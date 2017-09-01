 "Наша задача - создать современную европейскую образовательную систему", - Гройсман поздравил украинцев с Днем знаний

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Поздравляю всех украинцев с Днем знаний! 1 сентября - особый день для большинства украинских семей, день, который олицетворяет для нас настоящий праздник детства, юности и молодости. Это прежде всего праздник молодых украинцев, которые впервые сядут за школьные парты и осуществят первые шаги по школьным коридорам. Это также праздник первокурсников, в жизни которых начнется яркая и уникальная страница - обучение в университетах. С сегодняшнего дня начнется их сложное, но интересное путешествие в мир знаний и увлекательных открытий.
Знания, образование, познания мира всегда были одними из важнейших составляющих человеческого капитала. От образованности общества зависит его развитие и место среди других стран, общий вклад сообщества в общемировую культуру. Образованные граждане - залог успешной страны, которая оптимально реализует свои возможности и создает достойные условия для личного развития и самореализации", - говорится в поздравлении.
Гройсман отметил, что образование определяет будущее Украины, и необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить детей и молодежь качественным средним, профессиональным и высшим образованием.
"Правительство рассматривает реформу образования как одну из важнейших и жизненно необходимых. Наша задача - создать современную европейскую образовательную систему, основанную на инновационных подходах и технологиях. В постоянно меняющемся мире мы должны построить гибкую и эффективную образовательную модель, которая будет обеспечивать потребности учащихся, и создаст комфортные и достойные условия для тех, кто учит, для учителей и преподавателей", - подчеркнул премьер.
"Спасибо всем учителям, преподавателям, воспитателям за Ваш неутомимый труд, за то, что в сложных условиях прививаете нашим детям и молодежи любовь к знаниям, подставляете свое надежное плечо поддержки. Приветствую всех, кто продолжает или только начинает свой путь по дороге познания. Пусть начальный год будет богатым на творческие и образовательные свершения! С Днем знаний!", - резюмировал Гройсман.
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Гройсман: Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018 году(20)
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме, - Гройсман(72)
Литва озвучила "план Маршалла" для Украины в Европе и США. Идея находит поддержку, - спикер Сеймаса Пранцкетис(66)
Инициированный Литвой "план Маршалла" для Украины - очень фундаментальный подход к преодолению проблем в нашей стране, - Гройсман(17)
У 2018-му році уряд планує виділити на субсидії майже 80 мільярдів(0)
Гройсман рассказал о работе правительства на ближайший год: "У нас есть пять приоритетов"(40)
Гройсман призвал авиакомпанию Qatar Airways расширять географию полетов в Украине(54)
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Начали с ЖКХ - в 5 раз тарифы поднялись, появился Роттердам+, начали децентрализацию, не подготовив управленцев - воруют теперь не только в Киеве, а по всем районам, взялись за судебную реформу - в Верховный Суд пролезли те, на ком клейма негде ставить, с "виллами купленными на деньги заработанные родной бабкой в колхозе"
Не трогайте образование, а то и оно поломается!
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гройсмана- нахрен на базар его вонючий !
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а ти я бачу більше заклопотаний тим, щоб бабло з бюджету йшло виключно під розпил ахмету та поросю.
так шо - цифри безплатних місць у вишах за рахунок дерави у Європі сам наведеш. Чи тобі нагадати?
тоді почнемо
Бесплатное образование: вузы Европы, где с украинца не возьмут ни копейки
https://zagranitsa.com/emigraciya/article/3273/besplatnoe-obrazovanie-vuzy-evropy-gde-s-ukraintsa-ne-vozmut-ni-kopeiki
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А зачем? Они получили главное. Молодого высокообразованного человека, а нам в замен, остались пенсионеры.
Может государство платить за высшее образование (для начала оно должно конечно существовать,а его, уже лет 10-ть как нет ВООБЩЕ). Военное к примеру, еще какие то очень специфические профессии. Но оплачивать подготовку юристов, экономистов, врачей, аграриев и т.д.?
