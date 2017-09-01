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 Политика Украины, Общество
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Все про:образование (1592) поздравление (659) школа (1803) Гройсман (3342)

 "Наша задача - создать современную европейскую образовательную систему", - Гройсман поздравил украинцев с Днем знаний

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что путь к успеху Украины лежит через высокое качество получаемых юными украинцами знаний и доступность получения ими образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Поздравляю всех украинцев с Днем знаний! 1 сентября - особый день для большинства украинских семей, день, который олицетворяет для нас настоящий праздник детства, юности и молодости. Это прежде всего праздник молодых украинцев, которые впервые сядут за школьные парты и осуществят первые шаги по школьным коридорам. Это также праздник первокурсников, в жизни которых начнется яркая и уникальная страница - обучение в университетах. С сегодняшнего дня начнется их сложное, но интересное путешествие в мир знаний и увлекательных открытий.

Знания, образование, познания мира всегда были одними из важнейших составляющих человеческого капитала. От образованности общества зависит его развитие и место среди других стран, общий вклад сообщества в общемировую культуру. Образованные граждане - залог успешной страны, которая оптимально реализует свои возможности и создает достойные условия для личного развития и самореализации", - говорится в поздравлении.

Гройсман отметил, что образование определяет будущее Украины, и необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить детей и молодежь качественным средним, профессиональным и высшим образованием.

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"Правительство рассматривает реформу образования как одну из важнейших и жизненно необходимых. Наша задача - создать современную европейскую образовательную систему, основанную на инновационных подходах и технологиях. В постоянно меняющемся мире мы должны построить гибкую и эффективную образовательную модель, которая будет обеспечивать потребности учащихся, и создаст комфортные и достойные условия для тех, кто учит, для учителей и преподавателей", - подчеркнул премьер.

"Спасибо всем учителям, преподавателям, воспитателям за Ваш неутомимый труд, за то, что в сложных условиях прививаете нашим детям и молодежи любовь к знаниям, подставляете свое надежное плечо поддержки. Приветствую всех, кто продолжает или только начинает свой путь по дороге познания. Пусть начальный год будет богатым на творческие и образовательные свершения! С Днем знаний!", - резюмировал Гройсман.
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Лучше б вы ничего не трогали: к чему не прикоснетесь - везде задница!
Начали с ЖКХ - в 5 раз тарифы поднялись, появился Роттердам+, начали децентрализацию, не подготовив управленцев - воруют теперь не только в Киеве, а по всем районам, взялись за судебную реформу - в Верховный Суд пролезли те, на ком клейма негде ставить, с "виллами купленными на деньги заработанные родной бабкой в колхозе"
Не трогайте образование, а то и оно поломается!
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оно само тварь ПТУшное с купленым дипломом шараги МАУП. еще и трындит что-то,базарное барахольное чмо!

гройсмана- нахрен на базар его вонючий !
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главное - европейскую! как уж без лозунга майдана, с помощью которого власть захватили
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ущепните меня ...мы продолжаем жить в совке , пафосные речи и больше НИЧЕГО
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Хотите современную? Отмените "бесплатное" высшее образование. Переведите ВУЗы исключительно на самоокупаемость, стипендии пускай студентам выплачивают сами. Кто выплывет, тот будет жить... Смысл от этих сотен ВУЗов, которые по уровню ниже, раз в 10-ть чем техникум во времена Совка?
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мдя, а ти знайомий з європейською системою вищої освіти, рехворматор хрінов?
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Со всеми или она у тебя одна? Я хорошо знаком с нашей, точнее с тем, что ты называешь системой высшего образования...
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то цифри про бесплатні гранти на вищу освіту не тільки власних громадян але й іноземців - у студію, екс перд.
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бесплатні гранти - это чьи то деньги. Вот пускай и наши ВУЗы живут за бесплатные гранды, а не за счет бюджета. Че не дают? А че так? Наверное потому что это не ВУЗы а дерьмо с вывеской?
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бемплатні гранти виділяються з бюджету урядами європейських держав.
а ти я бачу більше заклопотаний тим, щоб бабло з бюджету йшло виключно під розпил ахмету та поросю.
так шо - цифри безплатних місць у вишах за рахунок дерави у Європі сам наведеш. Чи тобі нагадати?
тоді почнемо
Бесплатное образование: вузы Европы, где с украинца не возьмут ни копейки

https://zagranitsa.com/emigraciya/article/3273/besplatnoe-obrazovanie-vuzy-evropy-gde-s-ukraintsa-ne-vozmut-ni-kopeiki

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Бесплатное образование: вузы Европы, где с украинца не возьмут ни копейки

