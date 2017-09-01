 Качество образования будет "кардинально другим" после принятия Радой соответствующего закона, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я высказываю твердую надежду, что Верховная Рада примет разработанный правительством, Советом реформ при президенте Украины новый закон об образовании", - заявил президент на церемонии открытия новой школы в пгт Песочин Харьковской области в пятницу.
По его словам, после принятия данного закона качество образования будет "кардинально другим".
Порошенко напомнил, что у учителей будут более высокие заработные платы, а на повышение квалификации учителей в 2018 году предусмотрено в бюджете 520 млн грн.
Президент Украины также принял участие в открытии школы, строительство которой начали 2 года назад. Школа первой-третьей ступени рассчитана на 640 человек, в том числе детей с особыми потребностями.
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когда уже здрыснет в ростов, это "жити по-новому"??
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у нас за три года, качество всего - только ухудшается, а тарифы, налоги и цены растут в разы..
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послешкольного образования нет вообще. Что ПТУ, что колледжи, Что ВУЗы. все либо старо савецкий маразм, либо новоукраинское вырождение. Не спецов в стране. НЕТ ВООБЩЕ, в любой области, что у станка, что в "кабинете"
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По данным источников издания «Страна. UA» в администрации лидера Украинского Государства, встреча продлилась около часа - с 20 до 21.
Как сообщают источники, разговор крутился вокруг нескольких, довольно-таки пикантных, тем.
Во-первых, Ляшко и Порошенко проговорили голосование фракции радикалов по ключевым законопроектам, выносимым на сессию.
Во-вторых, обсудили участие Ляшко в политической спецоперации по дискредитации Саакашвили.
В-третьих, сверили позиции по другим темам - лишение депутатов неприкосновенности и перестановки в правительстве, включая информационную атаку на премьера Гройсмана, которая сейчас разворачивает Банковая (напомним, в последнее время усилились противоречия между президентом и премьером).
Напомним, в предыдущий раз Ляшко встречался с украинским президентом в середине июня перед визитом Порошенко в США.
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кардинально другое - это церковно-приходское (3 класса)?
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манипуляции, лозунги, обещания и пускание пыли в глаза - тактика тех жуликов и
воров, которые прорвались обманом к власти в Украине...
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Как можно улучшить качество образования, когда преподаватели в школе в основном бабы? Чему они могут научить мальчиков старше 10-12 лет?? Та не чему.
Первые 3-4 года так моджно, старшекласников бабы-учителя не могут вообще ничему научить. Это как дети -сироты в школе, безотсовчина..
Пока в школе будут работать в основном женщины, пока зарплатой туда не заманят мужиков - образование будет нулевое...
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усилиями болтунов и приспособленцев, дискредитировали слово
"демократия", теперь, усилиями этих ожиревших
"реформаторов", дискредитировано слово "реформа"... .
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А так Рада может принимать что угодно, всё равно толку от этого мало.
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як "неочікуванно"
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