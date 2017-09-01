 "Денисенко опытный депутат и имеет все черты, чтобы быть представителем правительства в ВР", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что нардеп Вадим Денисенко справиться со своими обязанностями представителя Кабмина в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Глава правительства отметил, что лично предложил Денисенко быть связующим звеном между парламентом и правительством.
"Я думаю, что Вадим Денисенко опытный народный депутат и имеет все черты для того, чтобы быть представителем правительства в парламенте. Я ему это предложил, он согласился, и я благодарен, будем дальше работать", - заявил Гройсман.
По его словам, Кабмин начнет больше уделять внимание качеству и углублению сотрудничества с парламентом.
Напомним, Кабмин назначил своим представителем в Верховной Раде депутата Вадима Денисенко.
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Некоторые интернет-издания, которые принадлежат членам фракции БПП, используются, как «сливные бачки» для распространения дезинформации относительно переговоров вокруг формирования нового правительства. ..
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Издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", принадлежащий СКМ Рината Ахметова, сообщил о новых назначениях: Игорь Доброван занял пост генерального директора, Вадим Денисенко назначен на должность директора по контенту холдинга, а Ольга Гук утверждена в должности главного редактора газеты "Сегодня".
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