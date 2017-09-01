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 Происшествия
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Все про:Винницкая область (459) мусор (468) свалка (164)

 Неизвестные намеренно подожгли мусорный полигон в Винницкой области для зрелищной съемки, - горсовет

свалка

Возле села Стадница в четверг неизвестные умышленно подожгли полигон складирования твердых бытовых отходов. Возгорание снимали с помощью квадрокоптера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

"В четверг около полудня работники винницкого городского полигона твердых бытовых отходов вблизи с. Стадница заметили над свалкой дым от возгорания. Пожар быстро ликвидировали, однако во время его тушения заметили, что над местом возгорания ведется съемка квадрокоптером. Во время обхода территории свалки начальник полигона заметил машину с закарпатскими номерами, из которой и управляли съемкой", - сообщают в горсовете.

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В сообщении сказано, что в случайность возгорания работники КП "Ековин", которое обслуживает полигон, не верят, поскольку они не происходили на свалке с 2012 года, когда здесь было установлено скважины для добычи метана.

Площадь возгорания оказалась небольшой, работники полигона быстро его потушили.

Неизвестные скрылись на авто с закарпатскими госномерами с места происшествия.
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Кто ведет пропаганду на постановочных сьёмках? Тот и поджёг. Если и у вас это йобик, то в мозгах у вас за*бик - возможно из тех же источников, что и поджигатели.
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полюбому,грося в негодованії,сам прийме участіє в тушенії,главноє щоб обрізаний конєц не попалив
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садовый до такого дурдома не додумался...
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как же образцовый полигон(по Гройсману) а загорелся как обычный
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Крысы Кремля за картинку платят нехилое бабло,лишь бы посрал в Украине кто то...
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шо? "винницкий мусор"?? все вздрогнули...
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Только "ДРГ" - Садового. Только он "спец" по таким вопросам и "руки у него длинные!"
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Пецо ответка от Садового пришла Вы только посмотрите как Пецо засрал Винницу. Столько бабла украсть и не построить мусороперерабытывающий завод.
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Да? Странно,а у Садового исключительно одни самовозгорании
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные намеренно подожгли мусорный полигон в Винницкой области для зрелищной съемки, - горсовет
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