президентом и премьером).
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правильна сказал сын израилев-деньги любят тишину...
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Гройсман о переформатировании Кабмина: "Правительство работает. У каждого министра есть задание. Возможно, кто-то хочет раскачивать ситуацию".

Ото лучше бы вы не работали, для Украины было бы намного больше пользы.
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"А для меня чем лучше - тем лучше."
Хорошая, такая мысль и однозначная.
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Вчора довелось поїхати в Київ в бориспільський аеропорт а сьогодні рано повернувся. Перше що вразило що до Житомира доріг немає бо все розбито в плавунах фурами,друге це сірість та убогість як сіл і міст та самого Киева , а трете те що старому терміналі чомусь всюди вивіски та реклами на еврейській мові. Порівняв з Польшею і жахнувся в величезній різниці. Там люди живуть а тут виживають.
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Брешуть нам про якісь успішні реформи але для якої вони нації ?
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Правительство работает говорит Гройсман)))

У людей денег нет, а они работают)

Работа Грйосмана - это закупка для ГПУ тачек по 1.2 ляма...!

ЖИТТИ ПО НОВОМУ
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Подивитись як кругом нас живуть люди в сусідніх країнах то у нас якесь затуркане та занедбане териториальне об"єднання купки багатіїв-бариг та сірої маси бідних та знедолених людей.
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Страна пожинает плоды глупости, наивной надежды, что достаточно
покричать, сжечь несколько покрышек, поменять шило на мыло и все будет
хорошо... Не будет!
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а сколько в правительстве СИО министров-(случайно исполняющих обьязанности)? - вот они и есть самые главные "шатуны",,
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Странно - с каждым днем цены все ниже, тарифы уменьшаются, украинский газ по себестоимости, благосостояние украинцев растет, зарплаты европейские, строятся новые заводы и фабрики, экономика бурно развивается, а тут лодку кто-то раскачивает!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о переформатировании Кабмина: "Правительство работает. У каждого министра есть задание. Возможно, кто-то хочет раскачивать ситуацию"
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