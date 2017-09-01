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 Киевские новости
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Все про:Киев (18029) мусор (467) свалка (163)

 Cтихийная свалка образовалась возле одной из станций метро Киева

свалка

В Киеве недалеко от станции метро "Житомирская" вдоль улицы Семашко образовалась незаконная свалка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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По информации канала, бытовой мусор в течение длительного периода времени накапливается на территории местной стройки и не убирается коммунальными службами. Мусорная свалка образовалась вдоль улицы, где постоянно перемещаются пешеходы.

В КГГА пообещали разобраться со свалкой посреди города до 5 сентября.

"Кучи бытового мусора, стекло, полиэтилен вдоль улицы на значительной территории. На сайте КГГА 31 августа неравнодушные граждане оставили свои пожелания, чтобы коммунальные службы убрали эту территорию. Отмечено, что разобраться с этой ситуацией должны до 5 сентября. По состоянию на сегодняшнее утро территорию не закрыли и мусор до сих пор находится здесь", - говорится в сообщении.

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Луценко з слідчими ГПУ знайшли бутилку з під львівського пива
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А причем тут урны? Там же не бычки, а стекло, полиэтилен и тд - этот мусор туда завезли машинами.
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Это только та которую показали в новостях! Такого срача в Киеве не было давно. Что поделать если народ быдло!? Дети с родителями стоят жрут мороженное и бросают обертки себе под ноги... барыги вообще плевать хотели причем на всех, после них такое остается что "львовский мусор" отдыхает!
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вот именно! пока не будет наказания за мусор как Сингапуре, будет срач везде...
а вообще, СТРАХ наказания - двигатель порядка!!
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Все верно. Так же и с коррупцией. Не зарплаты им по 100 или 200 тыШШ, а бошки пАдлам сносить нужно за воровство и бездеятельность.
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тот кто уже испробовал вкус ворованных денег никогда не остановит его никакая зарплата!!!
Ты ему миллион баксов в месяц дай он все равно будет просить 1000уе взятки!
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Так и я о том же... Но покуда у власти люди с багажом кумовства и коррупции все так и будет... К сожалению...
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Во Львове тоже быдла схватает с лихвой. Но за последние годы, я заметил что люди выкидают или в ту же урну, либо по тиому в карман...т.к. боятся осуждения от других, это же и касается выгуливающих своих питомцев.
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А чего ожидать? После начала войны все быдло с со всех областей ринулось в Киев. Вот и результат...
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Ну почему сразу народ. Ето же Виталькин мусор. Садовой свой мусор хоть по всей стране развозил, а Виталька ходит и по Киеву разбрасывает. Киев то пободьше Львова, места много.
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лучше в Крым, там зарплаты выше в 5 раз! а комуналка таже
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Иди сказки рассказывай таким же идиотам как сам. Здесь дураков не бывает, ну разве что кацапы.
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Это старая кацапская привычка выдергивать слова из контекста. Потому ничего не удевительно кацапсина!
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Осторожно там кацапов пиздят похлеще чем в Украине!
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це тому, що безкарність!!!!
От у Сінгапурі чисто, бо за кидання сміття штраф $1000 (тища доларів) і поліцай має право влупити кійком по сраці.
І пропаганда є:
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до 5-го сентября, Карл..., а раньше что? ах, ну да - выделить деньги, поделить деньги ( а как тут без драки), поругаться из-за денег, выступить с речью, засветиться на телевидении, ну и дать пинка тем, кто должен это дерьмо убрать без пинка...
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Cтихийная свалка образовалась возле одной из станций метро Киева

от жешь жлобьё !
НЕ ВАЛИТЕ КУЧИ МУСОРА ВОЗЛЕ МЕТРО!
НЕСИТЕ НА ВСЕУКРАИНСКОЕ СБОРИЩЕ ПАТЛЮК - БАНКОВУЮ Cтихийная свалка образовалась возле одной из станций метро Киева - Цензор.НЕТ 7734

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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиCтихийная свалка образовалась возле одной из станций метро Киева
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