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Все про:КГГА (2022) Киев (18029) коммунальные услуги (277)

 Киевские коммунальщики должны пересчитать тарифы за некачественные услуги, - Пантелеев

пантелеев

Коммунальные управляющие компании должны произвести перерасчет киевлянам за те услуги, которые были предоставлены не в полном объеме, либо вообще не оказаны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время очередного заседания штаба по вопросам подготовки жилого фонда к зиме и повышения качества услуг коммунальных служб заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

"Управляющая компания в каждом районе должна предоставить соответствующую информацию о случаях непредоставления услуг и суммах, на которые будет скорректирована плата за услугу по содержанию домов и придомовых территорий. Мы сегодня фиксируем случаи, когда по разным причинам не работают лифты, не производится полив дворов, не работает система диспетчеризации и тому подобное. Там, где мы зафиксировали такие нарушения, предприятия должны уменьшить плату за услугу", - сказал Пантелеев.

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Он подчеркнул, что всю информацию о невыполнении услуг будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве (управление самоуправленческого контроля) на основе обращений киевлян на городские телефонные "горячие" линии.
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ах-ха-ха-ха.. пизжешь барыг и балаболок продолжается..
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Держите карман шире щас вам туда насыплют денех. Когда ето *баное государство возвращало деньги? Оно только грабить может.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевские коммунальщики должны пересчитать тарифы за некачественные услуги, - Пантелеев
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