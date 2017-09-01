 КПВВ в зоне АТО переходят на осенний режим работы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
"В районе проведения АТО в соответствии с временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда переходят на осенний период работы", - говорится в сообщении.
С 1 сентября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, - с 7:00 до 18:30.
Таким образом время работы КПВВ сокращается.
"Смена часового режима направленна на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию размежевания, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрелов со стороны российских наемников", - сказано в сообщении.
Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.
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