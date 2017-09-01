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Все про:налоги (2604) налоговая милиция (1585) Харьковщина (1300) махинации (518) ГФС (3188)

 Налоговики разоблачили руководителей компании из Харьковской области, не заплативших более 37 млн грн налогов

гфс

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили руководителей компании из Харьковской области, которые уклонились от уплаты более 37,4 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в одном из городов Харьковской области, и которая занимается предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, в ходе ведения хозяйственной деятельности отразили в бухгалтерском учете и налоговой отчетности бестоварные операции по якобы приобретению подсолнечного масла, используя при этом реквизиты ряда фиктивных компаний. Такие действия позволили злоумышленникам занизить свои налоговые обязательства по уплате налога на прибыль и налога на добавочную стоимость на общую сумму более 37,4 миллиона гривен, что является особо крупным размером.

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В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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Гепа и Мойша попались с нежными попками в лапы Луценко? Или просто эти упыри продолжают кидать туповатых харьковчан и щемить бизнес на деньги? А харьковчан не жалко. Каждый город заслуживает ( или обслуживает) своего мэра.
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гуглить неохота но есть мнение что в США и во всем цивилизованном мире налоговики имеют штатное расписани очень небольшое, ибо неуплата налогов считается очень тяжким преступлением против государства, и если крадешь у государства заехать можно очень надолго и на такое решаются не все, та даже при совке обхсс работал очень и очень до 90-х, запилите первым по 8-10 лет боятся начнут начнут платить, а так допустим 31 лям незаплатил, через однодневки и конверт пустил лямов 29 осталось, это больше ляма зелени, треть отдал крыше или на сопутсвующие расходы если сам крыша, 250 тысяч уе зашлет судье или прокурору, вуаля 500 тысяч уе на кармане и на херу он вертел всех
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики разоблачили руководителей компании из Харьковской области, не заплативших более 37 млн грн налогов
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