 Неизвестные намеренно подожгли мусорный полигон в Винницкой области для зрелищной съемки, - горсовет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.
"В четверг около полудня работники винницкого городского полигона твердых бытовых отходов вблизи с. Стадница заметили над свалкой дым от возгорания. Пожар быстро ликвидировали, однако во время его тушения заметили, что над местом возгорания ведется съемка квадрокоптером. Во время обхода территории свалки начальник полигона заметил машину с закарпатскими номерами, из которой и управляли съемкой", - сообщают в горсовете.
В сообщении сказано, что в случайность возгорания работники КП "Ековин", которое обслуживает полигон, не верят, поскольку они не происходили на свалке с 2012 года, когда здесь было установлено скважины для добычи метана.
Площадь возгорания оказалась небольшой, работники полигона быстро его потушили.
Неизвестные скрылись на авто с закарпатскими госномерами с места происшествия.
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