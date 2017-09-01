 Cтихийная свалка образовалась возле одной из станций метро Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
По информации канала, бытовой мусор в течение длительного периода времени накапливается на территории местной стройки и не убирается коммунальными службами. Мусорная свалка образовалась вдоль улицы, где постоянно перемещаются пешеходы.
В КГГА пообещали разобраться со свалкой посреди города до 5 сентября.
"Кучи бытового мусора, стекло, полиэтилен вдоль улицы на значительной территории. На сайте КГГА 31 августа неравнодушные граждане оставили свои пожелания, чтобы коммунальные службы убрали эту территорию. Отмечено, что разобраться с этой ситуацией должны до 5 сентября. По состоянию на сегодняшнее утро территорию не закрыли и мусор до сих пор находится здесь", - говорится в сообщении.
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а вообще, СТРАХ наказания - двигатель порядка!!
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Ты ему миллион баксов в месяц дай он все равно будет просить 1000уе взятки!
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От у Сінгапурі чисто, бо за кидання сміття штраф $1000 (тища доларів) і поліцай має право влупити кійком по сраці.
І пропаганда є:
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от жешь жлобьё !
НЕ ВАЛИТЕ КУЧИ МУСОРА ВОЗЛЕ МЕТРО!
НЕСИТЕ НА ВСЕУКРАИНСКОЕ СБОРИЩЕ ПАТЛЮК - БАНКОВУЮ
.
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