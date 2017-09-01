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Все про:Киев (18029) налоги (2603) налоговая милиция (1582) махинации (517) ГФС (3185)

 Налоговики в Киеве разоблачили предпринимателя, не заплатившего более 12,7 млн грн налогов

гфс

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили предпринимателя, который уклонился от уплаты налогов и обязательных платежей на сумму более 12,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что предприниматель, который занимается неспециализированной оптовой торговлей, путем сокрытия объекта налогообложения при получении доходов от реализации керамических изделий, уклонился от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и военного сбора на общую сумму более 12,7 миллиона гривен, что является особо крупным размером.

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В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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конкурента убрали, или не поделился??.. офщоры поросенка проверяли?
жити по-новому..
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То тепер бюджет збільшиться, чи чиїсь кишені?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики в Киеве разоблачили предпринимателя, не заплатившего более 12,7 млн грн налогов
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