А зачем? Они получили главное. Молодого высокообразованного человека, а нам в замен, остались пенсионеры.
Может государство платить за высшее образование (для начала оно должно конечно существовать,а его, уже лет 10-ть как нет ВООБЩЕ). Военное к примеру, еще какие то очень специфические профессии. Но оплачивать подготовку юристов, экономистов, врачей, аграриев и т.д.?
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а ось тобі Німеччина
В 2014 году высшее образование в государственных университетах Германии стало бесплатным. Нововведения коснулись всех земель и провинций страны. Учиться на бесплатной основе могут как резиденты, так и иностранные студенты. Обучение в государственных вузах Германии и до 2014 года было практически бесплатным: студенты должны были заплатить небольшой взнос, который составлял от 200 до 800 евро за семестр. Теперь административные взносы отменены. Вместе с бесплатным обучением, Германия также предлагает высокое качество жизни, относительно низкую плату за проживание, а также различные стипендии для иностранных студентов.

https://www.unipage.net/ru/free_education_in_germany

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Да достали вы своей Германией. Суете ее всюду. Я так понял что иных примеров в Европе больше нет? Почему не США?
Покажите мне того, кто получил там образование и вернулся? Мы тоже можем высасывать мозги со всего мира? Че вы равняетесь на людей которые производят мерседесы, БМВ и ауди, когда сами способны только на Таврию? Немцы платят налоги на подобное "бесплатно", а у нас пол страны в конверте получает. Вы вообще осознаете где наше место, а где немцев?
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дик те шо ти пропонуєш якраз і призведе до того той, хто захоче отримати вищу освіту буде її отримувати в Європі і не повертатиметься. відповідь на твій спіч шо безплатна вища освіта тільки в Німеччині - нижче.
Вы вообще осознаете где наше место, а где немцев?

А ти взагалі усвідомлюєш шо твої пропозиції заштовхують Україну глибше у те саме місце?
Відносно США - так, там для освіти студенти беруть позику в банку. Але порівняй плядь банківський відсоток у США і в Україні!!!
і для загального розвитку
Бесплатные университеты и колледжи США

Williams College (MA)Amherst College (MA)Trinity College (CT)Stanford University (CA)Harvard University (MA)Duke University (NC)

https://www.educationindex.ru/articles/higher-education-in-the-usa/scholarships-to-study-in-usa/besplatnoe-obrazovanie-v-ssha-dlya-inostrantcev-mif-ili-realnost/

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Чехия предоставляет иностранцам возможность учиться бесплатно в государственных ВУЗах на чешском языке. В большинстве случаев, необходимо будет сдавать экзамены, а также иметь базовые знания чешского. Расходы на проживание - за свой счет.

Германия
Также предоставляет возможность иностранцам учиться бесплатно. Для того чтобы поступить, нужно сдать экзамен по немецкому языку и иметь за спиной минимум 1-2 года учебы в университете дома. Или же закончить годовую подготовительную программу.