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В 2014 году высшее образование в государственных университетах Германии стало бесплатным. Нововведения коснулись всех земель и провинций страны. Учиться на бесплатной основе могут как резиденты, так и иностранные студенты. Обучение в государственных вузах Германии и до 2014 года было практически бесплатным: студенты должны были заплатить небольшой взнос, который составлял от 200 до 800 евро за семестр. Теперь административные взносы отменены. Вместе с бесплатным обучением, Германия также предлагает высокое качество жизни, относительно низкую плату за проживание, а также различные стипендии для иностранных студентов.
https://www.unipage.net/ru/free_education_in_germany
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Покажите мне того, кто получил там образование и вернулся? Мы тоже можем высасывать мозги со всего мира? Че вы равняетесь на людей которые производят мерседесы, БМВ и ауди, когда сами способны только на Таврию? Немцы платят налоги на подобное "бесплатно", а у нас пол страны в конверте получает. Вы вообще осознаете где наше место, а где немцев?
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Вы вообще осознаете где наше место, а где немцев?
А ти взагалі усвідомлюєш шо твої пропозиції заштовхують Україну глибше у те саме місце?
Відносно США - так, там для освіти студенти беруть позику в банку. Але порівняй плядь банківський відсоток у США і в Україні!!!
і для загального розвитку
Бесплатные университеты и колледжи США
Williams College (MA)Amherst College (MA)Trinity College (CT)Stanford University (CA)Harvard University (MA)Duke University (NC)
https://www.educationindex.ru/articles/higher-education-in-the-usa/scholarships-to-study-in-usa/besplatnoe-obrazovanie-v-ssha-dlya-inostrantcev-mif-ili-realnost/
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Германия
Также предоставляет возможность иностранцам учиться бесплатно. Для того чтобы поступить, нужно сдать экзамен по немецкому языку и иметь за спиной минимум 1-2 года учебы в университете дома. Или же закончить годовую подготовительную программу.
Бельгия, Норвегия
Здесь также бесплатное образование, в том числе, есть множество программ на английском языке. В некоторых ВУЗах иностранцам нужно внести регистрационный взнос при поступлении и оплатить учебники (около 1000 евро за все). В Норвегии требуется знание их языка.
Греция
Иностранцы могут учиться бесплатно и в государственных вузах Греции. Поступить можно, но на основе среднего балла в аттестате. В некоторых университетах необходимо вносить ежегодный взнос (до 600 евро). Также, если вы не знаете греческого языка, вам придется поступить на курсы, и за первый учебный год выучить язык (курсы могут быть как бесплатными, так и платными). Учебная виза Греции дает возможность работать 20 часов в неделю.
ФранцияПо закону иностранцы имеют право учиться в государственных университетах бесплатно. Они проходят на равных правах с французами, а, значит, платят такие же взносы при поступлении. Еще одним требованием является знание французского языка. Несмотря на то, что во Франции можно не платить за учебу, следует обратить внимание на расходы на проживание, так как жизнь в стране достаточно дорогая. Поэтому большинство студентов подрабатывают во время учебы.
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А наші проплачені (соросом) рехворматори хочуть ліквідувати систему безплатної вищої освіти, щоб світлі голови виїзжали з країни.
Хто спонсорує подібні проекти? в основному - фонд сороса, в якого є ще програми легалізації в Україні маріхуани, фінансування пропаганди содомії та програми заселення мусульманськими переселенцями.
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А учат они, кстати себе, а не для стран, откуда эти иностранцы приехали...
Покажи мне наши ВУЗы в топ 100 - 300 лучших? Нет? Странно, а немецкие?
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Более того, своих детей, я категорически не будут учить в этой стране, потому что хочу, что бы они получили образование! Польша, Словакия или Австрия, и ни какие Шевченко/Франка и т.д.
Отсюда вопрос. если я, за свой счет, буду учить своих детей за "бугром" то почему я, еще должен через налоги и бюджет "учить" тут чужих?
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а те шо ти пропонуш призведе до ліквідації системи вмщої освіти в Україні як такої.
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Юнкер о вступлении в силу СА между Украиной и ЕС: "Это праздник для нашего Европейского континента"
Иди в спам свинособачка, завидуй молча из своего кукуевска.
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1 сентября
- Как прошла линейка?
- ОК , всё хорошо
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ТЬХУ, мля !!!
И НАДО ЖЕ БЫЛО ЧМО ЭТО ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ЗАВТРАКОМ ...
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Гройсман и Гриневич!... Верю!...
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