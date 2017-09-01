 Террористы запретили наблюдателям ОБСЕ запускать БПЛА в районе Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщается в отчете миссии, информирует Цензор.НЕТ.
"Террорист "ДНР" в Ясиноватой снова не позволил наблюдателям осуществить запуск БПЛА над Донецкой фильтровальной станцией, невзирая на то, что СММ заблаговременно уведомила СЦКК о планируемом полете. Член "ДНР" сообщил, что его командиры приказали открывать огонь по любому БПЛА, который будет замечен в районе фильтровальной станции", - говорится в документе.
440 6
Наемники РФ не разрешили миссии ОБСЕ запустить беспилотник возле Петровского(10)
Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник-разведчик "Маргарита". ВИДЕО(94)
Украинские воины сбили беспилотник российских наемников на Приазовье. ВИДЕО(93)
Террористы активизировали разведывательную деятельность в зоне АТО, - штаб(7)
В Шанхае представили прототип передвижного беспилотного магазина. ВИДЕО(0)
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 64 противотанковые мины террористов в районе оккупированного Дебальцево(12)
Возле военного объекта на Житомирщине задержали журналистов за попытку запустить квадрокоптер(24)
Ответить
Ответить
Ответить
НАКОНЕЦ-ТО!!
Ответить
хлорку боятся засветить?
или то не хлорка????
Ответить