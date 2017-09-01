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 Политика Украины
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Все про:ВР (22926) Кабмин (10517) Гройсман (3342) Денисенко (16)

 "Денисенко опытный депутат и имеет все черты, чтобы быть представителем правительства в ВР", - Гройсман

гройсман

Гройсман объяснил, почему представителем Кабмина в ВР был назначен нардеп Денисенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что нардеп Вадим Денисенко справиться со своими обязанностями представителя Кабмина в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Глава правительства отметил, что лично предложил Денисенко быть связующим звеном между парламентом и правительством.

"Я думаю, что Вадим Денисенко опытный народный депутат и имеет все черты для того, чтобы быть представителем правительства в парламенте. Я ему это предложил, он согласился, и я благодарен, будем дальше работать", - заявил Гройсман.

По его словам, Кабмин начнет больше уделять внимание качеству и углублению сотрудничества с парламентом.

Напомним, Кабмин назначил своим представителем в Верховной Раде депутата Вадима Денисенко.

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Этот Денисенко полностью отвечает качествам тех, кто сегодня у власти...
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лизожоп и политический коррупционер . пытавшийся завалить Е-декларирование....
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Опытный депутат по Гойсману - это тот, которого впервые избрали. Цикаво, он себя вообще ветераном премьерства считает?
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Пишемо про Вадима Денисенко,а фото вставляємо....Гройсмана.ХТО такий цей Денисенко?
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Мабуть оцей:В «Народном фронте» уверены, что депутат от БПП Вадим Денисенко страдает больным воображением

Некоторые интернет-издания, которые принадлежат членам фракции БПП, используются, как «сливные бачки» для распространения дезинформации относительно переговоров вокруг формирования нового правительства. ..
«Главком»13 Квiтня, 2016, 12:30
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Обыкновенный политолог,а проще девочка по вызову типа карасьова,какой блин опыт,полировать задницы с этим не поспоришь,опыт огромный
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"Вадим Денисенко, шмара Княжицького - мішок з лайном. Це через нього Україна не отримала безвізовий режим, але це лише наслідок. Важливіше, що це через нього ми не маємо доступ до інформації про справжні статки чиновників і політиків", - написав журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці у "Фейсбуці", передають Патріоти України.
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Проверенный кадр))))
17:26 21 января 2013 года

Издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", принадлежащий СКМ Рината Ахметова, сообщил о новых назначениях: Игорь Доброван занял пост генерального директора, Вадим Денисенко назначен на должность директора по контенту холдинга, а Ольга Гук утверждена в должности главного редактора газеты "Сегодня".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Денисенко опытный депутат и имеет все черты, чтобы быть представителем правительства в ВР", - Гройсман
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