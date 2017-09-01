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 Политика Украины
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Все про:образование (1598) Гройсман (3345)

 Не каждому человеку необходимо высшее образование. Сейчас диплом не является преимуществом, - Гройсман на торжествах по случаю Дня знаний

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что высшее образование не должно быть обязательно у каждого.

Об этом он сообщил в ходе торжеств по случаю Дня знаний в учебно-воспитательном комплексе "Эрудит" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Премьер отметил, что на рынке труда есть запрос на кадры, но система подготовки этих кадров не приспособлена к рынку.

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В частности, он констатировал, что в стране есть нехватка квалифицированных рабочих кадров, но действующая система профессионально-технического образования в своем большинстве не может готовить конкурентных рабочих, которые понимают современные технологические процессы.

"Не обязательно необходимо, чтобы все имели высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому человеку необходимо высшее образование", - написал Гройсман.

Премьер добавил, что традиция о наличии у каждого диплома о высшем образовании сформировалась в 90-е годы.

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Гройсман подчеркнул, что на данный момент диплом не является преимуществом, так как важно иметь знания и возможность реализовать себя в реальном секторе: "Сейчас диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе".
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Тупыми проще управлять. А то вдруг узнают, что такое "схемы" и откаты.
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"всякая кухарка способна управлять государством" в. и. ленин и...гройсман
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Дочитал только до "Гройсман в в учебно-воспитательном комплексе "Эрудит". Дальше читать не смог, до сих пор ржу.
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Вы думаете образование высшее гарантирует вам достойную жизнь? Глубоко ошибаетесь. Если у человека есть умение и практика в чем-то он найдет себе применении. Если студент "специалист" выходит из вуза и претендует на должность но по знакомству имеется конкурент без образования с практикой то возьмут второго. Знакомства решают все и не только в Украине. Это не значит что не нужно иметь ВО а значит что ему должно быть приминение
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Так от для цього треба викорінити корупцію,а в мізках громадян - бажання халяви.
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Ибо сказано Экклизиастом:
"От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль."
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ну, и, если не стремиться к Знаниям, так "к вам спустится дьявол в сильноя ярости..." (автор тот же)
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где с дипломом работу найдешь а с купленным всегда пожалуйста...сын давида истину глаголит...
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Верно, Гройсман до революции гидности дурак дураком ходил. А сейчас такие бабки рубит.
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Один на одни пятерки учился а другой говорит чтобы всё иметь не обязательно учиться . В общем не в учёбе дело а в хитрости нации.
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CA Без Имени
Ну, а чего ожидать от петруши? Да не верю ни единому слову этого хряка. Чистейшие ПР зарисовки для лохов. Вот тут самое время вспомнить откуда деньжата. А они, поговаривают, от брата, имевшего доступ к "общаку" расейских бандюков. И бизнес в России у "зайчика шоколадного" весьма успешный и растущий. Хош не хош надо прогибаться, а то путинские дворняги вмиг отберут всё "непосильным трудом нажитое". Да и, помнится, по инету гуляла распечатка прослушки порошка с российскими буржуями. Там его в достаточно невежливой форме подбивали лоббировать их интересы, а он оправдывался, как виноватый, что, мол, он не всесильный. Но то, что таки лоббировал, никакаих сомнений. Просто так в раше никому иметь такого масштаба бизнес не дадут. Особенно из опальной Украины да еще и спонсору плюс куму Ющенка. Тут всё очень запутанно и отнюдь не на пользу Украине.
15.06.2009 16:27
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как всегда пургу несет эта говорящяя голова с распухшми от переедания щекми и подбородком на туловище в виде колобка
(С)
Боже, збережи Україну від цих рехВОРматорів.
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Да,Гройсман, ты верно говоришь, не есть отличаем. Природное остроумие, это талант,-находить главное,корень,в любом вопросе,проблеме. И никакой ВУЗ этому не научит. Но опять же,это к тебе не относится. Потому что диплом, только подчеркивает твою бесталанность.
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Спасибо пану Гройсману и его "успешной команде министров" за бесплатное начальное образование. Сегодня ребенку во 2 классе (опорная школа после ремонта) сказали сдать 300 грн на 3 тетрадки (укр мова, укр литер, математика, 250 грн на оборудование класса стендами и 100 грн на жалюзи в класс... Ничего такое начало учебного года.....
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Ну, да. Зачем на Винницком базаре высшее образование. Чтобы стать Премьером вообще образования не надо.
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Жиды хотят держать украинский народ в невежестве, так легче управлять и обворовывать людей
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Жыды только подсосались к щірим українцям бо ті всі усе віддають а потім скиглять.
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При
отношении наших "рыночных" властей к науке и образованию в Украине, скоро
будет некому создавать не только что-то свое, но исчезнут специалисты, которые
смогли бы разобраться в том, что сделано за границей. Не могут
же это делать "менеджеры" и "бизнесмены".
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этаж шобла хочет превратить народ в быдло окончательно!!!!
ну нах тебе учиться????
после 4 го класса на работу
там всему научат
носить кирпичь, вагоны разгружать
и главное - отучат думать
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ну и тогда может и на пенсионное пособие за 35 лет наработать будет возможно. хотя сомневаюсь, следующей рехВОРмой будет и отмена пенсий и образования. все идет к тому.
ЖДЕМ ДАЛЬШЕ,?
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Штааа? Сцоко, нахрен такого "правителя". А еще лучше в тюрму по статье "За подрыв государственности", или какая там подходит. Сцуко, во дебил гройсман.
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Саме так. У нас в туалетах працюють менеджери та юристи, а путнього зварювальника не знайдеш.
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Разве можно назвать то образование, которое есть сейчас в Украине?! Не смешите...
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одна глупость ,а еще у большинства и жуткая зависть - почему не я такой(такая) умный и красивая с высшим образование - а потому)))
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меня зовут вова
со знанием этим я вышел из дома
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бля, а в школу может тоже не надо, сразу на мусорку ?
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Головне уміти барижничати. Для початку на базарі, потім розбазарювати країну. На холєру та освіта?
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Золотые слова Главное умение ловко делать, т.е. воровать миллионы, сидеть в правительстве и красиво рассказывать народу какой ты патриот, как ты за него /народ/ болеешь.


