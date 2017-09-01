 Не каждому человеку необходимо высшее образование. Сейчас диплом не является преимуществом, - Гройсман на торжествах по случаю Дня знаний

Об этом он сообщил в ходе торжеств по случаю Дня знаний в учебно-воспитательном комплексе "Эрудит" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Премьер отметил, что на рынке труда есть запрос на кадры, но система подготовки этих кадров не приспособлена к рынку.
В частности, он констатировал, что в стране есть нехватка квалифицированных рабочих кадров, но действующая система профессионально-технического образования в своем большинстве не может готовить конкурентных рабочих, которые понимают современные технологические процессы.
"Не обязательно необходимо, чтобы все имели высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому человеку необходимо высшее образование", - написал Гройсман.
Премьер добавил, что традиция о наличии у каждого диплома о высшем образовании сформировалась в 90-е годы.
Гройсман подчеркнул, что на данный момент диплом не является преимуществом, так как важно иметь знания и возможность реализовать себя в реальном секторе: "Сейчас диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе".
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"От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль."
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Ну, а чего ожидать от петруши? Да не верю ни единому слову этого хряка. Чистейшие ПР зарисовки для лохов. Вот тут самое время вспомнить откуда деньжата. А они, поговаривают, от брата, имевшего доступ к "общаку" расейских бандюков. И бизнес в России у "зайчика шоколадного" весьма успешный и растущий. Хош не хош надо прогибаться, а то путинские дворняги вмиг отберут всё "непосильным трудом нажитое". Да и, помнится, по инету гуляла распечатка прослушки порошка с российскими буржуями. Там его в достаточно невежливой форме подбивали лоббировать их интересы, а он оправдывался, как виноватый, что, мол, он не всесильный. Но то, что таки лоббировал, никакаих сомнений. Просто так в раше никому иметь такого масштаба бизнес не дадут. Особенно из опальной Украины да еще и спонсору плюс куму Ющенка. Тут всё очень запутанно и отнюдь не на пользу Украине.
15.06.2009 16:27
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(С)
Боже, збережи Україну від цих рехВОРматорів.
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отношении наших "рыночных" властей к науке и образованию в Украине, скоро
будет некому создавать не только что-то свое, но исчезнут специалисты, которые
смогли бы разобраться в том, что сделано за границей. Не могут
же это делать "менеджеры" и "бизнесмены".
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ну нах тебе учиться????
после 4 го класса на работу
там всему научат
носить кирпичь, вагоны разгружать
и главное - отучат думать
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ЖДЕМ ДАЛЬШЕ,?
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со знанием этим я вышел из дома
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вы посмотрите как она надувает щеки...
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Конечно для народа должно быть побольше "счастья" - ватных штанов и фуфаек. "Быдло! Ты куда прешь??" Вы шо в натуре, умными решили быть?
А ведь эта страна не так давно - давала форы по уровню образования, очень многим и именитым.
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Дійсно, що б такий харник за такий короткий час відкормити зовсім не потрібно не тільки вищої а взагалі ніякої освіти!
І свині, і бройлери і інша живність вагу набирають непогано і більшу ті, хто нахабніші, зліші, сильніші...
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