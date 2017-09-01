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Все про:Минобороны (5322) НАТО (5709) реформы (2786)

 Минобороны планирует внедрить 41 стандарт НАТО до конца года, 126 - уже применяются

минобороны армия всу

В Министерстве обороны Украины хотят до конца года внедрить еще 41 стандарт Организации Североатлантического договора (НАТО) в качестве национальных стандартов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

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Он рассказал, что во исполнение дорожной карты реформ в Минобороны продолжается работа по нормативно-правовому обеспечению мероприятий реформирования.

В частности, в настоящее время Администрацией президента, Верховной Радой и Кабинетом Министров утверждены 58 нормативно-правовых актов, подготовленных оборонным ведомством.

"Эти документы касаются усовершенствования подготовки государства к обороне, реформирования Министерства обороны, Генерального штаба и других органов военного управления, повышения уровня социальных и правовых гарантий военнослужащих и т.д.", - сказал Праута.

Сейчас на рассмотрении в органах государственной власти находятся еще 32 проекта нормативно-правовых актов, разработанных Минбороны. Вместе с тем, представитель сообщил, что в настоящее время в деятельности оборонного ведомства и Вооруженных Сил Украины применяются 126 стандартов Организации Североатлантического договора (НАТО).

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"Разработаны 84 национальных и военных нормативных документа по вопросам стратегического планирования развития возможностей Вооруженных Сил Украины, применения Воздушных и Военно-Морских Сил, военной связи, баллистической защиты военнослужащих и защиты от лазерного излучения, противодействия самодельным взрывным устройствам, тылового и медицинского обеспечения, топогеодезической службы", - добавил он.

В связи с этим, Праута отметил, что требования стандартов НАТО учитываются при разработке оперативно-стратегических и оперативно-тактических требований, тактико-технических заданий на создание и модернизацию вооружения и военной техники. Кроме того, начата работа по созданию национальной системы разработки и постановки на производство вооружения и военной техники с учетом стандартов НАТО.

По словам спикера, прорабатывается вопрос создания системы государственного гарантирования качества продукции оборонного назначения в Украине в соответствии со стандартами и публикациями НАТО.

"Поданы предложения к Программе национальной стандартизации по внедрению до конца этого года 41 технического стандарта НАТО как национального стандарта", - заявил Праута.

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Также до конца года запланировано внедрение стандартов НАТО по вопросам применения Сухопутных войск, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и финансового обеспечения.
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А коли буде введений стандарт НАТО щодо рівня життя в країні?
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Я понимаю, что у некоторых работа такая "абы пердануть зраду в любой ветке", но стандарты НАТО регулируют стандарты в области безопасности обороны и вооружений, а не уровня жизни и социальной политики.
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Щодо стандартів рівня життя помиляєшся. Щодо роботи такої - теж.
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Уважаемый пан Полторак ----- уберите от офицеров и солдат -- уборку , покраску и собирание бычков -- это занимает в боевой подготовке с караулами и нарядами до 70 % времени . Тогда и реформы НАТО приживутся . А еще нач вещи и начпроды -- должны быть технологами и товароведами и лично принимать на склады только качественные продукты и обмундирование -- как и зам по вооружению и т д . А пока у нас в армии никто не за что не отвечает . Выговор можно к жопе в туалете приклеить -- если я негодяй и украл лимон долларов будучи на должности . Безжалостно нужно судить и карать военноначальников за малейший прокол --у нас ВОЙНА -- а в Киеве в МО по утрам до сих пор -- в формачках --а не в полевухе ходят и Генштаб не в Киеве должен сидеть --а в поле в Донбассе , и приграничных с Россией областях .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны планирует внедрить 41 стандарт НАТО до конца года, 126 - уже применяются
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