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Высшее образование давно уже дискредитировано, поскольку получить его может последний дебил.
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Конечно! 3 класса достаточно. Потом на завод или фабрику за копейки. Далее идеальный пенсионер - это тот кто умер перед выходом на пенсию , но успел за всю жизнь достаточно отдать денег в пенсионный фонд.
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Не каждому человеку необходимо высшее образование. Сейчас диплом не является преимуществом. Я, например, вообще себе диплом купил и ничего - стал премьером, - Гройсман на торжествах по случаю Дня знаний.
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с одной стороны в день знаний заявить что знания нах ненужны это шедеврально, у гроси высшее образование по специальности "сборщик местовых на рынке" но с другой стороны сейчас хорошего сварного хер найдешь и они откровенно могу посылать нах мастера и даже директора и сами выбирать где работать, и так со всеми нужными специальностями, ибо "все профессии нужны все профессии важны" (с), у нас же дошло несколько до маразма в течении 15 прошлых лет быдло родители пытались своих скудоумных чад втулить на всяких юристов экономистов врачей и зачастую в приват вузы которые по определению говно, и сейчас кормят их бездельников ибо работы то нет для такого количества экономистов или если девочка молятся чтоб сплавить замуж
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Сейчас диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе". Источник: https://censor.net.ua/n453675 Любой человек с рождения и до конца получает знания из вне, ребенок от родителей, школы и тд.... знания и исследования не берутся из открытого космоса - этому нужно обучать. С моей точки зрения человек может медитировать или понимать в пределах тех знаний и жизненного опыта которые он получил и понимает их на сегодняшний день, без новой информации и обучения как пластинка по кругу, хотя мир вокруг нас не статичный(лишённый движения,)-а динамический и все изменяется, и все быстро устаревает и старые знания становятся бесполезным инструментом в такой среде.Например как электрик 1920-х годов считался специалистом в своем времени , то сейчас-бы его знания это уровень дикаря. Что можно спросить у дикаря про физику или компьютер или математику, ничего, и что он может попросить у вас, не самолет и не машину, а новый лук и стрелы, в пределах его обучения и опыта жизни все остальное он не видел и не изучал, для него это не существует. Потому конечно луче обучение необходимое для "сегодня" и нужного и полезного как инструмент, но если уж не так то луче любое обучение чем ни какое, - хоть какое то развитие... чем дорога в пещеры дикарей и такого уровня логики.Не каждому человеку необходимо высшее образование. Сейчас диплом не является преимуществом, - Гройсман на торжествах по случаю Дня знаний - Цензор.НЕТ 702
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вот плохо когда язык живет отдельно от головы, в которой должны были быть и ум и хитрость, но ум отложился в щеки и теперь их надо надувать, чтобы сказать что то умное!
вы посмотрите как она надувает щеки...
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а ведь кто-то когда-то предлагал хорошую идею повторной проверки товарищей с научными степенями на знание своей специальности и имеющимся знанием иностранного языка на уровне В2... вот это была бы реформа высшего образования..до 90% этих липовых товарищей, включая нынешнего министра образования, уверен, были бы лишены корочек о присвоении такого
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Ученая степень предполагает наличие нового научного результата. Вот будет потеха, если наши можновладці начнут публично рассказывать, в чем именно заключается их личный научный результат...
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Пердлы и мысли... Зачем умные людии вообще??!! Они мыслят, как то - "криво и не в тему!" Еще и взгляды свои имеют!? Опасны для рукавоцтва, что за хрень? Умный подчиненный?

