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 Политика Украины
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Все про:беспилотник (591) боевик (19098) запрет (1230) ОБСЕ (2789) Донецкая область (4639)

 Террористы запретили наблюдателям ОБСЕ запускать БПЛА в районе Донецкой фильтровальной станции

дфс

Член незаконной организации "ДНР" запретил наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запустить беспилотник над Донецкой фильтровальной станцией (ДФС).

Об этом сообщается в отчете миссии, информирует Цензор.НЕТ.

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"Террорист "ДНР" в Ясиноватой снова не позволил наблюдателям осуществить запуск БПЛА над Донецкой фильтровальной станцией, невзирая на то, что СММ заблаговременно уведомила СЦКК о планируемом полете. Член "ДНР" сообщил, что его командиры приказали открывать огонь по любому БПЛА, который будет замечен в районе фильтровальной станции", - говорится в документе.
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запретили...запретили...Напишите ужО правду-"Надавали пендюлей!!!")))
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ну кацапосодержащему ОБСЕ от этого ни холодно , ни жарко,от того что должны подчиняться всякому сброду лднровскому, то что теряют они свой смысл в Украине, только на руку кацапью
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и где призыв ОБСЕ воздержаться от давления и обеспечить свободу выражения мнения?
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а че так?
хлорку боятся засветить?
или то не хлорка????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы запретили наблюдателям ОБСЕ запускать БПЛА в районе Донецкой фильтровальной станции
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