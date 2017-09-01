 Налоговики в Киеве разоблачили предпринимателя, не заплатившего более 12,7 млн грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что предприниматель, который занимается неспециализированной оптовой торговлей, путем сокрытия объекта налогообложения при получении доходов от реализации керамических изделий, уклонился от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и военного сбора на общую сумму более 12,7 миллиона гривен, что является особо крупным размером.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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жити по-новому..
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