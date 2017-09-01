 Налоговики разоблачили руководителей компании из Харьковской области, не заплативших более 37 млн грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в одном из городов Харьковской области, и которая занимается предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, в ходе ведения хозяйственной деятельности отразили в бухгалтерском учете и налоговой отчетности бестоварные операции по якобы приобретению подсолнечного масла, используя при этом реквизиты ряда фиктивных компаний. Такие действия позволили злоумышленникам занизить свои налоговые обязательства по уплате налога на прибыль и налога на добавочную стоимость на общую сумму более 37,4 миллиона гривен, что является особо крупным размером.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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