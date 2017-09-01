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 Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с сегодняшнего дня

россия война сша санкции конфликт рф противостояние холодная давление

Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентября.

Соответствующее объявление размещено на сайте российского дипучреждения, передает Цензор.НЕТ.

"Считаем, что решение о закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, т.к. значительная часть россиян имеет и американское гражданство. Хотелось бы особо отметить, что в 2016 году Генконсульство выдало более 16 тысяч туристических виз для американских граждан. Закрытие Генерального консульства создаст определенные сложности в оформлении документов для данной категории американцев. Также вызывают недоумение сроки, которые американские власти дали для закрытия Генконсульства - двое суток. С 1-го сентября с.г. Генеральное консульство России в Сан-Франциско прекращает прием посетителей по всем консульским вопросам", - заявило российское консульство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение о закрытии дипконсульств России в США принимал Трамп, - Белый дом

Напомним, США закрывают генконсульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение американской дипмисии.
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Теперь жителям педерации будет жаловаться некому как их обижают в АМЕРИКЕ!
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Бідний Обама не отримає візу на курорт в Магадан.
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Да и в туалеты в Парше он не сможет свободно зайти.
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бабама якраз і отримає - за те шо при його каденції посольство у Сан-Франциско успішно функціонувало.
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Чемодан вокзал Россия и вате и работникам консульства
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кацапский консул наверно в большом восторге шо скоро увидит 'радниє бєрьозкі'
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Хотя может получиться так что в параше они долго не проживут, сильно смертность среди дипломатов высокая
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для окурка и его окружения важно чтобы их семьи, любовницы и выплятки могли жить и учиться в США, а простым куйлоподанным холопам кацапетовки и так в Штаты ездить не за что. так шо искандэрам посрать...
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от души поздравляю всех патриотов россии проживающих в США ...наконец то они накoнец-тo вырвутся на свoю благoухающую петухами из говна рoдину из oпoстылевших пoмoек врoде Сан-Францискo, Нью-Йoрка и Вашингтoна.
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а вы думаете вылепить петуха из какашек это говно вапрос?! это вам арт инсталляция, можно сказать, а не какие-то хухры мухры...
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и где теперь звездам с голивуду визы в рашку брать?
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Теперь американцам не удастся посетить в Задрищенск и Мухосрвнск. .
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а как вы хотели вонючки,чужое грабить,отбирать и убивать вам значит можно...?
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Генконсульство России никому в цивилизованном мире не нужно. Пусть варятся в собственном соку, в своем русском мире.
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спасибо что напомнил. Давно этих уродов надо было выдворить!
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та фи шо ? пиндосы этого не переживут .... а как же кацапское быдло-эмигранты будут родину посещать ?
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ну шо цапы - вы хотели холодной войны - вы ее получили - как думаете за сколько в этот раз развалитесь? и второй вопрос - на сколько независимых государств в этот раз?)))
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хде-то на 30, минимум. Якуты, буряты, чукчи и прочие "русские" не захотють быть кацапами, так как сами кацапы чавойта не хотють быть кацапами и шыфруюцца под гансов, беларусов, лягушатников, макаронников, молдаван, пендосов, хохлов и прочих гейропейцев, но тока не под самих себя - кацапов.
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...значительная часть россиян имеет и американское гражданство. .. И в знак протеста они сожгут американский паЧпорт и вернуЦа в мордор на истАрическАю родину, для продолжения своего рода...
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Хай щастить! Переклад "общепонятним", сподіваюсь, відомий.
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в 2016 году Генконсульство выдало более 16 тысяч туристических виз для американских граждан Источник: https://censor.net.ua/n453655

Оце заради 16 тис. треба ціле консульство тримати???
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эти визы в основном выданы проживающим в США русским с америкосским гражданством. Вопрос решается крайне просто - пусть они возвращаются на родину.
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США выделили 60 млн.$ на противодействие пропаганде ИГИЛ и России.
Причем на ИГИЛ - 20 млн., а на Россию - 40 млн.
Классное соседство у духовноскрепных. )))
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Пусть освободившихся кацапских дипломатов в Северную Корею переводят - не сидеть же им без работы...
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Работники генконсульства росиси на Market Street в Сан-Франциско:
Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с сегодняшнего дня - Цензор.НЕТ 4029
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Козломордые вас ждут, только пройти таможню через алкотестеры
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Привет Нищеброды,как без горячей воды немытые? Сегодня субота день помывки, тазики греете? Смешные вы нищие!
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Здорово мешканець говнярки, то що нема централізованої гарячої води не означає що її нема зовсім, давно в кожній хаті бойлер стоїть, так що бери тазік і уперед .
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Сегодня в полном объеме вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Братские народы объединяются. В этот исторический день для Украины и Европы, генконсульство России пинками выгнали из Сан-Франциско к чертовой матери, назад в Россию. Можно сказать сегодня двойной праздник
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американский таможенник помогает сотруднику посольства РФ в Сан-Франциско покинуть территорию США
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Коли японці напали а Пьєрл Харбор, американський уряд оголосив війну Японії і всі(!!!!!!) американці японського походження були ізольовані в таборах. Звісно умови там були набагато кращі, ніж у сталінських але тим не меньш. Що чекає американських кацапів, що є набагато меньш лояльніші, ніж японці до США, називають американців "піндосами", і не хочуть вчити англійську, навіть в Америці?...
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Не Вы токо посмотрите на них, не, я сейчас просто расплачусь --- 2 дня им тварям мало шоб табличку "Закрыто" повесить... Заметьте, их же самих пока ещё не выгоняют --- просто прекращают работу консульства, как рассадника "русского мира" и гнезда путинской пропаганды. А сами они ещё конешно тут с полгода вонять, паковать чемоданы и устраивать "плач Ярославны" будут, типа они по 16 000 виз в год выдавали в поте лица и не покладая рук, как рабы на галерах, а их взяли и закрыли... А вообще конешно Трамп мужик --- Рейган не мог их из Сан-Франциско выкинуть, а у Трампа так легко и вроде как небрежно получилось.
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Теперь американцам будет трудней попасть на Каспийские курорты Дагестана и в солнечную Махачкалу.
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сколько дипконсульств оккупантов закрил Порошенко с момента анексии Крима и окупации части Донбаса?
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Кацапы опять, сначала нагадив сами себе (высылая сотни американских дипломатов), начинают изображать святую невинность и заявлять о "недружественных шагах", которые являются симметричным (и, на мой взгляд, неадекватно мягким) ответом американцев.

Говенная недострана...
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Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с сегодняшнего дня - Цензор.НЕТ 2695Олена Гарная‏ @OGarnaya 13 ч.13 часов назад
США наши дни: закрывается консульство РФ в Сан-Франциско Украина наши дни: в Киева на полную катушку работает центр культуры и науки РФ
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Проверьте за кацапами лампочки и туалетную бумагу, чтоб на память не взяли.
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Путляра гебливый все, что ни делает, все выходит против своих рабов- баранов. Вот же не повезло скрепному населению путлерстана с ботоксной молью. Впрочем подавляющая биомасса русни заслужили себе такого гондона-презика.
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300 китайцев взяли штурмом паром на Байкале и напали на экипаж
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казламорды даже своего счастья не понимают, ведь омерикосы спасают скрепного консула от развратного влияния oднополыx!
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Забавная конструкция. Падает "по винту". И все поросята целы.
)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с сегодняшнего дня
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