Бельгия, Норвегия
Здесь также бесплатное образование, в том числе, есть множество программ на английском языке. В некоторых ВУЗах иностранцам нужно внести регистрационный взнос при поступлении и оплатить учебники (около 1000 евро за все). В Норвегии требуется знание их языка.
Греция
Иностранцы могут учиться бесплатно и в государственных вузах Греции. Поступить можно, но на основе среднего балла в аттестате. В некоторых университетах необходимо вносить ежегодный взнос (до 600 евро). Также, если вы не знаете греческого языка, вам придется поступить на курсы, и за первый учебный год выучить язык (курсы могут быть как бесплатными, так и платными). Учебная виза Греции дает возможность работать 20 часов в неделю.
ФранцияПо закону иностранцы имеют право учиться в государственных университетах бесплатно. Они проходят на равных правах с французами, а, значит, платят такие же взносы при поступлении. Еще одним требованием является знание французского языка. Несмотря на то, что во Франции можно не платить за учебу, следует обратить внимание на расходы на проживание, так как жизнь в стране достаточно дорогая. Поэтому большинство студентов подрабатывают во время учебы.
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Во, во. Расскажи мне, закарпатцу, как и кто учится в Чехии. Наши дети там учились, еще когда у вас "бюсты Ленина" дома стояли...
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Іноземців навчають безплатно. Іноземців, Карл!
А наші проплачені (соросом) рехворматори хочуть ліквідувати систему безплатної вищої освіти, щоб світлі голови виїзжали з країни.
Хто спонсорує подібні проекти? в основному - фонд сороса, в якого є ще програми легалізації в Україні маріхуани, фінансування пропаганди содомії та програми заселення мусульманськими переселенцями.
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УЧАТ!! Карл! Вот где основной смысл. В Украине, никто никого, и уже давно не учит.
А учат они, кстати себе, а не для стран, откуда эти иностранцы приехали...
Покажи мне наши ВУЗы в топ 100 - 300 лучших? Нет? Странно, а немецкие?
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Вообще, меня убивает этот бред. Как можно жить в иллюзиях? Че вы вообще пишите? Складывается впечатление, что вы эмигрировали 30 лет назад... Нет у нас медицины, высшего образования, правосудия. Нет, это так как есть, но наоборот! Как можно бороться за то,ч его нет?
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Словаки вообще школы для наших детей создают, что бы вытягивать их с Украины. Потому что ихние специалисты, свалили в Англию, США и т.д.
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мене не влаштовує корупція, а не факт наявності бюджетних місьц у вишах.
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А меня не влаштувуе отсутствие вышей и образования как такового. Кроме того, называние контор, по продаже пластика установленного образца - высшими учебными заведениями. Тупую быдлоту купившую себе ученые ступени ради собирания взяток - профессурой.
Более того, своих детей, я категорически не будут учить в этой стране, потому что хочу, что бы они получили образование! Польша, Словакия или Австрия, и ни какие Шевченко/Франка и т.д.
Отсюда вопрос. если я, за свой счет, буду учить своих детей за "бугром" то почему я, еще должен через налоги и бюджет "учить" тут чужих?
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хто хоче отримати освіту а не диплом - той і зараз може їх отримати навіть у наших вишах.
а те шо ти пропонуш призведе до ліквідації системи вмщої освіти в Україні як такої.
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Вы в каком мире живете? Хочешь, не хочешь - ниче ты не получишь. Негде! Толку от нынешних ВУЗОв = 0. Да, желание многое значит, но так можно сидеть дома и заниматься самобучение по интернету.
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Лупастый,какие знания?Ты ж паскудь на всю страну заявил что тебе на хер не нужны ни знания Украинского Народа,ни аттестаты с дипломами,брехло № 2 ты наше в Украине
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Сажает суд. А Нац.управление по борьбе с коррупцией только подаёт документы для судебного разбирательства
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Заочник из бывшего ПТУ при киевском заводе художественного стекла озаботился образованием? Гаплык паровому отоплению
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Задача РАБссии не пустить Украину в НАТО и всё развалить.Слова фюрера Путлера не забыли в 2014 году? мы сделаем всё возможное и невозможное...
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Странно слышать такие слова от человека купившего диплом техникума МАУП, образование за 2 года...при этом только деньги ханосились, об этом и не скрывают преподаватели которые его типа учили. Что ОНО знает об образовании? Они же образованных и независимых хрен пускают на дожнгости, нужны рабы, подчинённые, лизожопы....
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странно у нас день знаний - а в москве перенесли на 4 сентября - удивительно?)))))
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Мокшы отмечают Курбан Байран..это незалежность от Украины
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а к стати - всех мусульман ,а особенно граждан Украины - Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар ля илаха илля Ллаху ва-Ллаху акбар, Аллаху акбар ва-ли-Ллахи-ль-хьамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар кабиран ва-льхамду-ли-Ллахи касьиран ва-субхьана-Ллахи букратан ва-асъила
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Ох уж мне эти лицемеры:
Юнкер о вступлении в силу СА между Украиной и ЕС: "Это праздник для нашего Европейского континента"

Иди в спам свинособачка, завидуй молча из своего кукуевска.
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ага, кругом лицемеры один ты в белом, тебя не Миша зовут
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для тебя как я понял это праздник - ну начало войны - я всегда думал шо праздник это как минимум окончание войны - ну для вас цапов это ее начало - какие же вы убогие
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отмечать начало войны, могут только .панутые кацапы.
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Оце Порошенко! Оце зарада! Аж сльози течуть!
"Наша задача - создать современную европейскую образовательную систему", - Гройсман поздравил украинцев с Днем знаний - Цензор.НЕТ 8406
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ему порошенко тоже невесту (как туркменбаши)пообещал)
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однажды в 1921 году,кацаПсины рехнулись на Йосе Джугашвили,сегодня Украинцы рехнулись на другом Грузыне...мышибраття...
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Ващет 2 Мировая война началась 23 августа в Москве,когда Молотов и Риббентроп поделили МИР пополам.а Йося Джугашвили осушил бокал шампуся за здоровье братана Шикльгрубэра...
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:D

1 сентября
- Как прошла линейка?
- ОК , всё хорошо
"Наша задача - создать современную европейскую образовательную систему", - Гройсман поздравил украинцев с Днем знаний - Цензор.НЕТ 5278
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А задача зрадоботов свинособачих вылить на эту еще не созданую систему как можно больше дерьма. У каждого свои задачи..
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Этого чипидроса вытяните из кресла и отведите в любой магазин пусть п@дло на цены посмотрит
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Чел рассуждает реформе того, чего сам не имеет...сантехник о челюстно-лицевой хирургии, сисадмин дебит-кредит сводит, поп о морали и мздоимстве.....грёбаный сюр.
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За дело взялись знающие прохвессионалы:
Гройсман и Гриневич!... Верю!...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наша задача - создать современную европейскую образовательную систему", - Гройсман поздравил украинцев с Днем знаний
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