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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1062) фонд (69) Гройсман (3341)

 Гройсман: Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018 году

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание Фонда поддержки стартапов в 2018 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В Украине нет возможности для трансформации вашего изобретения в реальную экономику. Для этого нам нужно укреплять авторское право. Мы создадим Фонд стартапов на следующий год, будем поддерживать, будем инвестировать в это, потому что это по большому счету огромный успех для всей нашей страны", - сказал премьер в ходе общения с учениками учебно-воспитательного комплекса "Эрудит" Соломенского района Киева в пятницу.

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Он отметил, многие успешные стартапы в мире создавались украинцами.
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стартап- продавать портреты гройсмана в комплекте с книжкой заклятий, свечкой,пентаграммой и иголками чтоб портрету гройсмана в глаза тыкать )
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у кацапов нанотехнологии и сколково - у нас фонд помощи стартапам?
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Главное стартовать и обещать... А будет ли финиш?...
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...не бреши,собі "стартапчик" без усяких фондів пропхнув...)
Гройсман: Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018 году - Цензор.НЕТ 6216
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Вот интересно, Гейтсу, Джобсу и остальным торвальдсам нужен был такой фонд, или они сами как-то? Пришло бы в голову дядям Никсону, Форду, Картеру придумывать такие фонды? Вот дяде Гройсмну пришло, но увы, он не Картер.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018 году
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