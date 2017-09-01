EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  428  41
Все про:ВР (22926) закон (2369) образование (1592) Порошенко (13672) реформы (2783)

 Качество образования будет "кардинально другим" после принятия Радой соответствующего закона, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада Украины вскоре примет новый закон об образовании, который кардинально изменит качество образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я высказываю твердую надежду, что Верховная Рада примет разработанный правительством, Советом реформ при президенте Украины новый закон об образовании", - заявил президент на церемонии открытия новой школы в пгт Песочин Харьковской области в пятницу.

По его словам, после принятия данного закона качество образования будет "кардинально другим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наша задача - создать современную европейскую образовательную систему", - Гройсман поздравил украинцев с Днем знаний

Порошенко напомнил, что у учителей будут более высокие заработные платы, а на повышение квалификации учителей в 2018 году предусмотрено в бюджете 520 млн грн.

Президент Украины также принял участие в открытии школы, строительство которой начали 2 года назад. Школа первой-третьей ступени рассчитана на 640 человек, в том числе детей с особыми потребностями.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
снова нахерячился, хоть бы думал, что вякает?
когда уже здрыснет в ростов, это "жити по-новому"??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Откуда это следует?... Другим или лучшим? В какую сторону?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все с 1 класса будут изучать технологию производства шоколада!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И продолжил мысленно...но своих детей я отправил учится за границу, и внуков отправлю...и буду с ними там жить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
снова угрожает..
у нас за три года, качество всего - только ухудшается, а тарифы, налоги и цены растут в разы..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отдайте Крым, Донбасс и санкции может быть снимут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по остальным рехформам. будут учить крестики ставить вместо подписи
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Европе и Америке на хорошем образовании построена целая индустрия, надо хотя бы несколько университетов Украины довести до того же уровня, что бы как в Финляндию - со всего мира были желающие учиться , не только Индия и Африка .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это власти надо? В армию идти, в поле работать, за станком, на конвейере....достаточно малого. Сейчас вот силовики айтишников всячески выдавливают из страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а че кушать то будем, если 100% стану айтишниками?
послешкольного образования нет вообще. Что ПТУ, что колледжи, Что ВУЗы. все либо старо савецкий маразм, либо новоукраинское вырождение. Не спецов в стране. НЕТ ВООБЩЕ, в любой области, что у станка, что в "кабинете"
 показать весь комментарий
Ответить
 
индустрия предусматривает зарабатывание, а мы любим халяву.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтобы строить целую индустрию должна страна быть с развитой экономикой. Учиться чтобы пойти на грузчика это то что сегодня предлагают студенту в реальности. Чтобы учится и идти работать по специальности должны быть соответствующие мощности то есть промышленность итд. Иначе куда идти работать? Или как сейчас выучился на инженера работаешь где работа есть. Короче у нас вопрос не в образовании должен быть а в рабочих местах
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто, никому не предлагает учится. Будь те реалистом. Предлагают купить кусок пластика, который яко бы подтверждает что у вас образование. Поэтому, у нынешних выпускников, априори нет иного выбора как грузчик. Это уровень полученного им "образования". Иначе, его надо на рабочем месте, учить фактически с нуля. При этом, теоретическую базу, он де факто, уже никогда не нагонит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь образование детей будет зависеть от кошельков их родителей. Нет кошелька, ну и образования вообще нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
значит надо лучше работать и больше зарабатывать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Качество будет кардинально другим! Другим - не значит лучшим. Неужели офшорник перестал брехать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага. А потом образованным на кассу в супермаркет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчера вечером в здании Администрации президента Украины состоялась встреча Петра Порошенко и лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.
По данным источников издания «Страна. UA» в администрации лидера Украинского Государства, встреча продлилась около часа - с 20 до 21.
Как сообщают источники, разговор крутился вокруг нескольких, довольно-таки пикантных, тем.
Во-первых, Ляшко и Порошенко проговорили голосование фракции радикалов по ключевым законопроектам, выносимым на сессию.
Во-вторых, обсудили участие Ляшко в политической спецоперации по дискредитации Саакашвили.
В-третьих, сверили позиции по другим темам - лишение депутатов неприкосновенности и перестановки в правительстве, включая информационную атаку на премьера Гройсмана, которая сейчас разворачивает Банковая (напомним, в последнее время усилились противоречия между президентом и премьером).
Напомним, в предыдущий раз Ляшко встречался с украинским президентом в середине июня перед визитом Порошенко в США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это из серии высказываний. Наши дети будут жить Лучше!!! Мы не врали! Мы же не говорили что ВАШИ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
боюсь я этих шараханий!
кардинально другое - это церковно-приходское (3 класса)?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да,дебилизация всей страны,голубая мечта Вальцманов,Гройсманов и прочей подобной мрази,Пеця,а твой выводок где учится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Брехня,
манипуляции, лозунги, обещания и пускание пыли в глаза - тактика тех жуликов и
воров, которые прорвались обманом к власти в Украине...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он дебил???
Как можно улучшить качество образования, когда преподаватели в школе в основном бабы? Чему они могут научить мальчиков старше 10-12 лет?? Та не чему.
Первые 3-4 года так моджно, старшекласников бабы-учителя не могут вообще ничему научить. Это как дети -сироты в школе, безотсовчина..
Пока в школе будут работать в основном женщины, пока зарплатой туда не заманят мужиков - образование будет нулевое...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну есть такие ляли английского там или физики, шо ради только этих ножек ходишь в школу))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бабы в школе преподаватели физики? Это никто не будет понимать физику, ни они не ученики. Ну школьный учебник девочки-школьницы выучат конечно, но ничего от этого всё-равно понимать не начнут, а после экзаменов сразу выбросят этот мусор из головы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая будет зарплата скромно умалчивают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждый, кто способен своими половыми органами производить действия, приводящие к появлению детей, считает себя глубоким специалистом в педагогике...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В свое время,
усилиями болтунов и приспособленцев, дискредитировали слово
"демократия", теперь, усилиями этих ожиревших
"реформаторов", дискредитировано слово "реформа"... .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Объясните кто-нибудь этому дебилу, что если нажимание кнопочек в ВР, принятие законов - было-бы способно само по себе способно что-то изменить, мы уже жили бы в лучшей стране на свете.
А так Рада может принимать что угодно, всё равно толку от этого мало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро будет пиариться на открытии водоколонки. Вроде президент должен заниматься внешней политикой и армией, а экономикой - правительство
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подумал бы лучше как ты войдешь в историю ушлепок соевый...
 показать весь комментарий
Ответить
 
КацаПсины сомневаются во всём,это потому что профукали СССр,СНГ,Варшавский договор и прочие кремлёвские сцуюзы...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКачество образования будет "кардинально другим" после принятия Радой соответствующего закона, - Порошенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти