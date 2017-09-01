 Минобороны планирует внедрить 41 стандарт НАТО до конца года, 126 - уже применяются

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН , об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Он рассказал, что во исполнение дорожной карты реформ в Минобороны продолжается работа по нормативно-правовому обеспечению мероприятий реформирования.





В частности, в настоящее время Администрацией президента, Верховной Радой и Кабинетом Министров утверждены 58 нормативно-правовых актов, подготовленных оборонным ведомством.





"Эти документы касаются усовершенствования подготовки государства к обороне, реформирования Министерства обороны, Генерального штаба и других органов военного управления, повышения уровня социальных и правовых гарантий военнослужащих и т.д.", - сказал Праута.





Сейчас на рассмотрении в органах государственной власти находятся еще 32 проекта нормативно-правовых актов, разработанных Минбороны. Вместе с тем, представитель сообщил, что в настоящее время в деятельности оборонного ведомства и Вооруженных Сил Украины применяются 126 стандартов Организации Североатлантического договора (НАТО).





"Разработаны 84 национальных и военных нормативных документа по вопросам стратегического планирования развития возможностей Вооруженных Сил Украины, применения Воздушных и Военно-Морских Сил, военной связи, баллистической защиты военнослужащих и защиты от лазерного излучения, противодействия самодельным взрывным устройствам, тылового и медицинского обеспечения, топогеодезической службы", - добавил он.





В связи с этим, Праута отметил, что требования стандартов НАТО учитываются при разработке оперативно-стратегических и оперативно-тактических требований, тактико-технических заданий на создание и модернизацию вооружения и военной техники. Кроме того, начата работа по созданию национальной системы разработки и постановки на производство вооружения и военной техники с учетом стандартов НАТО.





По словам спикера, прорабатывается вопрос создания системы государственного гарантирования качества продукции оборонного назначения в Украине в соответствии со стандартами и публикациями НАТО.





"Поданы предложения к Программе национальной стандартизации по внедрению до конца этого года 41 технического стандарта НАТО как национального стандарта", - заявил Праута.



