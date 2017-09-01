 Киевские коммунальщики должны пересчитать тарифы за некачественные услуги, - Пантелеев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время очередного заседания штаба по вопросам подготовки жилого фонда к зиме и повышения качества услуг коммунальных служб заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.
"Управляющая компания в каждом районе должна предоставить соответствующую информацию о случаях непредоставления услуг и суммах, на которые будет скорректирована плата за услугу по содержанию домов и придомовых территорий. Мы сегодня фиксируем случаи, когда по разным причинам не работают лифты, не производится полив дворов, не работает система диспетчеризации и тому подобное. Там, где мы зафиксировали такие нарушения, предприятия должны уменьшить плату за услугу", - сказал Пантелеев.
Он подчеркнул, что всю информацию о невыполнении услуг будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве (управление самоуправленческого контроля) на основе обращений киевлян на городские телефонные "горячие" линии.
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