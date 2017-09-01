 США планируют потратить $60 млн на борьбу с российской и исламистской пропагандой, - Politico

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников Госдепартамента.
На этот шаг Тиллерсона вынудили законодатели, требовавшие выделения $80 млн, отмечает издание.
Из согласованной Госдепом суммы $20 млн будет направлено на борьбу с пропагандой террористических группировок, в частности, "Исламского государства". Эта сумма уже направлена в фонды Госдепартамента. Остальные $40 млн будут переведены из фондов Пентагона, Тиллерсон уже одобрил просьбу о переводе этой суммы. Эти деньги будут потрачены на противостояние государственной пропаганде, в частности, России.
Почему Тиллерсон не попросил больше, как того требовали законодатели, источник издания не уточняет. Отмечается лишь, что финансовый запрос "основывается на мерах по борьбе с пропагандой и дезинформацией, которые (Глобальный центр взаимодействия) выявил в ходе консультаций" с другими учреждениями.
Сенаторы уже отреагировали на действия Тиллерсона, одобрив их. По словам сенатора Криса Мерфи, теперь они смогут использовать "эти ресурсы для противодействия вредной пропаганде и поддерживать свободную прессу".
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Все, Трам теперь не чмо, прямо чмочище лютое))))))
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таки права. Молодчинка! Журналістка звернулася до Вакарчука: Роби свою справу, співай, танцюй, розважай нас http://person.org.ua/molodchinka-zhurnalistka-zvernulasya-do-vakarchuka-robi-svoyu-spravu-spivaj-tancyuj-rozvazhaj-nas/ …
Vysotska Tetyana з Тетяною Висоцькою.
29 серпня о 19:16 ·
Вакарчук знову розпатякує, вдаючи з себе перспективного кандидата в депутати чи навіть президенти. Мова для українців не головне, каже.
Та кого цікавить твоя думка, йолопе? Роби свою справу, співай, танцюй, розважай нас.
А якою мовою українцям розмовляти в Україні - ми вже самі вирішимо.
Взагалі, що за дурна мода на співаків у політиці. Давайте тоді ще й Лободу покличемо! Теж буде за язик виступати))
Зі стрічки новин:
Українці повинні припинити суперечки на тему російської та української мов і замість цього сфокусуватися на будівництві держави. Такою думкою соліст українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився під час прес-конференції у Харкові.
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