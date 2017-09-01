 Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с сегодняшнего дня

Соответствующее объявление размещено на сайте российского дипучреждения, передает Цензор.НЕТ.
"Считаем, что решение о закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, т.к. значительная часть россиян имеет и американское гражданство. Хотелось бы особо отметить, что в 2016 году Генконсульство выдало более 16 тысяч туристических виз для американских граждан. Закрытие Генерального консульства создаст определенные сложности в оформлении документов для данной категории американцев. Также вызывают недоумение сроки, которые американские власти дали для закрытия Генконсульства - двое суток. С 1-го сентября с.г. Генеральное консульство России в Сан-Франциско прекращает прием посетителей по всем консульским вопросам", - заявило российское консульство.
Напомним, США закрывают генконсульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение американской дипмисии.
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Оце заради 16 тис. треба ціле консульство тримати???
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Причем на ИГИЛ - 20 млн., а на Россию - 40 млн.
Классное соседство у духовноскрепных. )))
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американский таможенник помогает сотруднику посольства РФ в Сан-Франциско покинуть территорию США
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Говенная недострана...
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США наши дни: закрывается консульство РФ в Сан-Франциско Украина наши дни: в Киева на полную катушку работает центр культуры и науки РФ
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парашкенция за железным занавесом
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)))
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