Конечно для народа должно быть побольше "счастья" - ватных штанов и фуфаек. "Быдло! Ты куда прешь??" Вы шо в натуре, умными решили быть?
А ведь эта страна не так давно - давала форы по уровню образования, очень многим и именитым.
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Некоторым хватает справки с рынка, чтоб управлять страной...
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гоям то есть рабам образование не обязательно лишь в пределах выполнения рабского труда однако евреи должны иметь высшее образование чтобы возвышаться над гоями и показывать преимущество над гоями тварями.
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Каждый неуч считает так, как Гройсман. Человеку образование нужно для самоуважения, для того, чтобы умело найти ответ на интересующий вопрос, для того, чтобы не сидеть с лапшой на ушах после речей Гройсмана.
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Добре, коли люди з розумом і знанням виробляють конкурентну продукцію на благо України!
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А на ... вы своих отпрысков на учебу за границу отправляете? Пускай идут в ПТУ. Вот тогда заживете...
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Плять! Вован по традиції теж урвав диплом ніби то юриста! А потім, при нагоді, придбав на всяк випадок ще декілька. Правда, скоріш за все, він і про ті вузи, де ніби то навчався, навіть не знає нічого.
Дійсно, що б такий харник за такий короткий час відкормити зовсім не потрібно не тільки вищої а взагалі ніякої освіти!
І свині, і бройлери і інша живність вагу набирають непогано і більшу ті, хто нахабніші, зліші, сильніші...
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Ну, тут не соглашусь я с Гросей. А кого же тогда будут нанимать продавцами в свои сети придорожных ларьков распальцованные хозяйчики? Чем хвастаться между собой станут, сидя в саунах с себе подобными?
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В принципе, рациональное зерно в этом есть. Наплодили этих псевдоспецов с дипломами ВУЗов так много за все годы независимости, что сейчас банально рабочие специальности в дефиците.
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Абсолютно прав. Более того - может личным примером доказать. Ни образования, ни образованности - а уже премьер.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе каждому человеку необходимо высшее образование. Сейчас диплом не является преимуществом, - Гройсман на торжествах по случаю Дня знаний
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